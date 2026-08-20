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Témoignages clients

FrontStream simplifie la conformité fiscale avec Avalara

Avalara aide ce fournisseur de logiciels de collecte de fonds à simplifier la gestion des exonérations et des déclarations fiscales, renforçant ainsi l’efficacité de son équipe

Résultats

10-20 heures/mois économisées

Gain d'efficacité de ~3–4K $ par mois

Réduction du risque de conformité

Solution fiscale évolutive

Présentation de l’entreprise

Fondée avec pour mission de soutenir les organisations à but non lucratif, FrontStream fournit des logiciels de collecte de fonds et de gestion des donateurs à des organisations caritatives partout en Amérique du Nord. L’entreprise est guidée par une mission forte : aider les organisations à but non lucratif à rendre le monde meilleur. Sa plateforme permet aux organisations de collecter des fonds, de mobiliser les donateurs et de gérer leurs campagnes plus efficacement.

Défis fiscaux

Au départ, FrontStream s’appuyait sur des processus manuels basés sur Excel pour gérer sa conformité en matière de taxe sur les ventes. Cependant, à mesure que l’entreprise se développait et étendait sa présence dans plusieurs États, la conformité devenait de plus en plus complexe. Dans un premier temps, l’entreprise a tenté d’y répondre avec une solution d’automatisation fiscale. Mais la solution choisie a généré d’importantes inefficacités dans la gestion des certificats et les performances du système, créant davantage de travail pour l’équipe financière au lieu d’en réduire la charge.

 

Thanh Nguyen, Senior Accounting Manager, a constaté directement à quel point l’interface peu pratique et les fonctionnalités peu fiables de ce système retardaient les opérations, réduisaient l’efficacité et introduisaient des risques, notamment dans la gestion des certificats d’exonération. « Nous importions les certificats fiscaux de nos clients dans notre solution d’automatisation fiscale », explique Thanh. « Parfois, ils étaient importés correctement, mais d’autres fois non. Le système était peu pratique et sujet aux erreurs : il nous ralentissait au lieu de nous aider. » En l’espace d’un an, Thanh a piloté la mise en œuvre de deux solutions fiscales : d’abord celle de ce prestataire, puis rapidement Avalara, lorsqu’il est devenu évident que la solution initiale ne permettait pas de gérer correctement les certificats d’exonération.

Pourquoi choisir Avalara ?

Thanh a piloté l’évaluation d’autres solutions et a finalement recommandé Avalara pour sa fiabilité éprouvée, son interface conviviale et sa réputation de référence sur le marché. « On en a pour son argent », explique Thanh, soulignant la qualité constante d’Avalara et la clarté de sa communication.

 

La mise en œuvre s’est déroulée sans difficulté, Avalara assurant une gestion de projet bien structurée et un support réactif. Thanh a apprécié la clarté et la prévisibilité du processus d’intégration, qui ont renforcé sa confiance en Avalara comme partenaire de long terme.

« La tranquillité d’esprit qu’Avalara nous apporte est immense. Nous savons que nos calculs sont corrects, que les certificats sont gérés et que les déclarations sont déposées.

  • — Thanh Nguyen,
  • Responsable comptable principal, FrontStream

 

Résultats

En automatisant la gestion des certificats d’exonération et le dépôt des déclarations, Avalara permet désormais à FrontStream d’économiser 10 à 20 heures par mois, soit l’équivalent estimé de 3 000 à 4 000 dollars par mois en temps de travail. Le système offre une intégration fluide, des calculs fiscaux plus précis et une plus grande sérénité en matière de conformité dans plusieurs juridictions. Selon Thanh, Avalara permet à l’équipe financière d’accompagner efficacement la croissance sans avoir à augmenter ses effectifs. « Nous sommes désormais en mesure de gérer la croissance future, que nous soyons 200 ou 500 collaborateurs, sans stress », explique Thanh. Avalara réduit également le risque de contrôle fiscal et propose des ressources de formation utiles grâce à son Ambassador Program, auquel Thanh participe activement.

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