Au départ, FrontStream s’appuyait sur des processus manuels basés sur Excel pour gérer sa conformité en matière de taxe sur les ventes. Cependant, à mesure que l’entreprise se développait et étendait sa présence dans plusieurs États, la conformité devenait de plus en plus complexe. Dans un premier temps, l’entreprise a tenté d’y répondre avec une solution d’automatisation fiscale. Mais la solution choisie a généré d’importantes inefficacités dans la gestion des certificats et les performances du système, créant davantage de travail pour l’équipe financière au lieu d’en réduire la charge.

Thanh Nguyen, Senior Accounting Manager, a constaté directement à quel point l’interface peu pratique et les fonctionnalités peu fiables de ce système retardaient les opérations, réduisaient l’efficacité et introduisaient des risques, notamment dans la gestion des certificats d’exonération. « Nous importions les certificats fiscaux de nos clients dans notre solution d’automatisation fiscale », explique Thanh. « Parfois, ils étaient importés correctement, mais d’autres fois non. Le système était peu pratique et sujet aux erreurs : il nous ralentissait au lieu de nous aider. » En l’espace d’un an, Thanh a piloté la mise en œuvre de deux solutions fiscales : d’abord celle de ce prestataire, puis rapidement Avalara, lorsqu’il est devenu évident que la solution initiale ne permettait pas de gérer correctement les certificats d’exonération.