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Témoignage client

Glamira Group vise l’excellence en matière de conformité à la TVA avec Avalara

Depuis l’adoption d’Avalara, le géant de la joaillerie peut se concentrer davantage sur l’innovation et la croissance, tout en consacrant moins de temps aux contraintes liées à la conformité à la TVA.

Présentation de l’entreprise

Glamira Group est l’un des principaux joailliers en ligne spécialisés dans la vente de bijoux haut de gamme personnalisés à des consommateurs dans environ 65 pays. L’entreprise a ouvert sa première boutique en Allemagne en 1999 et compte aujourd’hui huit bureaux en Europe, aux États-Unis et en Australie. En 2013, Glamira a commencé à concevoir et à fabriquer ses propres produits, ainsi qu’à développer une infrastructure de commerce électronique. Cette évolution a transformé l’entreprise et lui a permis de se développer sur de nouveaux marchés internationaux.

L’augmentation de la complexité des activités et des ventes internationales a entraîné de nouveaux enjeux en matière de TVA

À mesure que ses ventes progressaient sur de nouveaux marchés, Glamira a constaté qu’elle devait s’immatriculer à la TVA et déposer des déclarations dans plusieurs pays. L’immatriculation à la TVA à l’international peut être un processus chronophage, car les procédures varient d’un pays à l’autre et les barrières linguistiques peuvent ralentir les démarches. La petite équipe fiscale devait consacrer de plus en plus de temps au respect des obligations de conformité à la TVA.

 

En 2020, l’entreprise a sollicité les conseils d’un acteur reconnu dans ce domaine, Avalara, et a choisi de lui confier l’ensemble de ses immatriculations à la TVA et le dépôt de ses déclarations par l’intermédiaire d’Avalara VAT Returns.

 

Désormais, l’entreprise se contente de télécharger chaque mois ses données de transaction sur un portail en ligne sécurisé. L’équipe de conformité d’Avalara prépare et dépose ensuite les déclarations de TVA dans les pays où Glamira est assujettie, soit actuellement 13 pays. Le portail sécurisé permet à Glamira de suivre facilement ses activités déclaratives.

 

Mag. Mitat Gürkan, responsable de la comptabilité internationale chez Glamira, explique : « Avalara nous donne l’assurance que toutes nos déclarations de TVA seront déposées dans les délais. Pour rester en conformité, nous n’avons plus à nous préoccuper des différentes échéances, des pratiques propres aux administrations fiscales locales, des langues ou des exigences particulières de chaque pays, ni de la traduction des avis fiscaux. »

 

Avalara VAT Returns s’appuie sur le logiciel avancé de conformité à la TVA d’Avalara. Toutes les transactions sont ainsi soumises à plus de 100 contrôles de conformité à la TVA, ce qui permet à l’équipe de Glamira d’avoir l’assurance que le traitement et les calculs de TVA sont exacts dans chaque pays. L’équipe de conformité multilingue peut également traduire les avis émis par les administrations fiscales locales et apporter son assistance en cas de contrôle, si nécessaire.

 

« L'utilisation d'Avalara nous donne l'assurance que toutes nos déclarations de TVA seront déposées à temps. Pour rester en conformité, nous n’avons plus à nous préoccuper des différentes échéances, des pratiques propres aux administrations fiscales locales, des langues ou des exigences particulières de chaque pays, ni de la traduction des avis fiscaux. »

  • — Mag. Mitat Gürkan, Responsable de la comptabilité internationale
  • Glamira

 

Réduire les risques et les coûts liés aux erreurs

Toutes les entreprises le savent : en matière fiscale, il est essentiel de ne pas commettre d’erreur. En travaillant avec Avalara, l’équipe fiscale de Glamira gagne non seulement du temps, mais réalise également des économies en réduisant les risques pour l’entreprise.

 

Mitat Gürkan explique : « Avec une équipe relativement réduite, il devenait de plus en plus difficile de suivre l’ensemble des obligations internationales en matière d’immatriculation et de déclaration. Maintenant que nous bénéficions de l’expertise d’Avalara, nous pouvons nous concentrer sur d’autres priorités, avec l’assurance de ne pas nous exposer à des amendes ou pénalités liées à la TVA internationale. Lorsque nous devons nous immatriculer dans un nouveau pays, Avalara s’en charge pour nous. »

 

Il poursuit : « La force d’Avalara réside dans l’étendue de son équipe et dans sa connaissance des réglementations fiscales locales. »

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