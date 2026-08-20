À mesure que ses ventes progressaient sur de nouveaux marchés, Glamira a constaté qu’elle devait s’immatriculer à la TVA et déposer des déclarations dans plusieurs pays. L’immatriculation à la TVA à l’international peut être un processus chronophage, car les procédures varient d’un pays à l’autre et les barrières linguistiques peuvent ralentir les démarches. La petite équipe fiscale devait consacrer de plus en plus de temps au respect des obligations de conformité à la TVA.

En 2020, l’entreprise a sollicité les conseils d’un acteur reconnu dans ce domaine, Avalara, et a choisi de lui confier l’ensemble de ses immatriculations à la TVA et le dépôt de ses déclarations par l’intermédiaire d’Avalara VAT Returns.

Désormais, l’entreprise se contente de télécharger chaque mois ses données de transaction sur un portail en ligne sécurisé. L’équipe de conformité d’Avalara prépare et dépose ensuite les déclarations de TVA dans les pays où Glamira est assujettie, soit actuellement 13 pays. Le portail sécurisé permet à Glamira de suivre facilement ses activités déclaratives.

Mag. Mitat Gürkan, responsable de la comptabilité internationale chez Glamira, explique : « Avalara nous donne l’assurance que toutes nos déclarations de TVA seront déposées dans les délais. Pour rester en conformité, nous n’avons plus à nous préoccuper des différentes échéances, des pratiques propres aux administrations fiscales locales, des langues ou des exigences particulières de chaque pays, ni de la traduction des avis fiscaux. »

Avalara VAT Returns s’appuie sur le logiciel avancé de conformité à la TVA d’Avalara. Toutes les transactions sont ainsi soumises à plus de 100 contrôles de conformité à la TVA, ce qui permet à l’équipe de Glamira d’avoir l’assurance que le traitement et les calculs de TVA sont exacts dans chaque pays. L’équipe de conformité multilingue peut également traduire les avis émis par les administrations fiscales locales et apporter son assistance en cas de contrôle, si nécessaire.