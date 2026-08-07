Shea Felix, vice-président de GlobalPost, contribue au développement de l’entreprise depuis sa création en 2016. Selon lui, de nombreux détaillants qui utilisent GlobalPost pour expédier leurs produits à l’international pour la première fois ne mesurent pas toute la complexité de la conformité transfrontalière.
« Notre cœur de cible est constitué de très petits expéditeurs qui débutent à l’international. Un nombre considérable de clients effectuent une seule expédition internationale, puis n’en font plus jamais. Cela montre bien à quel point les expéditions internationales peuvent être complexes. Les entreprises savent qu’elles peuvent gagner de l’argent et développer leur activité. Mais lorsque les frais généraux ou la complexité sont trop importants, elles reviennent aux expéditions nationales », explique Shea.
Les droits de douane et les tarifs douaniers sont souvent source de confusion, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. Lorsqu’un vendeur expédie une commande selon l’incoterm DDP, droits acquittés, l’acheteur paie à l’avance les droits et taxes applicables et peut ainsi prendre sa décision d’achat en toute connaissance de cause.
Lors d'une expédition DDP, il est important que les vendeurs identifient le contenu de chaque envoi à l'aide des codes du Système harmonisé (SH) spécifiques à chaque pays. Sans méthode simple et efficace pour fournir les bons codes tarifaires, les commerçants risquent de perdre de l’argent si leurs colis sont refusés en douane. À l’inverse, lorsqu’un vendeur n’expédie pas en DDP, l’acheteur peut découvrir à l’arrivée du colis qu’il doit payer des frais supplémentaires pour le recevoir et décider de le refuser.
« Si les taxes ne sont pas connues, le taux de refus est élevé. Le colis doit alors être retourné, ce qui entraîne des frais. Nous voulions donner aux commerçants un moyen de mieux comprendre comment gérer les expéditions internationales », explique Shea.