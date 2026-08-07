Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

GlobalPost accompagne les expéditeurs à l’international

Résultats

Une meilleure conformité

Croissance de l'entreprise

Avantage concurrentiel

CSAT amélioré

Précision améliorée

Présentation de l’entreprise

Filiale du groupe Auctane, GlobalPost International est un transporteur spécialisé dans les expéditions nationales et internationales pour les petites et moyennes entreprises. Le transporteur fournit des services de livraison et de traitement des commandes à 50 000 marchands qui vendent à l’international sur des places de marché telles qu’Amazon, eBay et Etsy. Grâce à ses intégrations avec les plateformes technologiques d’expédition du groupe Auctane, notamment Stamps.com et ShipStation, GlobalPost aide les vendeurs à se développer sur de nouveaux marchés internationaux.

Défis fiscaux

Shea Felix, vice-président de GlobalPost, contribue au développement de l’entreprise depuis sa création en 2016. Selon lui, de nombreux détaillants qui utilisent GlobalPost pour expédier leurs produits à l’international pour la première fois ne mesurent pas toute la complexité de la conformité transfrontalière.

 

« Notre cœur de cible est constitué de très petits expéditeurs qui débutent à l’international. Un nombre considérable de clients effectuent une seule expédition internationale, puis n’en font plus jamais. Cela montre bien à quel point les expéditions internationales peuvent être complexes. Les entreprises savent qu’elles peuvent gagner de l’argent et développer leur activité. Mais lorsque les frais généraux ou la complexité sont trop importants, elles reviennent aux expéditions nationales », explique Shea.

 

Les droits de douane et les tarifs douaniers sont souvent source de confusion, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. Lorsqu’un vendeur expédie une commande selon l’incoterm DDP, droits acquittés, l’acheteur paie à l’avance les droits et taxes applicables et peut ainsi prendre sa décision d’achat en toute connaissance de cause.

 

Lors d'une expédition DDP, il est important que les vendeurs identifient le contenu de chaque envoi à l'aide des codes du Système harmonisé (SH) spécifiques à chaque pays. Sans méthode simple et efficace pour fournir les bons codes tarifaires, les commerçants risquent de perdre de l’argent si leurs colis sont refusés en douane. À l’inverse, lorsqu’un vendeur n’expédie pas en DDP, l’acheteur peut découvrir à l’arrivée du colis qu’il doit payer des frais supplémentaires pour le recevoir et décider de le refuser.

 

« Si les taxes ne sont pas connues, le taux de refus est élevé. Le colis doit alors être retourné, ce qui entraîne des frais. Nous voulions donner aux commerçants un moyen de mieux comprendre comment gérer les expéditions internationales », explique Shea.

Pourquoi choisir Avalara ?

GlobalPost a commencé à travailler avec Avalara à la suite d’une acquisition. Shea connaissait le PDG d’une entreprise rachetée par Avalara, dont la solution avait été adoptée par des organismes gouvernementaux américains et de grandes entreprises du secteur privé.

 

Son choix reposait sur trois critères : la simplicité, la rapidité et la maîtrise des coûts, auxquels répond Avalara Self-Serve Tariff Code Classification. « La précision et la simplicité d’utilisation étaient nos principales priorités, et cet outil nous a apporté exactement ce dont nous avions besoin », explique Shea.

 

Les commerçants qui consultent le site de GlobalPost peuvent utiliser Avalara Self-Serve Tariff Code Classification pour rechercher les codes SH nécessaires à la classification des marchandises destinées à l’exportation. Les expéditeurs peuvent simplement saisir la description d’un produit, comme « smartphone » ou « tee-shirt en coton », et l’outil utilise l’intelligence artificielle pour générer le code universel obligatoire à six chiffres ou le code à dix chiffres propre au pays concerné.

 

« Une fois le code tarifaire obtenu, il suffit de le copier-coller dans le calculateur de droits et taxes pour connaître le montant à payer. « Tout fonctionne parfaitement ensemble », explique Shea.

« L’outil Self-Serve Tariff Code Classification a transformé la façon dont nos commerçants abordent les expéditions internationales. Il s’agit d’une solution simple, précise et économique qui a fluidifié le processus et permet à nos clients de développer leurs activités sans craindre les complications liées aux formalités douanières. »

  • — Shea Felix
  • Viceprésident, GlobalPost International

 

Résultats

En proposant gratuitement cet outil, GlobalPost a amélioré la satisfaction de ses clients et permis aux petits commerçants de se développer à l’international sans craindre des coûts imprévus ou le refus de leurs colis. Cette décision stratégique de Shea a non seulement amélioré l’efficacité opérationnelle, mais également renforcé le positionnement de GlobalPost en tant que partenaire de confiance pour les expéditions internationales, favorisant ainsi la croissance et la réussite de l’entreprise comme de ses clients.

 

« L’outil Self-Serve Tariff Code Classification a transformé la façon dont nos commerçants abordent les expéditions internationales. Il s’agit d’une solution simple, précise et économique qui a fluidifié le processus et permet à nos clients de développer leurs activités sans craindre les complications liées aux formalités douanières », explique Shea.

 

Désormais, lorsque le service d’assistance de GlobalPost reçoit des appels de clients préoccupés par le retour de leurs colis, l’équipe leur explique comment utiliser Self-Serve Tariff Code Classification afin d’éviter que le problème ne se reproduise. « Les appels de réclamation, qui constituaient auparavant une expérience négative, sont devenus une occasion d’accompagner et d’informer les clients », explique Shea.

 

GlobalPost mentionne également l’outil dans ses supports marketing. « Nous en parlons chaque fois que nous le pouvons. Le nombre de clics montre qu’il suscite de l’intérêt », indique Shea.

 

« Je recommande vivement aux entreprises proposant des services similaires aux nôtres, ainsi qu’aux grands commerçants dont les volumes augmentent, de se doter de cet outil. Il n’est pas très compliqué à mettre en place et réduit considérablement les difficultés liées aux expéditions internationales », ajoute-t-il.

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux