En proposant gratuitement cet outil, GlobalPost a amélioré la satisfaction de ses clients et permis aux petits commerçants de se développer à l’international sans craindre des coûts imprévus ou le refus de leurs colis. Cette décision stratégique de Shea a non seulement amélioré l’efficacité opérationnelle, mais également renforcé le positionnement de GlobalPost en tant que partenaire de confiance pour les expéditions internationales, favorisant ainsi la croissance et la réussite de l’entreprise comme de ses clients.

« L’outil Self-Serve Tariff Code Classification a transformé la façon dont nos commerçants abordent les expéditions internationales. Il s’agit d’une solution simple, précise et économique qui a fluidifié le processus et permet à nos clients de développer leurs activités sans craindre les complications liées aux formalités douanières », explique Shea.

Désormais, lorsque le service d’assistance de GlobalPost reçoit des appels de clients préoccupés par le retour de leurs colis, l’équipe leur explique comment utiliser Self-Serve Tariff Code Classification afin d’éviter que le problème ne se reproduise. « Les appels de réclamation, qui constituaient auparavant une expérience négative, sont devenus une occasion d’accompagner et d’informer les clients », explique Shea.

GlobalPost mentionne également l’outil dans ses supports marketing. « Nous en parlons chaque fois que nous le pouvons. Le nombre de clics montre qu’il suscite de l’intérêt », indique Shea.

« Je recommande vivement aux entreprises proposant des services similaires aux nôtres, ainsi qu’aux grands commerçants dont les volumes augmentent, de se doter de cet outil. Il n’est pas très compliqué à mettre en place et réduit considérablement les difficultés liées aux expéditions internationales », ajoute-t-il.