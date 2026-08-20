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Globalstar fait toute la lumière sur la conformité fiscale

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Pionnière des services mobiles de voix et de données par satellite, Globalstar propose un centre de solutions personnalisables pour l’Internet des objets (IoT), des dispositifs de suivi personnel et une connectivité Wi-Fi par satellite destinés à la gestion des actifs, à la sécurité du personnel et aux communications vitales.

Défis fiscaux

La fiscalité dans le secteur des télécommunications est notoirement complexe et peut parfois donner lieu à une « taxe sur une taxe », lorsqu’une taxe est intégrée dans l’assiette d’une autre. Par exemple, le Federal Universal Service Fund peut inclure une partie des taxes liées aux Universal Service Funds de certains États, ainsi que certains frais réglementaires locaux et surtaxes.

 

« Toutes ces taxes et tous ces frais n’apparaissent pas nécessairement sur la facture du client, mais les calculs effectués en arrière-plan doivent être exacts, faute de quoi l’entreprise risque de ne plus être en conformité », explique Erwin Wilson, responsable de la fiscalité indirecte chez Globalstar. « Pour compliquer encore les choses, les règles et les taux évoluent constamment selon les juridictions. Par exemple, le service 911 est généralement réglementé au niveau de l’État, et parfois aussi au niveau des villes et des comtés. Pour rester en conformité, nous devons nous adapter chaque mois à ces exigences changeantes, à tous les niveaux. »

 

Globalstar effectue des déclarations dans les 50 États américains. Elle doit donc suivre les règles applicables dans plus de 3 000 comtés et près de 20 000 villes. « Pour répondre à toutes les exigences de conformité et de déclaration, nous devrions considérablement renforcer les effectifs du service », explique Erwin. « Cela représenterait plusieurs postes à temps plein et, même dans ce cas, je pense que ce serait impossible. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Plutôt que de renforcer ses équipes en interne, Globalstar s’appuie sur Avalara pour disposer de calculs de taxes sur les communications régulièrement mis à jour et pour l’accompagner dans la déclaration et le reversement des taxes. L’équipe d’Avalara spécialisée dans la fiscalité des communications surveille les textes législatifs pertinents, les règles réglementaires et les changements de taux. « Nous comptons sur l’expertise d’Avalara et sur sa solution », déclare Erwin. « Leur métier consiste à garantir l’exactitude, et leur technologie nous simplifie la tâche. »

« Nous comptons sur l’expertise d’Avalara et sur sa solution. Leur métier est de garantir l'exactitude, et leur technologie nous facilite la tâche. »

  • — Erwin Wilson
  • Responsable de la fiscalité indirecte

 

Résultats

Globalstar intègre Avalara AvaTax for Communications à son système de facturation CSG Singleview. AvaTax réalise tous les calculs nécessaires concernant les taxes sur les ventes et l’utilisation, ainsi que les taxes sur les communications, les frais correspondants et les surtaxes. Avalara Returns for Communications permet à Globalstar de déléguer la préparation des déclarations, leur dépôt et le reversement des taxes, améliorant ainsi sa conformité dans un très grand nombre de juridictions et de régimes fiscaux.

 

« Nous sommes très satisfaits des résultats », déclare Erwin. « Lorsque nous avons migré vers Singleview, nous avons étendu notre utilisation d'Avalara à plusieurs autres pays, notamment le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la majeure partie de l'Europe . » 

 

« Sur les marchés où nous n’utilisons pas Avalara, nous rencontrons des problèmes d’exactitude qui entraînent de nombreuses difficultés opérationnelles », ajoute-t-il. « Nous n’avons jamais rencontré de problème là où nous utilisons Avalara, ce qui est très rassurant. »

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