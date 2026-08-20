Globalstar intègre Avalara AvaTax for Communications à son système de facturation CSG Singleview. AvaTax réalise tous les calculs nécessaires concernant les taxes sur les ventes et l’utilisation, ainsi que les taxes sur les communications, les frais correspondants et les surtaxes. Avalara Returns for Communications permet à Globalstar de déléguer la préparation des déclarations, leur dépôt et le reversement des taxes, améliorant ainsi sa conformité dans un très grand nombre de juridictions et de régimes fiscaux.

« Nous sommes très satisfaits des résultats », déclare Erwin. « Lorsque nous avons migré vers Singleview, nous avons étendu notre utilisation d'Avalara à plusieurs autres pays, notamment le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la majeure partie de l'Europe . »

« Sur les marchés où nous n’utilisons pas Avalara, nous rencontrons des problèmes d’exactitude qui entraînent de nombreuses difficultés opérationnelles », ajoute-t-il. « Nous n’avons jamais rencontré de problème là où nous utilisons Avalara, ce qui est très rassurant. »