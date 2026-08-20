Groupon avait besoin d’un moteur fiable de calcul des taxes, compatible avec ses systèmes existants et dont la mise en œuvre ne coûterait pas une fortune.

« Il a été très facile de collaborer avec Avalara », explique Brad. « Nous utilisons actuellement AvaTax pour gérer tous nos calculs de taxes sur les ventes aux États-Unis, et Avalara Returns pour prendre en charge les centaines de déclarations mensuelles de taxes sur les ventes que nous devons déposer. »

Avalara a travaillé avec Groupon afin de créer une solution permettant aux marchands de Groupon de disposer de leurs propres comptes AvaTax, rattachés au compte principal de Groupon. Dans les États qui imposent aux places de marché de collecter les taxes pour le compte des marchands vendant sur leurs plateformes, Groupon peut percevoir la taxe sans qu’aucune intervention ne soit nécessaire de la part du marchand Dans les autres États, Avalara permet aux marchands Groupon de décider si Groupon doit percevoir la taxe pour leur compte au moment du paiement. S’ils choisissent de ne pas confier cette collecte à Groupon, celui-ci peut alors leur transmettre le montant de la taxe afin qu’ils la reversent eux-mêmes.

« La solution personnalisée que nous avons développée avec Avalara a changé la donne », déclare Brad. « Cela nous permet de conserver des stocks sur notre plateforme sans compromettre notre conformité.