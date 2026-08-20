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Témoignages clients

Groupon s'appuie sur Avalara pour réduire la complexité fiscale

Résultats

Conformité accrue

Croissance accélérée

Configuration flexible

Processus améliorés

Présentation de l’entreprise

Nous vivons dans une économie mondiale, alimentée par de nombreux canaux. Groupon offre une solution pratique en tant que destination privilégiée de millions de consommateurs souhaitant entrer en relation avec des entreprises locales et internationales pour acheter des produits, des services et des expériences.

Défis fiscaux

Groupon est une place de marché mondiale et doit respecter de nombreuses obligations déclaratives, notamment les règles relatives au lien économique et aux places de marché aux États-Unis, ainsi que les exigences internationales en matière de facturation électronique et de transparence fiscale.

 

« Le paysage de la fiscalité indirecte, aux États-Unis comme à l’étranger, connaît actuellement une transformation rapide », explique Brad Caproni, directeur mondial de la fiscalité indirecte chez Groupon. « Les autorités fiscales font tout leur possible pour suivre la numérisation de l’économie mondiale, et il est extrêmement difficile de rester en conformité avec ces lois nouvelles et en constante évolution.  »

Pourquoi choisir Avalara ?

Groupon avait besoin d’un moteur fiable de calcul des taxes, compatible avec ses systèmes existants et dont la mise en œuvre ne coûterait pas une fortune.

 

« Il a été très facile de collaborer avec Avalara », explique Brad. « Nous utilisons actuellement AvaTax pour gérer tous nos calculs de taxes sur les ventes aux États-Unis, et Avalara Returns pour prendre en charge les centaines de déclarations mensuelles de taxes sur les ventes que nous devons déposer. »

 

Avalara a travaillé avec Groupon afin de créer une solution permettant aux marchands de Groupon de disposer de leurs propres comptes AvaTax, rattachés au compte principal de Groupon. Dans les États qui imposent aux places de marché de collecter les taxes pour le compte des marchands vendant sur leurs plateformes, Groupon peut percevoir la taxe sans qu’aucune intervention ne soit nécessaire de la part du marchand Dans les autres États, Avalara permet aux marchands Groupon de décider si Groupon doit percevoir la taxe pour leur compte au moment du paiement. S’ils choisissent de ne pas confier cette collecte à Groupon, celui-ci peut alors leur transmettre le montant de la taxe afin qu’ils la reversent eux-mêmes.

 

« La solution personnalisée que nous avons développée avec Avalara a changé la donne », déclare Brad. « Cela nous permet de conserver des stocks sur notre plateforme sans compromettre notre conformité.

« La solution personnalisée que nous avons développée avec Avalara a changé la donne. Elle nous permet de conserver des offres sur notre plateforme sans compromettre notre conformité. »

  • — Brad Caproni
  • Directeur, Fiscalité Indirecte Mondiale

 

Résultats

« Le fait qu’Avalara gère les mises à jour des taux et les évolutions de l’assujettissement fiscal nous simplifie considérablement la vie », poursuit Brad. « Il nous serait impossible de gérer seuls l’évolution constante des taux sans l’aide d’un prestataire externe. Avalara décharge nos équipes d’une grande partie du poids de la conformité, depuis la préparation et le dépôt des déclarations jusqu’à l’émission des paiements et au traitement des avis reçus. »

 

Brad ajoute que la collaboration avec Avalara a également permis de lever les obstacles au lancement de nouveaux types de produits. « Nous n’avons plus besoin de retarder les activités pour déterminer quelles juridictions taxent un produit », explique-t-il. « Nous laissons Avalara effectuer ces analyses pour nous. Il nous suffit d’attribuer le code fiscal approprié et de vérifier que les données nécessaires peuvent être transmises via l’API, puis nous sommes prêts à démarrer. »

 

« Avalara constitue un élément essentiel de la stratégie de conformité fiscale de Groupon », conclut Brad. « Leurs taux et leurs déterminations en matière d’assujettissement sont rapides et extrêmement précis, et leurs équipes sont à la fois sympathiques et compétentes. »

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