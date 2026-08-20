GTSE a déployé Avalara en novembre 2023, après une courte phase de configuration et d’intégration. « L’ensemble du processus a été géré de manière extrêmement fluide », se souvient Tom. « L’attribution des codes fiscaux appropriés aux produits était très intuitive. Tout le processus était bien structuré. Cela a pris quelques semaines, tout au plus. »

Grâce à son approche proactive de la conformité, GTSE a évité de devoir réagir dans l’urgence à mesure que ses ventes progressaient aux États-Unis. « Nous nous sommes épargné la charge administrative liée à des régularisations rétroactives et à de nouvelles immatriculations », explique Louise.

« L’équipe d’Avalara s’est montrée très utile et nous a accompagnés dans toutes les démarches nécessaires », explique Tom. « Mais, honnêtement, nous avons eu assez peu besoin d’échanger avec elle, car toutes les commandes ont été traitées sans difficulté par notre système. »

Grâce à l’intégration d’Avalara à BigCommerce, Tom estime que la poursuite et l’accélération de la croissance de GTSE sur le marché américain devraient se dérouler presque sans difficulté, du moins sur le plan de la conformité.

« Nous prévoyons une croissance exponentielle aux États-Unis au cours des douze prochains mois et investissons fortement dans les stocks et les infrastructures afin de l’accompagner. Il est donc certain que nous devrons nous immatriculer dans beaucoup plus d’États », explique-t-il. « Comme nous vendons aux professionnels, nous allons également devoir assurer le suivi des certificats d’exonération de la taxe sur les ventes dans le cadre de notre contrôle continu de la conformité fiscale. Avec Avalara, nous nous sentons parfaitement prêts. »