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Témoignages clients

GTSE facilite son expansion aux États-Unis avec Avalara et BigCommerce

Résultats

Croissance accélérée

Conformité accrue

Processus améliorés

Présentation de l’entreprise

Fondée en 2014 et basée au Royaume-Uni, GTSE vend principalement des colliers de serrage, également appelés serre-câbles, des rubans adhésifs ainsi que d’autres fournitures consommables destinées aux professionnels, allant des composants automobiles aux solutions de gestion des câbles et au câblage électrique.

Défis fiscaux

GTSE a commencé comme site de vente en ligne destiné aux professionnels sur le marché britannique, avant de connaître une croissance rapide. L’entreprise a rapidement identifié une possibilité de se développer auprès des particuliers par l’intermédiaire d’Amazon, ce qui lui a également permis d’accéder à d’autres marchés de l’Union européenne. « Amazon nous a permis de pénétrer très facilement de nouveaux marchés, en particulier avant le Brexit », explique Tom Armenante, directeur du commerce électronique de l’entreprise. « Amazon expédiait pour nous les stocks du Royaume-Uni vers l’Union européenne, ce qui simplifiait considérablement nos ventes en Europe. »

 

En 2020, l’entreprise a commencé à vendre sur le marché américain par l’intermédiaire de la plateforme Amazon. « Cette activité s’est développée très, très rapidement », explique Tom. « Nous avons donc décidé de créer notre propre site américain en 2023. » Si Amazon proposait une assistance de base pour le calcul des taxes sur les ventes aux États-Unis, le lancement d’un site indépendant allait ajouter un niveau de complexité susceptible de peser lourdement sur les ressources internes de GTSE.

 

« Nous avons toujours cherché à fonctionner avec une organisation légère et des ressources maîtrisées », explique Tom. « Nous ne souhaitions pas investir dans des ressources internes spécialisées afin de maîtriser toutes les subtilités du système fiscal américain. Dès le départ, nous savions que nous aurions besoin d’un partenaire capable de simplifier pour nous la conformité en matière de taxes sur les ventes aux États-Unis. Notre principale préoccupation concernait le suivi continu des seuils de taxes sur les ventes et des exigences propres à chaque État. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Après avoir choisi BigCommerce comme moteur de commerce électronique, GTSE avait un critère non négociable pour son logiciel de conformité fiscale : la capacité d’intégration. « De nombreuses marques considèrent l’expansion internationale comme une démarche intimidante, mais celles qui commencent tout juste à vendre en ligne adoptent souvent une vision mondiale dès le départ », explique Matt Crawford, responsable du programme mondial de partenariats technologiques chez BigCommerce. « Notre objectif est de simplifier le processus pour les commerçants grâce à des intégrations avec des outils tels qu’Avalara. »

 

« Être présent sur le magasin d’applications BigCommerce constitue déjà un très bon point de départ », explique Tom. Parmi les solutions ainsi présélectionnées, Avalara s’est rapidement imposée comme le meilleur choix pour deux raisons. « C’était la solution la mieux intégrée et celle qui jouissait de la meilleure réputation », explique Tom. De plus, l’un des membres de l’équipe de GTSE la connaissait déjà.

 

« J’avais utilisé Avalara dans le cadre de fonctions précédentes, je connaissais donc ses avantages », explique Louise Broadhurst, contrôleuse financière de GTSE. Le logiciel Avalara automatise la conformité fiscale et peut contribuer à améliorer la précision tout en réduisant les coûts. « Avalara nous permet de nous concentrer sur la croissance de l’entreprise. »

 

« Nous prévoyons une croissance exponentielle aux États-Unis au cours des douze prochains mois. Il est donc certain que nous devrons nous immatriculer dans de nombreux autres États. Avec Avalara, nous nous sentons parfaitement prêts. »

  • — Tom Armenante
  • Directeur e-commerce

 

Résultats

GTSE a déployé Avalara en novembre 2023, après une courte phase de configuration et d’intégration. « L’ensemble du processus a été géré de manière extrêmement fluide », se souvient Tom. « L’attribution des codes fiscaux appropriés aux produits était très intuitive. Tout le processus était bien structuré. Cela a pris quelques semaines, tout au plus. »

 

Grâce à son approche proactive de la conformité, GTSE a évité de devoir réagir dans l’urgence à mesure que ses ventes progressaient aux États-Unis. « Nous nous sommes épargné la charge administrative liée à des régularisations rétroactives et à de nouvelles immatriculations », explique Louise.

 

« L’équipe d’Avalara s’est montrée très utile et nous a accompagnés dans toutes les démarches nécessaires », explique Tom. « Mais, honnêtement, nous avons eu assez peu besoin d’échanger avec elle, car toutes les commandes ont été traitées sans difficulté par notre système. »

 

Grâce à l’intégration d’Avalara à BigCommerce, Tom estime que la poursuite et l’accélération de la croissance de GTSE sur le marché américain devraient se dérouler presque sans difficulté, du moins sur le plan de la conformité.

 

« Nous prévoyons une croissance exponentielle aux États-Unis au cours des douze prochains mois et investissons fortement dans les stocks et les infrastructures afin de l’accompagner. Il est donc certain que nous devrons nous immatriculer dans beaucoup plus d’États », explique-t-il. « Comme nous vendons aux professionnels, nous allons également devoir assurer le suivi des certificats d’exonération de la taxe sur les ventes dans le cadre de notre contrôle continu de la conformité fiscale. Avec Avalara, nous nous sentons parfaitement prêts. »

 

 

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