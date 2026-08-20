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Témoignages clients

Haltec gagne du temps et accélère son expansion dans 45 États

Haltec Customer story

Résultats

Des centaines d'heures économisées chaque année

Recrutements supplémentaires évités

Amélioration de la précision de la conformité

Facturation plus rapide

Présentation de l’entreprise

Fondée en 1970, Haltec Corporation est un leader mondial dans les systèmes de valves pour pneumatiques, les dispositifs de gonflage et les technologies de contrôle du couple de serrage. Initialement petite entreprise familiale de l’Ohio, Haltec compte aujourd’hui 250 salariés et sert des clients dans plus de 130 pays. Reconnue pour sa production américaine et sa culture de l’innovation, Haltec met son expertise technique au service de solutions conçues autour des besoins de ses clients dans des secteurs tels que l’automobile, le transport routier et l’exploitation minière. « Nous cherchons constamment la prochaine solution qui répondra au mieux aux besoins de nos clients », explique Adam Smith, directeur du marketing stratégique. « L'innovation fait partie de notre ADN. »

Défis fiscaux

À mesure que Haltec développait sa présence aux États-Unis, l’entreprise a dû faire face à des obligations de plus en plus complexes en matière de taxes sur les ventes dans 45 États, chacun appliquant des taux fiscaux susceptibles d’évoluer. La gestion manuelle des déclarations de taxes sur les ventes et des certificats d’exonération est devenue de plus en plus chronophage et difficilement soutenable pour son équipe financière réduite. « Avant Avalara, nous passions deux à trois semaines par mois à gérer les déclarations fiscales et le suivi des certificats », explique Brooks Bezon, directeur financier. « C'était chronophage et source d'erreurs. » Le maintien de la conformité nécessitait de mettre constamment à jour les taux, de relancer les clients afin d’obtenir leurs certificats et de déposer des déclarations dans de multiples juridictions, ce qui pesait lourdement sur les ressources et les opérations de l’entreprise. « Avant Avalara, rechercher et récupérer les certificats représentait un travail à temps plein », ajoute Brooks.

Pourquoi choisir Avalara ?

Afin de préserver son agilité tout en restant en conformité, Haltec a adopté Avalara AvaTax, Avalara Exemption Certificate Management et Avalara Managed Returns. SYSPRO, partenaire de longue date de Haltec pour son progiciel de gestion intégré, lui avait recommandé Avalara en raison de la fluidité de son intégration et de la fiabilité reconnue de ses calculs. « L'intégration avec SYSPRO a changé la donne », a fait remarquer Frank Bezon, Président. « Ce fut le facteur décisif pour nous. » Haltec a effectué environ un mois de tests avant de mettre la solution en production. « Nous avons suivi quelques formations en ligne, effectué des essais dans l’environnement sandbox, puis nous étions prêts », ajoute Brooks. « La solution était très intuitive. » a ajouté Brooks. « Avalara est devenue une véritable extension de notre équipe, presque comme notre propre service fiscal interne. » Frank précise : « Avalara et SYSPRO étaient capables de tout résoudre pour nous. Nous ne voulions pas développer notre service comptable en recrutant davantage de personnel, et cette solution nous a permis de réaffecter nos ressources à la croissance de l’entreprise. »

« Avalara nous a fait gagner des centaines d'heures par an sur la gestion de la conformité fiscale La solution joue le rôle de notre propre service fiscal interne. »

  • — Brooks Bezon
  • Directeur financier, Haltec Corporation

 

Résultats

Haltec économise désormais des centaines d’heures chaque année sur la gestion de la conformité fiscale et a évité de recruter deux salariés supplémentaires à temps plein. « C’est du temps que nous pouvons réinvestir dans le développement de produits et les relations avec nos clients », explique Ken Coyne, vice-président du développement commercial. Les procédures de déclaration qui nécessitaient auparavant plusieurs semaines sont désormais réalisées beaucoup plus rapidement. « Les déclarations qui me prenaient autrefois trois semaines sont maintenant terminées en quelques heures », confirme Brooks. La gestion des certificats d'exonération est entièrement automatisée. « Auparavant, c’était un véritable cauchemar fait de dossiers et de relances. Désormais, les clients reçoivent simplement un rappel et téléchargent le certificat. Et c’est réglé », explique-t-il. Les clients bénéficient également d'une facturation plus précise en temps réel. « Nos clients savent qu'ils sont facturés correctement, ce qui renforce leur confiance », a souligné Brooks.

 

En récupérant du temps et des ressources, la direction de Haltec peut se concentrer sur l'innovation, les partenariats et le développement de la gamme de produits. « Nous connaissons une croissance rapide, et Avalara nous apporte la tranquillité d’esprit nécessaire pour nous développer sans avoir à nous préoccuper des difficultés liées à la conformité », explique Adam. Frank ajoute : « La solution nous permet d’agir rapidement et de rester compétitifs, sans augmenter nos effectifs. »

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