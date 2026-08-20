Haltec économise désormais des centaines d’heures chaque année sur la gestion de la conformité fiscale et a évité de recruter deux salariés supplémentaires à temps plein. « C’est du temps que nous pouvons réinvestir dans le développement de produits et les relations avec nos clients », explique Ken Coyne, vice-président du développement commercial. Les procédures de déclaration qui nécessitaient auparavant plusieurs semaines sont désormais réalisées beaucoup plus rapidement. « Les déclarations qui me prenaient autrefois trois semaines sont maintenant terminées en quelques heures », confirme Brooks. La gestion des certificats d'exonération est entièrement automatisée. « Auparavant, c’était un véritable cauchemar fait de dossiers et de relances. Désormais, les clients reçoivent simplement un rappel et téléchargent le certificat. Et c’est réglé », explique-t-il. Les clients bénéficient également d'une facturation plus précise en temps réel. « Nos clients savent qu'ils sont facturés correctement, ce qui renforce leur confiance », a souligné Brooks.

En récupérant du temps et des ressources, la direction de Haltec peut se concentrer sur l'innovation, les partenariats et le développement de la gamme de produits. « Nous connaissons une croissance rapide, et Avalara nous apporte la tranquillité d’esprit nécessaire pour nous développer sans avoir à nous préoccuper des difficultés liées à la conformité », explique Adam. Frank ajoute : « La solution nous permet d’agir rapidement et de rester compétitifs, sans augmenter nos effectifs. »