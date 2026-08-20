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Témoignages clients

Hickory Farms se transforme pour soutenir sa croissance

Résultats

Systèmes intégrés

Croissance accélérée

Satisfaction client

Présentation de l’entreprise

Depuis 1951, Hickory Farms est l’un des principaux distributeurs de coffrets gourmands et de produits alimentaires spécialisés, vendus en ligne, sur catalogue, auprès de grandes enseignes et de supermarchés, ainsi que dans plus de 750 points de vente saisonniers.

Défis fiscaux

À mesure que Hickory Farms faisait évoluer sa stratégie commerciale, l’entreprise a constaté que sa « dette technique » freinait son développement. Les systèmes qui convenaient à ses anciens modes de fonctionnement ne répondaient plus aux exigences de son nouveau modèle. « Nous avions besoin d’une infrastructure technologique capable de soutenir notre croissance plutôt que de la freiner », se souvient Matt James, directeur des opérations.

 

La conformité en matière de taxes sur les ventes est rapidement devenue un domaine de plus en plus complexe. L’entreprise regroupe dans un même coffret-cadeau des produits alimentaires et non alimentaires, soumis à des taux de taxe différents. 

 

Son approche multicanal ajoutait une difficulté supplémentaire, car les frais d’expédition liés aux ventes en ligne et sur catalogue sont souvent taxés différemment. À lui seul, le réseau de points de vente de l’entreprise l’oblige à collecter et à déclarer les taxes sur les ventes dans 46 États, tandis que la détermination des règles d’assujettissement au niveau local est encore plus complexe.

Pourquoi choisir Avalara ?

Début 2016, Hickory Farms a choisi Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations comme nouveau progiciel de gestion intégré.

 

La priorité suivante consistait à sélectionner un système capable de gérer les taxes sur les ventes devenues de plus en plus complexes. Sur les recommandations appuyées de Microsoft et du partenaire chargé de la mise en œuvre, Matt et son équipe ont rapidement choisi Avalara AvaTax pour automatiser le calcul des taxes sur les ventes, ainsi qu’Avalara Exemption Certificate Management pour gérer les certificats d’exonération et la conformité associée.

 

« Avalara a très tôt collaboré avec Microsoft et s’est rapidement préparée au cloud ainsi qu’à Dynamics 365 for Finance and Operations », explique Matt. « Être parmi les premiers utilisateurs peut présenter certaines difficultés, mais nous avons aussi vu l’intérêt de tester ces nouvelles plateformes et de nous assurer qu’elles répondaient bien à nos besoins. »

 

S’il était indispensable pour Hickory Farms de ne plus gérer elle-même ses centres de données, Matt souligne également plusieurs avantages supplémentaires offerts par la plateforme Avalara, notamment la possibilité de centraliser le calcul des taxes sur les ventes et la validation des adresses d’expédition dans Commerce Cloud Digital, le système de commerce électronique de l’entreprise.

« Nous voulions un système unique capable de bien gérer l’ensemble de nos besoins, et même d’exceller dans certains domaines, tout en étant hébergé dans le cloud. Les équipes impliquées dans la modernisation de notre conformité fiscale ont été extrêmement réactives et collaborent parfaitement. »

  • — Matt James,
  • Directeur des opérations

 

Intégration

Même si la mise en œuvre du progiciel de gestion intégré a présenté « un certain nombre de difficultés », selon Matt, celles-ci étaient surtout liées à l’ampleur et au rythme des transformations engagées chez Hickory Farms. « Nous avons dû surmonter de nombreuses difficultés internes liées à notre propre dette technique », explique-t-il. « Un progiciel de gestion moderne exigeait une quantité importante de données dont nous ne disposions même pas. Nous devions également gérer d’importants changements organisationnels. De nombreux nouveaux collaborateurs découvraient Hickory Farms tandis que, de notre côté, nous apprenions à utiliser de nouveaux systèmes. »

 

Malgré ces difficultés, Matt indique que l’intégration des deux solutions s’est déroulée sans problème majeur. « Comme nous figurions parmi les premiers utilisateurs de l’intégration entre Microsoft et Avalara, nous avons rencontré quelques situations nouvelles : rien de bloquant, seulement certains travaux à réaliser », explique-t-il. « Les équipes ont été extrêmement réactives et collaborent parfaitement. Tous les problèmes rencontrés ont été résolus de manière très satisfaisante. »

Résultats

L’adoption et l’intégration de ces plateformes permettent à Hickory Farms de proposer de nouvelles expériences tout au long du parcours client. L’entreprise déploie actuellement Dynamics 365 for Finance and Operations avec AvaTax intégré, ce qui lui permettra d’enregistrer des commandes dans ses magasins et de les faire préparer et expédier depuis un entrepôt. Un client venant acheter un coffret-cadeau en magasin pour son voisin pourra, au cours de la même transaction, en faire envoyer un autre à son frère dans un autre État.

 

« Il est déjà suffisamment complexe de calculer correctement la taxe sur les ventes au niveau du magasin pour une vente à emporter », plaisante Matt. « Nous ajoutons maintenant la difficulté liée à l’expédition vers une personne située dans une autre juridiction. Mais nous pensons que cette nouvelle expérience client sera particulièrement intéressante, et AvaTax prendra en charge les calculs fiscaux au point de vente. »

 

« Nous faisons évoluer de nombreux aspects de notre activité et cela nous enthousiasme », explique Matt. « Nous sommes également ravis de travailler avec d’excellents partenaires capables de contribuer à notre réussite. »

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