L’adoption et l’intégration de ces plateformes permettent à Hickory Farms de proposer de nouvelles expériences tout au long du parcours client. L’entreprise déploie actuellement Dynamics 365 for Finance and Operations avec AvaTax intégré, ce qui lui permettra d’enregistrer des commandes dans ses magasins et de les faire préparer et expédier depuis un entrepôt. Un client venant acheter un coffret-cadeau en magasin pour son voisin pourra, au cours de la même transaction, en faire envoyer un autre à son frère dans un autre État.

« Il est déjà suffisamment complexe de calculer correctement la taxe sur les ventes au niveau du magasin pour une vente à emporter », plaisante Matt. « Nous ajoutons maintenant la difficulté liée à l’expédition vers une personne située dans une autre juridiction. Mais nous pensons que cette nouvelle expérience client sera particulièrement intéressante, et AvaTax prendra en charge les calculs fiscaux au point de vente. »

« Nous faisons évoluer de nombreux aspects de notre activité et cela nous enthousiasme », explique Matt. « Nous sommes également ravis de travailler avec d’excellents partenaires capables de contribuer à notre réussite. »