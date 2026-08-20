Début 2016, Hickory Farms a choisi Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations comme nouveau progiciel de gestion intégré.
La priorité suivante consistait à sélectionner un système capable de gérer les taxes sur les ventes devenues de plus en plus complexes. Sur les recommandations appuyées de Microsoft et du partenaire chargé de la mise en œuvre, Matt et son équipe ont rapidement choisi Avalara AvaTax pour automatiser le calcul des taxes sur les ventes, ainsi qu’Avalara Exemption Certificate Management pour gérer les certificats d’exonération et la conformité associée.
« Avalara a très tôt collaboré avec Microsoft et s’est rapidement préparée au cloud ainsi qu’à Dynamics 365 for Finance and Operations », explique Matt. « Être parmi les premiers utilisateurs peut présenter certaines difficultés, mais nous avons aussi vu l’intérêt de tester ces nouvelles plateformes et de nous assurer qu’elles répondaient bien à nos besoins. »
S’il était indispensable pour Hickory Farms de ne plus gérer elle-même ses centres de données, Matt souligne également plusieurs avantages supplémentaires offerts par la plateforme Avalara, notamment la possibilité de centraliser le calcul des taxes sur les ventes et la validation des adresses d’expédition dans Commerce Cloud Digital, le système de commerce électronique de l’entreprise.