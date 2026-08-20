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Témoignages clients

Highgate atteint de nouveaux sommets avec Avalara for Hospitality

Résultats

Efficacité améliorée

Temps gagné

Coût réduit

Croissance accélérée

Présentation de l’entreprise

Highgate est une société de gestion, d'investissement et de développement hôtelier qui gère plus de 87 000 chambres en Amérique du Nord, en Europe, dans les Caraïbes et en Amérique latine.

 

« Nous avons connu une croissance considérable ces dernières années, avec notamment deux acquisitions réalisées au cours de cette période. Notre capacité à automatiser nos processus est essentielle pour gagner en efficacité et accompagner la croissance de l’entreprise », explique Andrew Greco, vice-président chargé de la conformité et de la fiscalité chez Highgate.

Défis fiscaux

La consolidation manuelle des données issues des systèmes de gestion internes pour déterminer les obligations fiscales des hôtels ou des sociétés de gestion hôtelière est un processus particulièrement chronophage. « Il est difficile de suivre les nombreuses législations fiscales applicables au niveau des États, des villes et des différentes juridictions locales », explique Andrew. « Toute mauvaise interprétation des règles fiscales pourrait coûter cher. C’est d’autant plus vrai que de nombreuses administrations fiscales locales sont très strictes en matière de conformité et particulièrement offensives lors des contrôles. »

 

Les difficultés de recrutement et le manque d’homogénéité des données contribuent également à la complexité de la conformité fiscale dans ce secteur. Ces difficultés sont encore plus importantes lorsqu’il faut gérer plusieurs marques hôtelières disposant chacune de leurs propres systèmes de référence. « Avant de travailler avec Avalara, notre processus était très coûteux, complexe et reposait largement sur des opérations manuelles », se souvient Andrew

Pourquoi choisir Avalara ?

« Avalara domine le secteur et son expérience auprès des acteurs de l’hôtellerie était évidente », explique Andrew. « Les autres fournisseurs ne proposaient pas de contenu fiscal comparable à celui d’Avalara for Hospitality, qui est spécialement conçu pour le secteur hôtelier. Personne n’était en mesure de proposer une solution réellement comparable. Même les autres grands acteurs du marché ne disposaient pas d’une solution pleinement opérationnelle pour gérer les taxes sur les transactions propres au secteur hôtelier. »

« L’utilisation d’Avalara for Hospitality nous a permis d’économiser plus de 100 000 dollars par an grâce aux gains d’efficacité réalisés.

  • — Andrew Greco,
  • Vice-président chargé de la conformité et de la fiscalité, Highgate

 

Résultats

Andrew s’appuie sur Avalara pour assurer la conformité de Highgate malgré la complexité fiscale liée à la gestion de plusieurs marques hôtelières aux États-Unis et à l’étranger. « Les solutions sont excellentes et leur coût par établissement est pleinement justifié par la valeur qu’elles apportent », déclare Andrew. « Nous gagnons énormément de temps grâce à l’automatisation de certains aspects essentiels de la conformité fiscale. Le traitement des paiements représente notre principal gain de temps. Chaque mois, nous effectuons simplement un virement correspondant à l’intégralité de notre dette fiscale, nous veillons à fournir des données exactes, puis Avalara s’occupe du reste. Cela nous évite de créer des centaines d’opérations de comptabilité fournisseurs chaque mois. »

 

Depuis la mise en place d’Avalara, Andrew a renforcé cette collaboration en ajoutant rapidement de nouveaux établissements afin d’accroître la valeur apportée par le logiciel. « L’utilisation d’Avalara for Hospitality nous a permis d’économiser plus de 100  000 dollars par an grâce aux gains d’efficacité réalisés », affirme Andrew.

 

Outre sa satisfaction à l’égard du logiciel, Andrew souligne l’importance de travailler avec une équipe d’experts et d’entretenir une relation fondée sur la collaboration. « Avalara est devenue un partenaire important, qui accorde de la valeur à nos retours et met en œuvre nos suggestions afin d’améliorer le produit », explique Andrew. « L'équipe Avalara est exceptionnelle et se surpasse. »

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