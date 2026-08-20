Andrew s’appuie sur Avalara pour assurer la conformité de Highgate malgré la complexité fiscale liée à la gestion de plusieurs marques hôtelières aux États-Unis et à l’étranger. « Les solutions sont excellentes et leur coût par établissement est pleinement justifié par la valeur qu’elles apportent », déclare Andrew. « Nous gagnons énormément de temps grâce à l’automatisation de certains aspects essentiels de la conformité fiscale. Le traitement des paiements représente notre principal gain de temps. Chaque mois, nous effectuons simplement un virement correspondant à l’intégralité de notre dette fiscale, nous veillons à fournir des données exactes, puis Avalara s’occupe du reste. Cela nous évite de créer des centaines d’opérations de comptabilité fournisseurs chaque mois. »

Depuis la mise en place d’Avalara, Andrew a renforcé cette collaboration en ajoutant rapidement de nouveaux établissements afin d’accroître la valeur apportée par le logiciel. « L’utilisation d’Avalara for Hospitality nous a permis d’économiser plus de 100 000 dollars par an grâce aux gains d’efficacité réalisés », affirme Andrew.

Outre sa satisfaction à l’égard du logiciel, Andrew souligne l’importance de travailler avec une équipe d’experts et d’entretenir une relation fondée sur la collaboration. « Avalara est devenue un partenaire important, qui accorde de la valeur à nos retours et met en œuvre nos suggestions afin d’améliorer le produit », explique Andrew. « L'équipe Avalara est exceptionnelle et se surpasse. »