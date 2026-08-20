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Témoignage client

La solution AvaTax d'Avalara est essentielle pour l'expérience client fluide de Centrica Hive

AvaTax permet à Hive de pénétrer de nouveaux marchés en toute confiance, d’y établir rapidement sa présence et de commencer à servir ses clients.

Présentation de l’entreprise

Centrica Hive, ou Hive, est l’un des principaux fournisseurs d’appareils connectés pour la maison intelligente. Grâce à l’application et au site web Hive, les clients peuvent contrôler différents appareils connectés à Internet dans leur domicile. Ils paient un abonnement mensuel pour accéder aux services de l’entreprise et les utiliser. Ce modèle a joué un rôle essentiel dans la réussite et la croissance continue de Hive.

 

Au moment de lancer une gamme de produits innovants aux États-Unis, Centrica Hive a choisi Avalara, logiciel entièrement intégré à la plateforme de gestion des abonnements Zuora, afin d’automatiser l’ensemble du processus de conformité en matière de taxes sur les ventes. Le nombre considérable de transactions individuelles rendait l’automatisation indispensable : effectués manuellement, les calculs auraient autrement nécessité des centaines d’heures de travail chaque mois.

 

Geraldene Cummins, analyste financière chez Centrica Hive, commente : « Notre équipe financière est expérimentée et hautement qualifiée, mais il aurait été très difficile de suivre nous-mêmes l’évolution constante des taxes sur les ventes aux États-Unis. Après avoir étudié différentes solutions, nous avons choisi le système intégré de gestion des abonnements et de calcul des taxes sur les ventes proposé par Zuora et Avalara. »

Une solution entièrement intégrée

La solution Avalara AvaTax est entièrement intégrée à la plateforme complète de gestion des abonnements de Zuora, conçue pour permettre aux entreprises d’automatiser l’ensemble du processus, de la commande à la comptabilisation du chiffre d’affaires. Zuora simplifie la gestion, habituellement complexe, de toutes les interactions liées au développement de relations durables avec les clients, notamment la facturation et les paiements, ainsi que les opérations commerciales et financières.

 

La plateforme couvre tous les aspects de la gestion des abonnements : création d’offres et de grilles tarifaires personnalisées, enregistrement des clients et de leurs abonnements, modification de ceux-ci, automatisation de la facturation récurrente et encaissement des paiements. Geraldene poursuit : « Le fait que Zuora et Avalara puissent proposer une solution éprouvée, déjà utilisée par de nombreuses entreprises confrontées à des difficultés similaires aux nôtres, était très rassurant. Nous voulions être immédiatement opérationnels aux États-Unis et nous devions avoir l’assurance que la solution fonctionnerait avec précision, dès son déploiement, sans nécessiter plusieurs mois de développement. »

 

« La mise en œuvre de la solution s'est déroulée sans accroc et, comme elle est facile à utiliser, nous avons pu la déployer et commencer à l'utiliser en toute confiance et efficacité en très peu de temps. » Le fait de pouvoir déployer cette solution partout où nous établissons une présence et servons des clients est très important pour nous. Cela contribue directement à réduire les obstacles à notre croissance et à notre expansion futures. »

« Nous sommes très satisfaits de la solution elle-même, ainsi que de l’accompagnement continu dont nous bénéficions. »

  • — Geraldene Cummins
  • Analyste financière, Centrica Hive

Principaux avantages pour l'entreprise

La solution combinée proposée par Avalara et Zuora joue un rôle essentiel en donnant aux clients de Hive les fonctionnalités nécessaires pour gérer leurs abonnements et consulter leurs échéanciers de paiement. La suppression des tâches administratives manuelles permet à l’équipe de consacrer davantage de temps à la croissance de l’entreprise et de mettre son expertise au service d’autres domaines d’activité afin de soutenir son développement continu.

 

Geraldene commente : « Cette solution a joué un rôle déterminant dans la capacité de Hive à proposer à ses clients un service d’abonnement de grande qualité. Elle est indispensable à nos activités quotidiennes et, comme elle est mise à jour chaque fois que la législation fiscale évolue, nous avons toujours l’assurance que nos clients sont facturés avec précision. »

 

« L’accompagnement continu assuré par les équipes techniques et les services clients de Zuora et d’Avalara est excellent et constitue pour nous un facteur important. Nous sommes très satisfaits de la solution elle-même, ainsi que de l’assistance continue dont nous bénéficions. »

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