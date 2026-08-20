La solution Avalara AvaTax est entièrement intégrée à la plateforme complète de gestion des abonnements de Zuora, conçue pour permettre aux entreprises d’automatiser l’ensemble du processus, de la commande à la comptabilisation du chiffre d’affaires. Zuora simplifie la gestion, habituellement complexe, de toutes les interactions liées au développement de relations durables avec les clients, notamment la facturation et les paiements, ainsi que les opérations commerciales et financières.

La plateforme couvre tous les aspects de la gestion des abonnements : création d’offres et de grilles tarifaires personnalisées, enregistrement des clients et de leurs abonnements, modification de ceux-ci, automatisation de la facturation récurrente et encaissement des paiements. Geraldene poursuit : « Le fait que Zuora et Avalara puissent proposer une solution éprouvée, déjà utilisée par de nombreuses entreprises confrontées à des difficultés similaires aux nôtres, était très rassurant. Nous voulions être immédiatement opérationnels aux États-Unis et nous devions avoir l’assurance que la solution fonctionnerait avec précision, dès son déploiement, sans nécessiter plusieurs mois de développement. »

« La mise en œuvre de la solution s'est déroulée sans accroc et, comme elle est facile à utiliser, nous avons pu la déployer et commencer à l'utiliser en toute confiance et efficacité en très peu de temps. » Le fait de pouvoir déployer cette solution partout où nous établissons une présence et servons des clients est très important pour nous. Cela contribue directement à réduire les obstacles à notre croissance et à notre expansion futures. »