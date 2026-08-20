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Témoignages clients

Avec une équipe de seulement deux personnes, Huuuge Games automatise sa fiscalité dans les 50 États américains et au-delà

Résultats

Conformité fiscale automatisée aux États-Unis et au Canada

Aucune préparation manuelle ni importation de données

Des déclarations mensuelles fiables nécessitant très peu d’intervention

Une équipe libérée pour se consacrer à la croissance stratégique

Présentation de l’entreprise

Fondée en Pologne, Huuuge Games a débuté comme développeur de jeux mobiles avant de connaître rapidement une expansion internationale grâce à son titre phare, Huuuge Casino. L’entreprise est passée d’un seul bureau à un groupe comptant plus de dix entités, avec une société holding basée aux États-Unis et cotée à la Bourse de Varsovie.

 

Aujourd’hui, l’entreprise commercialise ses jeux dans le monde entier par l’intermédiaire de différentes plateformes, ainsi que sur sa propre boutique en ligne de vente directe aux consommateurs.

Défis fiscaux

Lorsque Huuuge a commencé à vendre directement par l’intermédiaire de sa propre boutique en ligne, à la fin de l’année 2021, l’entreprise est devenue responsable du calcul, de la collecte et du reversement des taxes dans un grand nombre de juridictions, notamment dans les 50 États américains, les provinces canadiennes, l’Union européenne et l’Australie.

 

Magdalena Ćwik-Burszewska, directrice fiscale du groupe Huuuge Games, a rapidement pris la mesure de ce changement : « Nous avons soudainement dû gérer les taxes sur les ventes dans les 50 États américains, dans les provinces canadiennes et dans bien d’autres juridictions », explique-t-elle. « Cela aurait été ingérable sans automatisation. »

 

Avec une équipe fiscale de seulement deux ou trois personnes basée en Europe, il était évident qu’une gestion manuelle de la conformité dans autant de régions ne pouvait pas accompagner la croissance de l’entreprise.

Pourquoi choisir Avalara ?

Pour gérer cette complexité, Huuuge a mis en place Avalara AvaTax afin de calculer en temps réel les taxes sur les ventes, la TVA et la TPS en fonction de la localisation du client. AvaTax s’intègre via une API à la plateforme de jeux et au système de paiement de Huuuge, ce qui permet de déterminer automatiquement le taux applicable et d’inclure la taxe au moment du paiement.

 

« Nous avions avant tout besoin d’un moteur fiscal capable de se connecter à notre jeu et à notre prestataire de paiement afin d’appliquer le bon taux de taxe en temps réel », explique Magdalena.

 

L’entreprise a également adopté Avalara Returns pour automatiser ses déclarations fiscales aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’Avalara VAT Returns pour gérer ses obligations en matière de TPS en Australie. Après avoir comparé quatre fournisseurs, Huuuge a retenu Avalara pour la richesse de ses fonctionnalités. « Les autres solutions comportaient trop de bugs ou avaient un niveau de précision insuffisant », explique-t-elle. « Avec Avalara, la fiabilité était tout simplement d'un autre niveau. »

 

La mise en œuvre a pris moins de trois mois, y compris le développement d’une connexion API personnalisée et les immatriculations fiscales dans chaque État américain et chaque province canadienne. Ce déploiement a permis à Huuuge de lancer sa boutique en ligne dans les délais prévus. « Nos développeurs avaient un accès direct à l’équipe technique d’Avalara. Même si nous avons rencontré quelques difficultés pendant la mise en œuvre, nous avons tout de même pu lancer le produit à temps », explique Magdalena.

« Je recommande vivement Avalara. C’est un outil qui simplifie et automatise les processus fiscaux. Sans lui, nous ne pourrions pas gérer la conformité à cette échelle. »

  • — Magdalena Ćwik-Burszewska,
  • Directrice fiscale du groupe, Huuuge Games

 

Résultats

Grâce à Avalara, Huuuge a pu automatiser sa conformité fiscale tout en conservant une organisation légère. « Nous parvenons à gérer la conformité aux États-Unis et au Canada avec seulement deux personnes. Sans Avalara, nous aurions dû recruter au moins une personne supplémentaire à temps plein », explique Magdalena.

 

La connexion API supprime les importations manuelles de données, tandis que les déclarations fiscales sont générées et déposées automatiquement, avec un minimum de supervision. « Tout est automatisé : nous consultons les transactions, nous les vérifions, puis nous cliquons sur Approuver. Aucune tâche manuelle, aucune importation de données. »

 

Magdalena explique que ces gains d’efficacité permettent à la petite équipe de se concentrer sur des initiatives stratégiques plutôt que sur des tâches récurrentes. « Nous pouvons désormais nous consacrer à des missions stratégiques, comme l’accompagnement des opérations de fusion-acquisition ou le lancement de nouveaux produits, au lieu de gérer les déclarations fiscales mensuelles. »

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