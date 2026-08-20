Pour gérer cette complexité, Huuuge a mis en place Avalara AvaTax afin de calculer en temps réel les taxes sur les ventes, la TVA et la TPS en fonction de la localisation du client. AvaTax s’intègre via une API à la plateforme de jeux et au système de paiement de Huuuge, ce qui permet de déterminer automatiquement le taux applicable et d’inclure la taxe au moment du paiement.

« Nous avions avant tout besoin d’un moteur fiscal capable de se connecter à notre jeu et à notre prestataire de paiement afin d’appliquer le bon taux de taxe en temps réel », explique Magdalena.

L’entreprise a également adopté Avalara Returns pour automatiser ses déclarations fiscales aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’Avalara VAT Returns pour gérer ses obligations en matière de TPS en Australie. Après avoir comparé quatre fournisseurs, Huuuge a retenu Avalara pour la richesse de ses fonctionnalités. « Les autres solutions comportaient trop de bugs ou avaient un niveau de précision insuffisant », explique-t-elle. « Avec Avalara, la fiabilité était tout simplement d'un autre niveau. »

La mise en œuvre a pris moins de trois mois, y compris le développement d’une connexion API personnalisée et les immatriculations fiscales dans chaque État américain et chaque province canadienne. Ce déploiement a permis à Huuuge de lancer sa boutique en ligne dans les délais prévus. « Nos développeurs avaient un accès direct à l’équipe technique d’Avalara. Même si nous avons rencontré quelques difficultés pendant la mise en œuvre, nous avons tout de même pu lancer le produit à temps », explique Magdalena.