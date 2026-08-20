« L’une des premières étapes consistait à effectuer toutes les immatriculations nécessaires dans les 28 États où nous savions devoir déposer des déclarations », se souvient Ann. « Avalara dispose d’une équipe dédiée qui accompagne les clients tout au long de ce processus et les aide à mettre en place tous les éléments nécessaires dès le départ. »

« Avalara a incontestablement simplifié notre conformité fiscale », ajoute-t-elle. « En réalité, je n’arrive même pas à imaginer comment nous aurions pu gérer cela manuellement. Je pense que cela aurait été impossible. »

Selon Ann, Avalara a joué un rôle essentiel dans le développement des ventes directes aux consommateurs d’ICONIC London sur le marché américain. « Nous n’aurions pas pu accomplir tout ce que nous avons réalisé sans cet outil pour nous aider à développer cette activité », explique-t-elle. « Je recommande vivement cette solution, qui permet d’automatiser les déclarations et les calculs fiscaux, tout en étant très simple à utiliser et à mettre en œuvre sur le plan technique. »

« À mesure qu’ICONIC London poursuit sa croissance, je suis certaine que d’autres possibilités d’expansion se présenteront, aux États-Unis comme sur d’autres marchés », conclut Ann. « Je n’hésiterais absolument pas à faire de nouveau appel à Avalara pour nous aider à trouver les solutions techniques adaptées à nos obligations déclaratives. »