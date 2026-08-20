Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignage client

ICONIC London se développe aux États-Unis en toute sérénité

Iconic London thumbnail
Video: Hear how Avalara helps ICONIC London manage sales tax.

Résultats

Croissance accélérée

Conformité accrue

Processus améliorés

Présentation de l’entreprise

Fondée en 2015, ICONIC London est une marque de référence dans le domaine du maquillage glamour au quotidien et des soins hybrides haut de gamme.

 

La marque estime qu’aucun animal ne doit souffrir lors de la fabrication de ses produits et affirme avec fierté proposer une gamme entièrement non testée sur les animaux.

Défis fiscaux

« Avant même de créer une nouvelle filiale aux États-Unis, nous réalisions déjà des ventes auprès de consommateurs américains », explique Ann Masson, directrice financière. « Mais il s’agissait alors de ventes à l’exportation effectuées depuis le Royaume-Uni. »

 

L'entreprise a finalement adopté un modèle de commerce électronique aux États-Unis. « Nous avons immédiatement dû déposer des déclarations fiscales dans 28 États », explique Ann. « Du jour au lendemain, nous sommes passés d’une situation dans laquelle nous n’avions aucune taxe sur les ventes américaines à gérer à l’obligation d’être immédiatement prêts à déposer des déclarations dans ces 28 États. Cela ne s’est pas fait progressivement, un État après l’autre. Nous avons dû être opérationnels immédiatement dans l’ensemble de ces juridictions. »

 

L’entreprise ne souhaitait toutefois pas freiner son potentiel de développement en raison des exigences liées aux taxes sur les ventes. « Nous savions qu’il était essentiel de trouver une solution capable de nous accompagner », indique Ann. « ICONIC London est une entreprise relativement petite. Nous comptons un peu moins de 40 salariés au total, toutes fonctions confondues, et notre équipe financière est très réduite. Nous ne sommes que trois, moi comprise. »

Pourquoi choisir Avalara ?

ICONIC London utilise Shopify. Le fait qu’Avalara propose une intégration prête à l’emploi avec cette plateforme a donc été déterminant. « J’avais déjà travaillé avec Avalara dans l’une de mes précédentes entreprises, explique Ann, et nous avons choisi Avalara parce que nous avons constaté que cette entreprise possédait l’expertise nécessaire et pouvait se connecter très facilement à notre plateforme Shopify. »

 

Une fois Avalara AvaTax connecté à la boutique Shopify d’ICONIC London, tous les calculs fiscaux nécessaires sont effectués automatiquement au moment de la vente. « Ensuite, chaque mois, Avalara Returns s'occupe de nos déclarations fiscales », ajoute Ann. « Nous les vérifions et les approuvons, puis tout est soumis par voie électronique. »

« Je n'arrive même pas à imaginer comment nous aurions pu le faire manuellement. Je pense que cela aurait été impossible. »

  • — Ann Masson,
  • Directrice financière

 

Résultats

« L’une des premières étapes consistait à effectuer toutes les immatriculations nécessaires dans les 28 États où nous savions devoir déposer des déclarations », se souvient Ann. « Avalara dispose d’une équipe dédiée qui accompagne les clients tout au long de ce processus et les aide à mettre en place tous les éléments nécessaires dès le départ. »

 

« Avalara a incontestablement simplifié notre conformité fiscale », ajoute-t-elle. « En réalité, je n’arrive même pas à imaginer comment nous aurions pu gérer cela manuellement. Je pense que cela aurait été impossible. »

 

Selon Ann, Avalara a joué un rôle essentiel dans le développement des ventes directes aux consommateurs d’ICONIC London sur le marché américain. « Nous n’aurions pas pu accomplir tout ce que nous avons réalisé sans cet outil pour nous aider à développer cette activité », explique-t-elle. « Je recommande vivement cette solution, qui permet d’automatiser les déclarations et les calculs fiscaux, tout en étant très simple à utiliser et à mettre en œuvre sur le plan technique. »

 

« À mesure qu’ICONIC London poursuit sa croissance, je suis certaine que d’autres possibilités d’expansion se présenteront, aux États-Unis comme sur d’autres marchés », conclut Ann. « Je n’hésiterais absolument pas à faire de nouveau appel à Avalara pour nous aider à trouver les solutions techniques adaptées à nos obligations déclaratives. »

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux