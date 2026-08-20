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Témoignage client

IDville réduit ses coûts et gagne en efficacité grâce à Avalara et SalesPad by Cavallo®

IDVille Testimonial - Avalara Cavallo
Video: Learn how IDville streamlines tax compliance with Avalara and Cavallo.

Résultats

Efficacité améliorée

Meilleure conformité

Coûts réduits

Présentation de l'entreprise

IDville est un acteur majeur des solutions d’identification, spécialisé dans le contrôle d’accès par carte, les badges employés, les systèmes d’impression de cartes d’identité et les accessoires. Basée à Kentwood, dans le Michigan, l’entreprise adopte une stratégie marketing multicanal combinant la vente directe, des places de marché en ligne comme Amazon et Staples, ainsi qu’un programme national de catalogues, avec trois millions d’exemplaires envoyés chaque année aux entreprises. Avec une équipe réduite mais très efficace de 17 personnes, l’entreprise traite chaque jour de nombreuses commandes et sert des clients dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la sécurité des entreprises.

Défis fiscaux

À mesure qu’IDville étendait sa présence à l’échelle nationale, la conformité fiscale devenait de plus en plus complexe. Avec une présence dans 35 États, la gestion manuelle de ses obligations multijuridictionnelles était chronophage et source d’erreurs. Les exigences en matière d’immatriculation et de licences variaient d’un État à l’autre, ce qui compliquait leur suivi et augmentait le risque de non-conformité. Le dépôt manuel des déclarations entraînait des retards et des erreurs, avec à la clé des amendes et des pénalités.

 

La gestion des ventes exonérées de taxes réalisées auprès des établissements scolaires constituait un autre défi majeur : l’absence de certificats retardait le traitement des factures et alourdissait la charge administrative.

 

La stratégie de vente multicanal d’IDville, qui associe commerce en ligne, places de marché et catalogues, complexifiait encore la gestion fiscale. L’entreprise avait donc besoin d’une solution évolutive, fluide et automatisée capable de gérer ses obligations fiscales à chaque étape du processus.

Pourquoi choisir Avalara ? 

Avant d’adopter Avalara, IDville faisait appel à un prestataire pour gérer sa conformité fiscale, mais rencontrait des difficultés en raison d’un service client irrégulier. Des erreurs dans le dépôt des déclarations avaient entraîné des pénalités, tandis que la gestion des certificats d’exonération était devenue difficile. L’entreprise avait besoin d’un système capable de s’intégrer à Microsoft Dynamics GP et à SalesPad afin d’optimiser la gestion de la taxe sur les ventes.

 

L’intégration d’Avalara à SalesPad a aidé IDville à améliorer la gestion de ses commandes et à assurer sa conformité avec un minimum d’interventions manuelles. En adoptant les deux solutions, IDville a automatisé le calcul des taxes, simplifié la gestion des exonérations et intégré la conformité à ses processus. L’entreprise a ainsi réduit la saisie manuelle et amélioré la précision de ses déclarations dans tous les États où elle collecte et reverse la taxe sur les ventes.

« Grâce à Avalara et SalesPad, intégrés à nos systèmes, nous avons pu réduire de 16 % nos frais commerciaux, généraux et administratifs. Tout aussi important, nous gagnons du temps sur les tâches fiscales et opérationnelles, ce qui nous permet de rester concentrés sur la croissance de l’entreprise. »

  • — Bob Milowski
  • PDG, IDville

 

Résultats

Depuis la mise en œuvre d’Avalara et de SalesPad, IDville a amélioré son efficacité opérationnelle et simplifié sa conformité fiscale.

 

En automatisant ses processus et sa conformité fiscale, l’entreprise a réduit les interventions manuelles et évité d’avoir à recruter un fiscaliste dédié. Cette automatisation, associée à l’amélioration de la conformité, a permis de réduire de 16 % les frais commerciaux, généraux et administratifs. L’entreprise a également enregistré une hausse de 4 % de son bénéfice brut grâce à une meilleure visibilité et à des gains d’efficacité opérationnelle.

 

En s’appuyant sur les solutions de conformité fiscale d’Avalara, IDville a pu déposer des déclarations plus précises et dans les délais, sans augmenter ses effectifs. Comme l’explique Bob : « Honnêtement, nous ne pensons pas avoir manqué une seule déclaration. »

 

Avalara et SalesPad ont joué un rôle essentiel dans l’automatisation de la gestion fiscale et du traitement des commandes. Ces solutions ont permis d’assurer une conformité fluide dans les 35 États où IDville a établi un lien fiscal, tout en optimisant ses processus et la fiabilité de ses rapports. L’entreprise a ainsi réduit ses risques de non-conformité et les retards liés à la fiscalité, amélioré son efficacité opérationnelle et pu se concentrer davantage sur sa croissance.

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