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Témoignages clients

Ignite Spot Accounting tisse des liens plus étroits avec ses clients

Résultats

Satisfaction client

Satisfaction des employés

Processus améliorés

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Ignite Spot Accounting propose une large gamme de services de gestion d’entreprise, notamment la tenue de la comptabilité, la paie, la planification stratégique, la conformité fiscale, les déclarations de revenus fédérales et étatiques, la gestion complète des taxes sur les ventes, et bien plus encore.

 

Dan Luthi, directeur des opérations, a contribué à faire passer le cabinet de quelques comptables à une équipe de plus de 30 personnes au service de centaines de clients dans tout le pays.

Défis fiscaux

Dans le contexte de complexité croissante qui a suivi la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., Dan a recherché une solution d’automatisation permettant de réduire une partie des risques et des tâches laborieuses liés à la conformité.

 

Dans un premier temps, Ignite Spot a étudié la manière dont ses clients géraient leurs taxes et les avantages qu’un nouveau processus pourrait apporter à la fois au cabinet et à sa clientèle. « Pour réduire les risques liés aux taxes sur les ventes, il faut adopter une démarche proactive afin de traiter les difficultés de manière stratégique », explique Dan.

 

L’équipe a constaté que certains clients sous-déclaraient leurs taxes et se sentaient dépassés par la complexité des processus. Dan savait qu’il leur fallait un système capable non seulement de renforcer la conformité, mais aussi d’aider les clients à mieux comprendre leurs obligations et les montants dont ils étaient redevables.

 

« L’une des principales difficultés rencontrées par les clients consiste à déterminer à quelles questions ils doivent impérativement obtenir des réponses », explique Dan. « Plus ils comprennent la situation, plus leurs questions sont pertinentes, ce qui nous permet, au bout du compte, de mieux contribuer à leur réussite. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

La recherche d’un système automatisé a conduit Ignite Spot à choisir Avalara Managed Returns for Accountants. Cette solution cloud réduit les risques liés à la gestion des déclarations de la taxe sur les ventes et la taxe sur l’utilisation des clients en automatisant le processus.

 

Le système importe les données de la taxe sur les ventes depuis la quasi-totalité des plateformes comptables et de commerce en ligne, ce qui permet d’économiser d’innombrables heures de travail manuel et de réduire le risque d’erreur humaine qui en découle.

« Une fois le dépôt des déclarations de la taxe sur les ventes automatisé pour nos clients, nous pouvons les conseiller sur la stratégie à adopter pour leurs différents canaux de vente. Nos relations avec eux deviennent alors plus stimulantes et plus dynamiques. »

  • — Dan Luthi
  • Directeur des opérations

 

Résultats

Selon Dan, les clients ont désormais le sentiment de mieux maîtriser leur conformité en matière de taxe sur les ventes et bénéficient d’une plus grande tranquillité d’esprit. Ils ont également davantage confiance dans le processus, notamment dans les relevés et les contrôles.

 

Dan constate que cette confiance les incite à parler plus ouvertement des nouveautés et des projets à venir, ce qui crée de nouvelles possibilités de conseil. « Nos clients voient que nous sommes véritablement impliqués dans leur activité et que nous ne nous contentons pas de traiter des chiffres », explique-t-il. « Ils savent que nous percevons leur entreprise comme eux-mêmes la perçoivent et que nous les accompagnons dans leur ensemble. »

 

Les outils automatisés améliorent également l’efficacité du travail chez Ignite Spot. Une seule personne peut ainsi gérer les processus liés aux taxes sur les ventes pour des dizaines de clients, tout en examinant les déclarations qu’ils avaient auparavant déposées manuellement. Dans un cas, l’équipe de Dan a découvert que l’État de Californie devait rembourser 25 000 dollars à l’un de ses clients.

 

Avalara Managed Returns for Accountants a aidé Ignite Spot à développer sa clientèle tout en élargissant la gamme de services proposés. Le cabinet fournit désormais des services proactifs de gestion des taxes sur les ventes à plus de 60 clients. Dan souligne que les services du cabinet sont devenus plus difficiles à remplacer grâce à la valeur ajoutée apportée.

 

« Une fois le dépôt des déclarations de la taxe sur les ventes automatisé pour nos clients, nous pouvons les conseiller sur la stratégie à adopter pour leurs différents canaux de vente. Nos relations avec eux deviennent alors plus stimulantes et plus dynamiques », explique Dan. « Les clients ont davantage envie d’échanger avec nous et d’explorer de nouvelles manières dont nous pouvons les aider à franchir une nouvelle étape dans leur croissance. »

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