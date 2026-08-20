Selon Dan, les clients ont désormais le sentiment de mieux maîtriser leur conformité en matière de taxe sur les ventes et bénéficient d’une plus grande tranquillité d’esprit. Ils ont également davantage confiance dans le processus, notamment dans les relevés et les contrôles.

Dan constate que cette confiance les incite à parler plus ouvertement des nouveautés et des projets à venir, ce qui crée de nouvelles possibilités de conseil. « Nos clients voient que nous sommes véritablement impliqués dans leur activité et que nous ne nous contentons pas de traiter des chiffres », explique-t-il. « Ils savent que nous percevons leur entreprise comme eux-mêmes la perçoivent et que nous les accompagnons dans leur ensemble. »

Les outils automatisés améliorent également l’efficacité du travail chez Ignite Spot. Une seule personne peut ainsi gérer les processus liés aux taxes sur les ventes pour des dizaines de clients, tout en examinant les déclarations qu’ils avaient auparavant déposées manuellement. Dans un cas, l’équipe de Dan a découvert que l’État de Californie devait rembourser 25 000 dollars à l’un de ses clients.

Avalara Managed Returns for Accountants a aidé Ignite Spot à développer sa clientèle tout en élargissant la gamme de services proposés. Le cabinet fournit désormais des services proactifs de gestion des taxes sur les ventes à plus de 60 clients. Dan souligne que les services du cabinet sont devenus plus difficiles à remplacer grâce à la valeur ajoutée apportée.

« Une fois le dépôt des déclarations de la taxe sur les ventes automatisé pour nos clients, nous pouvons les conseiller sur la stratégie à adopter pour leurs différents canaux de vente. Nos relations avec eux deviennent alors plus stimulantes et plus dynamiques », explique Dan. « Les clients ont davantage envie d’échanger avec nous et d’explorer de nouvelles manières dont nous pouvons les aider à franchir une nouvelle étape dans leur croissance. »