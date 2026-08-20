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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE

Indinero évite les casse-têtes liés aux taxes sur les ventes

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Favoriser la croissance

Présentation de l’entreprise

Fondé en 2009, Indinero est un cabinet de confiance spécialisé dans la gestion financière des petites entreprises. Avec une clientèle diversifiée composée de près de 1 000 jeunes entreprises financées par du capital-risque et de petites entreprises réparties dans tous les États-Unis, Indinero propose une gamme complète de services, notamment la direction financière externalisée, la conformité et la planification fiscales, la paie, la comptabilité et la tenue des comptes.

Défis fiscaux

Depuis longtemps, les petites entreprises font appel à des fiscalistes ou à des experts-comptables pour assurer leur conformité en fin d’exercice, notamment en compilant, rapprochant et corrigeant leurs comptes, puis en établissant leurs rapports financiers. Avec l’adoption croissante de systèmes de gestion cloud, ces dirigeants de petites entreprises se tournent désormais vers des services externalisés de direction financière, de fiscalité, de paie et de tenue comptable. Ils bénéficient ainsi des conseils en temps réel et de l’accompagnement opérationnel quotidien de spécialistes de la finance et de la gestion.

 

Malheureusement, un domaine majeur de la gestion d’entreprise reste excessivement complexe et donne du fil à retordre à de nombreux entrepreneurs : la conformité en matière de taxes sur les ventes. Aux États-Unis, il existe plus de 12 000 juridictions fiscales, parmi lesquelles des États, des villes, des comtés et diverses circonscriptions fiscales spéciales. Chacune applique ses propres taux ainsi que ses propres règles de taxabilité des produits et services, notamment des exonérations particulières, des périodes d’exonération temporaire de la taxe sur les ventes et d’autres dispositions dont le suivi peut s’avérer particulièrement difficile pour les entreprises qui cherchent à rester en conformité. À ces difficultés inhérentes s’ajoute l’évolution constante des réglementations relatives au lien économique, que les États continuent d’adapter et de modifier depuis la décision rendue en 2018 par la Cour suprême dans l’affaire South Dakota v. Wayfair.

 

« De nombreuses petites entreprises ne se rendent compte de la complexité de ces taxes locales que lorsqu’elles font déjà l’objet d’un contrôle portant sur les taxes sur les ventes », explique Brian Miller, expert-comptable et directeur fiscal chez Indinero. « En tant que société de conseil de confiance, nous savons où nos clients exercent leurs activités, où ils réalisent des ventes et où travaillent leurs collaborateurs. Nous abordons donc avec eux de manière proactive la question de la taxe sur les ventes. Mais même avec une équipe de 230 personnes, nous ne disposons ni des ressources ni de l’expertise nécessaires pour gérer les obligations fastidieuses de conformité dans des milliers de juridictions. C’est pourquoi nous recommandons à nos clients d’utiliser Avalara. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

Les logiciels d’automatisation fiscale d’Avalara fonctionnent conjointement pour former une plateforme globale de conformité Les produits sont disponibles sous forme de gamme complète ou de solutions indépendantes, afin de s’adapter aux besoins de chaque entreprise. Selon Brian, après avoir étudié d’autres solutions sur le marché et constaté qu’aucune n’était aussi complète ni aussi simple à utiliser pour ses clients, Indinero a choisi Avalara comme partenaire de recommandation privilégié pour leurs besoins de conformité en matière de taxe sur les ventes. « Avalara est de loin la meilleure solution dans ce domaine », affirme-t-il. « L’entreprise compte également dans ses équipes des spécialistes de la taxe sur les ventes et des juristes qui contribuent à garantir sa conformité. »

 

Le cabinet travaille avec Avalara dans le cadre de recommandations de clients et utilise une liste de contrôle standardisée lors de leur intégration afin d’identifier les principaux services dont chaque entreprise aura besoin. Brian considère cette approche comme essentielle à la réussite d’Indinero. Elle consiste également à désigner, dans chaque domaine d’expertise, un collaborateur chargé de centraliser ce type de recommandations.

« Avec Avalara, nos clients savent où et quand ils doivent déposer leurs déclarations, ainsi que le montant de taxes sur les ventes qu’ils doivent collecter et reverser. »

  • — Brian Miller
  • Expert-comptable et directeur fiscal

 

Résultats

« En tant que partenaire de recommandation, nous pouvons orienter nos clients vers les solutions Avalara et leur donner ainsi accès aux ressources et aux technologies dont ils ont besoin pour assurer leur conformité en matière de taxes sur les ventes et d’utilisation », explique Brian. « Avec Avalara, nos clients savent où et quand ils doivent déposer leurs déclarations, ainsi que le montant de taxes sur les ventes qu’ils doivent collecter et reverser. »

 

« Nous avons par exemple un client qui vend des logiciels en ligne dans tout le pays », poursuit Brian. « Certains sont développés sur mesure et d’autres sont des logiciels standard. L’entreprise ne savait pas dans quelles juridictions elle devait déposer des déclarations de taxe sur les ventes, ni pour quelles raisons. Nous avons fait appel à Avalara pour réaliser une étude du lien fiscal et déposer les déclarations nécessaires afin que ce client reste en conformité. »

 

Brian souligne que, pour les professionnels proposant des services de conformité fiscale, les pièces comptables de fin d’exercice de leurs clients peuvent fournir des indices permettant de déterminer si une entreprise doit revoir ses processus de gestion des taxes sur les ventes ou faire appel à un prestataire tel qu’Avalara.

 

« Les fiscalistes doivent vérifier si l’entreprise a ajouté ou modifié des sites d’activité, si elle a réalisé des ventes ou employé du personnel dans de nouveaux États, ou encore si le volume ou le montant de ses ventes a soudainement augmenté dans une ou plusieurs juridictions », explique Brian. « Comme ces évolutions peuvent modifier les obligations déclaratives de l’entreprise dans différents États, le fiscaliste doit en avertir son client et l’aider à régler la situation avant qu’elle ne devienne problématique. »

 

« Nous travaillons actuellement avec l’équipe d’Avalara afin de mieux connaître ses autres produits », conclut Brian. « Nous nous intéressons notamment à la solution spécialement conçue pour les petites structures dont les obligations déclaratives sont moins complexes. »

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