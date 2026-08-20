« En tant que partenaire de recommandation, nous pouvons orienter nos clients vers les solutions Avalara et leur donner ainsi accès aux ressources et aux technologies dont ils ont besoin pour assurer leur conformité en matière de taxes sur les ventes et d’utilisation », explique Brian. « Avec Avalara, nos clients savent où et quand ils doivent déposer leurs déclarations, ainsi que le montant de taxes sur les ventes qu’ils doivent collecter et reverser. »

« Nous avons par exemple un client qui vend des logiciels en ligne dans tout le pays », poursuit Brian. « Certains sont développés sur mesure et d’autres sont des logiciels standard. L’entreprise ne savait pas dans quelles juridictions elle devait déposer des déclarations de taxe sur les ventes, ni pour quelles raisons. Nous avons fait appel à Avalara pour réaliser une étude du lien fiscal et déposer les déclarations nécessaires afin que ce client reste en conformité. »

Brian souligne que, pour les professionnels proposant des services de conformité fiscale, les pièces comptables de fin d’exercice de leurs clients peuvent fournir des indices permettant de déterminer si une entreprise doit revoir ses processus de gestion des taxes sur les ventes ou faire appel à un prestataire tel qu’Avalara.

« Les fiscalistes doivent vérifier si l’entreprise a ajouté ou modifié des sites d’activité, si elle a réalisé des ventes ou employé du personnel dans de nouveaux États, ou encore si le volume ou le montant de ses ventes a soudainement augmenté dans une ou plusieurs juridictions », explique Brian. « Comme ces évolutions peuvent modifier les obligations déclaratives de l’entreprise dans différents États, le fiscaliste doit en avertir son client et l’aider à régler la situation avant qu’elle ne devienne problématique. »

« Nous travaillons actuellement avec l’équipe d’Avalara afin de mieux connaître ses autres produits », conclut Brian. « Nous nous intéressons notamment à la solution spécialement conçue pour les petites structures dont les obligations déclaratives sont moins complexes. »