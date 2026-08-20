Andrea évalue notamment Avalara au regard du temps gagné et de la tranquillité d’esprit apportée à son équipe. « Aujourd’hui, je ne me préoccupe plus du tout des taxes sur les ventes », explique-t-elle. « Même si nous devions activer 15 États supplémentaires dès demain, nous n’aurions rien à craindre. Nous téléchargeons tous nos certificats et tout est ensuite pris en charge. Et si une personne est en congé ou absente du bureau, nous savons que nous ne manquerons aucune échéance de déclaration. »

« Le principal avantage qu’Avalara nous a apporté, c’est qu'il s'agit d'une solution complète », poursuit Andrea, « qui nous a évité d’avoir à assembler plusieurs outils distincts. En parallèle, ses services professionnels nous ont aidés à collecter les certificats et à les valider dès le départ. Pour tout ce qui concernait les taxes sur les ventes, Avalara disposait de la solution adaptée. »