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Témoignages clients

Inovonics trouve avec Avalara une solution complète de conformité fiscale

Customer story Inovonics - Andrea Riviezzo

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Fondée en 1986, Inovonics a été pionnière dans l’utilisation de la technologie sans fil 900 MHz, qu’elle a brevetée afin de proposer des solutions fiables, économiques et flexibles pour les applications sans fil critiques. L’entreprise fournit l’infrastructure de base de nombreux systèmes sans fil parmi les plus utilisés au monde.

Défis fiscaux

Comme de nombreuses entreprises travaillant principalement avec des distributeurs, Inovonics pensait que ses obligations liées au lien fiscal se limitaient aux États dans lesquels ses salariés étaient établis. Après avoir réalisé une étude de ses liens fiscaux, l’entreprise a découvert qu’elle avait des obligations fiscales dans 14 autres États, en plus des six États dans lesquels elle était déjà immatriculée.

 

Elle a rapidement constaté que, malgré toutes ses fonctionnalités, NAV n’était pas l’outil le mieux adapté à la gestion de la conformité en matière de taxes sur les ventes. « Il faut vraiment suivre en permanence l’évolution de tous les taux », explique Andrea Riviezzo, contrôleuse financière de l’entreprise, « et il faut déposer soi-même toutes les déclarations. »

 

De plus, la gestion des certificats restait un problème complexe. « Lorsqu’une expédition directe est effectuée et que l’identifiant du certificat est associé à la fiche du client, il est automatiquement appliqué à toutes les destinations vers lesquelles ce client expédie ses produits », explique Andrea. « Par conséquent, si le client est exonéré en Californie, mais pas dans le New Jersey, cela crée également des problèmes. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Pour mieux gérer ces difficultés, Inovonics a commencé à rechercher une solution complète capable d’automatiser la collecte des taxes sur l’ensemble de ses ventes, de déposer les déclarations dans 20 États et de gérer les certificats d’exonération.

 

Après avoir consulté un conseiller de confiance, Inovonics a rapidement choisi Avalara pour répondre à ces besoins.

« J’adore utiliser le produit, et c’est une entreprise avec laquelle il est très agréable de travailler. »

  • — Andrea Riviezzo
  • Contrôleuse financière

 

Résultats

Andrea évalue notamment Avalara au regard du temps gagné et de la tranquillité d’esprit apportée à son équipe. « Aujourd’hui, je ne me préoccupe plus du tout des taxes sur les ventes », explique-t-elle. « Même si nous devions activer 15 États supplémentaires dès demain, nous n’aurions rien à craindre. Nous téléchargeons tous nos certificats et tout est ensuite pris en charge. Et si une personne est en congé ou absente du bureau, nous savons que nous ne manquerons aucune échéance de déclaration. »

 

« Le principal avantage qu’Avalara nous a apporté, c’est qu'il s'agit d'une solution complète », poursuit Andrea, « qui nous a évité d’avoir à assembler plusieurs outils distincts. En parallèle, ses services professionnels nous ont aidés à collecter les certificats et à les valider dès le départ. Pour tout ce qui concernait les taxes sur les ventes, Avalara disposait de la solution adaptée. »

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