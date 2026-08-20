Comme de nombreuses entreprises travaillant principalement avec des distributeurs, Inovonics pensait que ses obligations liées au lien fiscal se limitaient aux États dans lesquels ses salariés étaient établis. Après avoir réalisé une étude de ses liens fiscaux, l’entreprise a découvert qu’elle avait des obligations fiscales dans 14 autres États, en plus des six États dans lesquels elle était déjà immatriculée.
Elle a rapidement constaté que, malgré toutes ses fonctionnalités, NAV n’était pas l’outil le mieux adapté à la gestion de la conformité en matière de taxes sur les ventes. « Il faut vraiment suivre en permanence l’évolution de tous les taux », explique Andrea Riviezzo, contrôleuse financière de l’entreprise, « et il faut déposer soi-même toutes les déclarations. »
De plus, la gestion des certificats restait un problème complexe. « Lorsqu’une expédition directe est effectuée et que l’identifiant du certificat est associé à la fiche du client, il est automatiquement appliqué à toutes les destinations vers lesquelles ce client expédie ses produits », explique Andrea. « Par conséquent, si le client est exonéré en Californie, mais pas dans le New Jersey, cela crée également des problèmes. »