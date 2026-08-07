« Cela faisait dix ans que je réclamais une solution de ce type », plaisante Heather. « Avec notre expansion dans des villes très réglementées, où les contrôles sont stricts, ainsi qu’avec toutes nos acquisitions, nous sommes devenus une cible importante. L’année dernière, je suis donc allée voir notre directeur financier et je lui ai dit : « Cette fois, nous nous lançons. »

Plusieurs facteurs ont permis à Avalara License Management (ALM) de figurer parmi les solutions présélectionnées par LAZ Parking. Le fait qu’ALM soit une solution cloud a constitué un argument majeur. « Comme nous fonctionnons avec des équipes réduites, nous ne voulions pas que notre service informatique ait à prendre en charge une quelconque partie du système. Au final, nous avons simplement fourni nos données et Avalara s’est occupée du reste. Les équipes chargées de la gestion du projet et de la transition ont été excellentes », explique Heather.

Avant même la fin du projet, LAZ Parking a également fait personnaliser la solution afin de gérer ses obligations en matière de cautionnement. Grâce à ALM, l’entreprise a pu regrouper ses nombreux portefeuilles de licences d’exploitation dans une base de données unique et sécurisée, puis les gérer dans un environnement collaboratif à l’aide de workflows adaptés à ses besoins. Heather et Sarah peuvent désormais assurer la conformité continue de l’entreprise grâce à un calendrier dynamique et récupérer le temps auparavant consacré à des tâches répétitives.