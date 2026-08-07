La croissance de LAZ Parking s’est fortement accélérée ces dernières années, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions. Cette évolution a accru la charge de travail et la complexité liées aux licences d’exploitation exigées aux différents niveaux de juridiction. Le volume de licences, d’autorisations et de redevances à gérer a encore augmenté avec l’ajout rapide de nouvelles activités.
« Heureusement, nous entretenons de bonnes relations avec la plupart des administrations avec lesquelles nous travaillons », explique Heather Parker, responsable de la conformité. « Mais sur certains de nos principaux marchés, aucune non-conformité n’est tolérée. Les autorités peuvent tout simplement vous obliger à cesser votre activité. »
Chez LAZ Parking, seules deux personnes sont chargées de gérer les licences d’exploitation nécessaires dans l’ensemble du pays. Pour suivre la forte croissance de l’entreprise, il était évident qu’il fallait mettre en place des systèmes et des processus adaptés. Heather et sa collègue, Sarah Parente, ont commencé par répertorier les licences et autorisations requises dans une feuille de calcul Excel, avant de stocker les documents dans une base de données développée en interne. Cette base permettait de mieux centraliser les licences, mais ses fonctions de reporting, de notification et de suivi restaient limitées. « Elle ne répondait pas à nos besoins. Nous ne gérions pas vraiment les licences : c’était simplement un endroit où les stocker », reconnaît Heather.