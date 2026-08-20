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Ledger capitalise sur le boom du Bitcoin avec le soutien d'Avalara

La demande mondiale de portefeuilles de cryptomonnaies a explosé ces dernières années, et la petite équipe fiscale de Ledger s'appuie sur le logiciel et les services de déclaration d'Avalara pour gérer la conformité fiscale dans 30 pays.

Présentation de l’entreprise

Vous êtes-vous déjà demandé où les détenteurs de Bitcoin conservaient leurs actifs ? Beaucoup utilisent les portefeuilles matériels de pointe de Ledger. La demande croissante de cryptomonnaies, alimentée par la mondialisation et la perte de confiance dans les institutions financières traditionnelles, a fait bondir les ventes de la technologie propriétaire de Ledger depuis le lancement de l’entreprise en 2014.

 

Aujourd’hui, cette entreprise technologique française compte des clients dans plus de 165 pays, et son portefeuille matériel le plus populaire, le Nano, s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires. Pour ses clients professionnels, Ledger a créé Vault, une solution SaaS destinée à sécuriser d’importants volumes de différents types de cryptoactifs.

Une croissance rapide qui nécessite l’appui d’un partenaire expert en conformité

Lorsque Blanche Savary de Beauregard, directrice des fusions-acquisitions, de la fiscalité et des douanes, a rejoint Ledger en 2018, elle a immédiatement compris que les ambitieux projets de croissance de l’entreprise nécessiteraient un accompagnement externe. Avec une équipe composée d’une seule personne, il aurait été impossible de suivre l’évolution d’exigences fiscales de plus en plus complexes dans autant de juridictions.

 

Cette année-là, l'arrêt Wayfair est entré en vigueur aux États-Unis, obligeant Ledger à s’immatriculer dans plusieurs États et à respecter les règles et réglementations propres à chacun. Blanche savait que l’immatriculation à la TVA et les obligations déclaratives en Europe étaient relativement simples par rapport au système américain, composé de plus de 14 000 juridictions fiscales dont les règles évoluent constamment.

 

« Même si les pays européens ne sont pas totalement harmonisés, ils présentent au moins certaines similitudes. Les États-Unis ont sans aucun doute été le marché le plus difficile. Comme nous utilisons Amazon pour une partie de nos opérations logistiques, les stocks locaux détenus par Amazon nous ont obligés à nous immatriculer dans des endroits auxquels nous n’avions pas pensé. Essayer de gérer tout cela sans Avalara aurait été un véritable cauchemar », explique-t-elle.

 

Ledger a choisi Avalara pour bénéficier d’une solution complète de conformité, couvrant notamment les immatriculations et les obligations déclaratives liées à la TVA et aux taxes sur les ventes dans le monde entier. Ledger dépose actuellement des déclarations fiscales dans l’ensemble de l’Union européenne, dans les 50 États américains, ainsi qu’au Japon et en Australie. Le partenariat avec Avalara a permis à une équipe fiscale relativement réduite de répondre aux exigences de conformité générées par la croissance rapide des ventes à l’international.

 

« Cela n’aurait pas été possible sans Avalara. Son automatisation et son expertise nous font gagner énormément de temps et d’argent par rapport à la recherche d’avocats et de représentants locaux pour effectuer nos immatriculations à la TVA dans toutes nos juridictions », explique Blanche.

Une intégration flexible des solutions, un avantage considérable

Ledger exploite un site de commerce en ligne géré par des prestataires tiers et dispose de son propre système back-office sur mesure, qui intègre notamment certaines règles fiscales.

 

Pour les ventes européennes, des extractions du back-office de Ledger sont chargées dans les systèmes d’Avalara. Aux États-Unis, le site web s’intègre directement à AvaTax d’Avalara. La possibilité de combiner différents modes d’intégration de cette manière constitue un avantage considérable.

« L’automatisation et l’expertise d’Avalara nous font gagner énormément de temps et d’argent par rapport à la recherche d’avocats et de représentants locaux pour effectuer nos immatriculations à la TVA dans toutes nos juridictions. »

  • Blanche Savary de Beauregard, Directrice des fusions-acquisitions, de la fiscalité et des douanes
  • Ledger

 

Une réussite pendant la pandémie de COVID-19

La demande de technologies liées aux cryptomonnaies a fortement augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Cette progression s’explique par la volonté des investisseurs de diversifier leurs portefeuilles et par le fait que les cryptomonnaies étaient perçues comme une option plus sûre, alors que les marchés traditionnels, ainsi que les monnaies elles-mêmes, subissaient les effets négatifs de la pandémie.

 

Les ventes des produits Ledger ont augmenté, et l’entreprise a bénéficié du fait que sa chaîne d’approvisionnement pour la fabrication du Nano était entièrement basée en France et donc largement épargnée par les confinements. Ses principales difficultés ont été d’ordre logistique, les expéditions étant perturbées par les restrictions à l’importation mises en place dans plusieurs pays en raison de la pandémie.

 

Heureusement, grâce à son partenariat avec Avalara, Ledger n’avait pas à se soucier de sa conformité fiscale.

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