Lorsque Blanche Savary de Beauregard, directrice des fusions-acquisitions, de la fiscalité et des douanes, a rejoint Ledger en 2018, elle a immédiatement compris que les ambitieux projets de croissance de l’entreprise nécessiteraient un accompagnement externe. Avec une équipe composée d’une seule personne, il aurait été impossible de suivre l’évolution d’exigences fiscales de plus en plus complexes dans autant de juridictions.

Cette année-là, l'arrêt Wayfair est entré en vigueur aux États-Unis, obligeant Ledger à s’immatriculer dans plusieurs États et à respecter les règles et réglementations propres à chacun. Blanche savait que l’immatriculation à la TVA et les obligations déclaratives en Europe étaient relativement simples par rapport au système américain, composé de plus de 14 000 juridictions fiscales dont les règles évoluent constamment.

« Même si les pays européens ne sont pas totalement harmonisés, ils présentent au moins certaines similitudes. Les États-Unis ont sans aucun doute été le marché le plus difficile. Comme nous utilisons Amazon pour une partie de nos opérations logistiques, les stocks locaux détenus par Amazon nous ont obligés à nous immatriculer dans des endroits auxquels nous n’avions pas pensé. Essayer de gérer tout cela sans Avalara aurait été un véritable cauchemar », explique-t-elle.

Ledger a choisi Avalara pour bénéficier d’une solution complète de conformité, couvrant notamment les immatriculations et les obligations déclaratives liées à la TVA et aux taxes sur les ventes dans le monde entier. Ledger dépose actuellement des déclarations fiscales dans l’ensemble de l’Union européenne, dans les 50 États américains, ainsi qu’au Japon et en Australie. Le partenariat avec Avalara a permis à une équipe fiscale relativement réduite de répondre aux exigences de conformité générées par la croissance rapide des ventes à l’international.

« Cela n’aurait pas été possible sans Avalara. Son automatisation et son expertise nous font gagner énormément de temps et d’argent par rapport à la recherche d’avocats et de représentants locaux pour effectuer nos immatriculations à la TVA dans toutes nos juridictions », explique Blanche.