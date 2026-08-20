Colleen souligne immédiatement les gains d’efficacité liés à l’utilisation d’Avalara. « Je devrais recruter au moins une personne à temps plein uniquement pour calculer les taxes, vérifier leur exactitude, déposer les déclarations et traiter les avis reçus, entre autres tâches. Cela représenterait au minimum un poste supplémentaire, surtout à mesure que nous nous développons. »

La gestion des certificats d’exonération est elle aussi devenue plus efficace, tant en temps qu’en espace de stockage. « Nous voulions nous affranchir des dossiers papier. Nous avons donc pu supprimer d’imposantes armoires de classement remplies de dossiers clients », explique Colleen. « Il nous suffit de charger les fichiers PDF dans CertCapture, qui s’occupe ensuite de tout. C’est beaucoup plus simple à gérer. »

Pour Colleen, l’avantage le plus important est peut-être la sérénité que procure une conformité maîtrisée. « Nous ne cherchons pas à contourner quoi que ce soit. Nous voulons exercer notre activité dans les règles afin que personne ne vienne frapper à notre porte pour nous créer des difficultés. En réalité, si une administration souhaite nous contrôler, elle est la bienvenue, car je sais que les solutions d’Avalara soutiennent notre activité et nous protègent. Ça m’aide à mieux dormir la nuit. » La dernière chose que je souhaite recevoir par courrier est un avis de non-conformité émanant d’un État, sans disposer des ressources nécessaires pour le traiter. Mais je n’ai plus à m’en inquiéter », ajoute Colleen. « Je sais qu’Avalara est là pour nous soutenir. Nous sommes encore une entreprise relativement petite, mais l’expertise et les ressources d’Avalara nous donnent les moyens d’une structure bien plus importante. »