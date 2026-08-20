Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

Une entreprise britannique se développe aux États-Unis en toute confiance grâce à une conformité fiscale maîtrisée

Résultats

Systèmes intégrés

Processus améliorés

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Limbs & Things conçoit et fabrique des modèles anatomiques fidèles à la réalité afin d’améliorer la formation clinique, qu’il s’agisse de procédures diagnostiques ou de techniques chirurgicales. Fondée en 1990 par une illustratrice médicale britannique, l’entreprise a établi son siège américain à Savannah, en Géorgie.

Défis fiscaux

Limbs & Things s’appuie sur un modèle commercial fondé sur une forte proximité avec les clients, qui attendent des démonstrations, des essais et une assistance sur site. « Lorsque vous recrutez des commerciaux dans d’autres États, leur activité crée un lien fiscal dans ces États à mesure que le réseau de vente s’étend », explique Colleen Bremer, responsable du service client et de la logistique aux États-Unis. « Nous savions que, pour nous développer dans davantage d’États, nous aurions besoin d’une solution de conformité à la fois adaptable et évolutive. »

 

« Avant la décision de la Cour suprême dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, nous ne collections et ne reversions réellement la taxe sur les ventes qu’en Géorgie », poursuit Colleen. « Nous calculions la taxe sur les ventes au cas par cas pour chaque transaction réalisée en Géorgie, mais il était évidemment impossible de procéder ainsi dans plusieurs États. »

 

La plupart des clients de l’entreprise sont des facultés de médecine et des hôpitaux à but non lucratif, qui bénéficient d’une exonération fiscale. La gestion des certificats d’exonération s’est complexifiée à mesure que le nombre d’États dans lesquels l’entreprise avait établi un lien fiscal augmentait. « Nous conservions des dossiers papier dans lesquels nous allions vérifier les dates d’expiration. Le processus était très rudimentaire et nous ne pouvions vraiment pas continuer ainsi à mesure que l’entreprise se développait », explique Colleen. « Dès que l’on commence à exercer au Texas et en Californie, on parle de centaines de clients. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

« Un consultant externe nous a recommandé Avalara », se souvient Colleen. « Notre cabinet comptable nous a également recommandé Avalara, car il travaillait déjà avec d’autres clients de l’entreprise. Toutes les sources auxquelles nous faisions confiance nous orientaient dans la même direction. »

« La valeur apportée est vraiment considérable. Je ne pourrais tout simplement pas imaginer notre entreprise sans Avalara. »

  • —Colleen Bremer
  • Directeur des opérations

 

Intégration

« Lorsque nous avons déployé Epicor en 2017, nous voulions qu’il se connecte facilement à Avalara et fonctionne parfaitement avec la solution », explique Colleen. « L’intégration a été très efficace et, lorsque nous avons dû multiplier nos immatriculations à la suite de la décision Wayfair, Avalara a transformé une tâche particulièrement intimidante en un projet tout à fait réalisable. »

Résultats

Colleen souligne immédiatement les gains d’efficacité liés à l’utilisation d’Avalara. « Je devrais recruter au moins une personne à temps plein uniquement pour calculer les taxes, vérifier leur exactitude, déposer les déclarations et traiter les avis reçus, entre autres tâches. Cela représenterait au minimum un poste supplémentaire, surtout à mesure que nous nous développons. »

 

La gestion des certificats d’exonération est elle aussi devenue plus efficace, tant en temps qu’en espace de stockage. « Nous voulions nous affranchir des dossiers papier. Nous avons donc pu supprimer d’imposantes armoires de classement remplies de dossiers clients », explique Colleen. « Il nous suffit de charger les fichiers PDF dans CertCapture, qui s’occupe ensuite de tout. C’est beaucoup plus simple à gérer. »

 

Pour Colleen, l’avantage le plus important est peut-être la sérénité que procure une conformité maîtrisée. « Nous ne cherchons pas à contourner quoi que ce soit. Nous voulons exercer notre activité dans les règles afin que personne ne vienne frapper à notre porte pour nous créer des difficultés. En réalité, si une administration souhaite nous contrôler, elle est la bienvenue, car je sais que les solutions d’Avalara soutiennent notre activité et nous protègent. Ça m’aide à mieux dormir la nuit. »   La dernière chose que je souhaite recevoir par courrier est un avis de non-conformité émanant d’un État, sans disposer des ressources nécessaires pour le traiter. Mais je n’ai plus à m’en inquiéter », ajoute Colleen. « Je sais qu’Avalara est là pour nous soutenir. Nous sommes encore une entreprise relativement petite, mais l’expertise et les ressources d’Avalara nous donnent les moyens d’une structure bien plus importante. »

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux