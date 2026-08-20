Avant la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., Lionel Racing percevait la taxe sur les ventes dans les six États où l’entreprise exerçait une activité. « Comme pour toutes les autres entreprises de commerce en ligne aux États-Unis, nos obligations fiscales ont changé du jour au lendemain », explique Rick Gemereth, directeur des systèmes d’information. « À mesure que les États ont commencé à définir leurs propres seuils de ventes imposables, nous nous sommes rapidement retrouvés à percevoir la taxe sur les ventes dans 20 États, et nous nous attendons à ce que ce nombre continue d’augmenter. »

L’ajout soudain de tous ces États a considérablement accru la complexité, car les taux de taxe varient d’une juridiction à l’autre. Rick explique : « La Caroline du Nord compte par exemple une centaine de comtés, et chacun peut appliquer ses propres exigences, qui évoluent constamment. La conformité est une priorité pour nous, mais les règles changent sans cesse. »