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Témoignages clients

Avalara donne un nouvel élan à la conformité fiscale de Lionel Racing

Résultats

Conformité accrue

Processus améliorés

Systèmes intégrés

Présentation de l’entreprise

Filiale de Lionel, célèbre pour ses trains miniatures, Lionel Racing vend en ligne des modèles moulés sous pression représentant des pilotes de légende et les vedettes actuelles de la NASCAR. L’entreprise commercialise également ses produits par l’intermédiaire de différents partenaires présents sur les circuits automobiles aux États-Unis. Lionel Racing vend aussi des vêtements réservés aux membres de son Racing Collectables Club of America, ou RCCA.

Défis fiscaux

Avant la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., Lionel Racing percevait la taxe sur les ventes dans les six États où l’entreprise exerçait une activité. « Comme pour toutes les autres entreprises de commerce en ligne aux États-Unis, nos obligations fiscales ont changé du jour au lendemain », explique Rick Gemereth, directeur des systèmes d’information. « À mesure que les États ont commencé à définir leurs propres seuils de ventes imposables, nous nous sommes rapidement retrouvés à percevoir la taxe sur les ventes dans 20 États, et nous nous attendons à ce que ce nombre continue d’augmenter. »

 

L’ajout soudain de tous ces États a considérablement accru la complexité, car les taux de taxe varient d’une juridiction à l’autre. Rick explique : « La Caroline du Nord compte par exemple une centaine de comtés, et chacun peut appliquer ses propres exigences, qui évoluent constamment. La conformité est une priorité pour nous, mais les règles changent sans cesse. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Rick savait que l’automatisation des taxes sur les ventes constituait la bonne solution pour Lionel Racing, et son expérience antérieure avec Avalara lui inspirait confiance. « Nous avions besoin d’un partenaire fiable, capable de s’intégrer facilement à NetSuite et de nous accompagner à mesure que l’entreprise poursuit sa croissance », explique-t-il.

 

Si Avalara AvaTax n’avait pas déjà fait ses preuves auprès de Rick dans ses fonctions précédentes, la recherche d’une solution aurait, selon lui, nécessité énormément de temps et d’argent. Outre l’intégration prête à l’emploi avec NetSuite, ses critères comprenaient un coût abordable, une mise en œuvre et une utilisation simples, des références clients vérifiables, une présence durable sur le marché et de solides antécédents en matière de calcul exact des taxes sur les ventes.

« Je recommande à toute personne chargée de collecter des taxes de ne pas sous-estimer la quantité de travail nécessaire et de s’appuyer sur un partenaire de confiance afin de garantir une collecte exacte et conforme. C’est ce que j’ai fait. »

  • — Rick Gemereth
  • DSI

 

Résultats

Depuis la mise en service d’AvaTax, Rick ne s’inquiète plus de devoir ajouter de nouveaux États lorsque Lionel Racing dépasse les seuils de collecte de la taxe sur les ventes. « Nous allons dans AvaTax, nous activons simplement l’État concerné et nous sommes opérationnels », explique-t-il. « Cette simplicité d’utilisation, et notamment la rapidité avec laquelle nous pouvons réagir lorsque les États modifient leurs exigences, est essentielle à notre fonctionnement. Elle nous permet de rester en conformité et d’éviter les contrôles fiscaux. »

 

L’automatisation de la collecte des taxes sur les ventes avec AvaTax aide également Rick à se concentrer sur des sujets plus stratégiques. « Je ne passe plus de nuits blanches à me demander comment nous allons gérer l’évolution des obligations en matière de taxes sur les ventes », explique-t-il. « Je consacre mon temps à améliorer nos activités afin de soutenir la croissance de l’entreprise. »

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