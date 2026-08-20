« MatrixMaster nous permet de travailler rapidement et avec précision avec les effectifs dont nous disposons », explique Ben. « Notre équipe est réduite et, chaque fois que nous pouvons automatiser une tâche, nous libérons une personne afin qu’elle puisse se concentrer sur des sujets plus importants. Sans MatrixMaster, nous continuerions à avancer article par article, sans certitude. »

En plus de déterminer l’assujettissement fiscal des produits, McCaffrey’s a personnalisé MatrixMaster afin d’établir l’éligibilité de chaque article à des programmes d’aide publique tels que le Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, ou WIC, et le Supplemental Nutrition Assistance Program, ou SNAP, couramment appelé programme de bons alimentaires. Comme la réglementation évolue en permanence, Avalara joue un rôle essentiel pour aider McCaffrey’s à rester à jour.

Ben apprécie également la relation qu’il a développée avec sa responsable de compte Avalara. « Je peux la contacter à tout moment », explique-t-il. « Par exemple, le New Jersey a modifié ses codes fiscaux au cours des deux dernières années, et elle nous a aidés à identifier et à mettre en œuvre à l’avance les changements nécessaires afin que nous soyons en conformité dès l’entrée en vigueur des nouveaux taux. »