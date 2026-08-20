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Témoignages clients

McCaffrey’s renforce sa confiance en matière de conformité fiscale avec Avalara MatrixMaster

Résultats

Systèmes intégrés

Processus améliorés

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Jim McCaffrey III et son fils, Jim McCaffrey IV, ont ouvert leur premier magasin d’alimentation dans le nord-est de Philadelphie en 1980. Aujourd’hui, McCaffrey’s compte huit magasins dans le sud-est de la Pennsylvanie et le centre du New Jersey. Leurs magasins peuvent proposer jusqu’à 60 000 articles différents en rayon à un instant donné, et plus de 100 000 références dans leur système de point de vente.

Défis fiscaux

Gérer des dizaines de milliers d’articles différents tout en suivant l’évolution de leur assujettissement fiscal est déjà suffisamment complexe. Mais devoir tout gérer manuellement dans deux États ? Le risque d’appliquer des taux erronés est élevé.

 

« Nous voulons faire les choses correctement », explique Ben Norton, responsable des technologies de vente au détail chez McCaffrey’s Food Markets. « Nous voulons nous assurer que nos clients sont taxés, ou non, de manière correcte. Mais pour notre petite équipe, cela relevait vraiment de l’approximation. »

 

Ben a compris qu’un changement était nécessaire lorsque McCaffrey’s a reçu une amende à l’issue d’un contrôle fiscal. « Nous avons décidé d’affiner le processus », explique-t-il, « et de l’automatiser autant que possible. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Avalara MatrixMaster est un service spécialisé conçu pour résoudre les problèmes d’assujettissement fiscal des produits, comme ceux rencontrés par McCaffrey’s. Les entreprises de vente au détail peuvent suivre et appliquer des milliers de taux de taxe sur les ventes en fonction de chaque référence produit, grâce à la base de données MatrixMaster qui contient plus de 15 millions de codes. Elles peuvent ensuite appliquer le taux approprié à chaque produit, dans chaque juridiction, au moment de la vente.

« Nous faisons actuellement l’objet d’un nouveau contrôle et, grâce à Avalara, nous sommes en mesure d’apporter des réponses solides à toutes les questions de l’auditeur. Nous ne travaillons plus dans l’approximation : avec Avalara, nous sommes nettement plus confiants. »

  • — Ben Norton
  • Directeur de la technologie de vente au détail

 

Résultats

« MatrixMaster nous permet de travailler rapidement et avec précision avec les effectifs dont nous disposons », explique Ben. « Notre équipe est réduite et, chaque fois que nous pouvons automatiser une tâche, nous libérons une personne afin qu’elle puisse se concentrer sur des sujets plus importants. Sans MatrixMaster, nous continuerions à avancer article par article, sans certitude. »

 

En plus de déterminer l’assujettissement fiscal des produits, McCaffrey’s a personnalisé MatrixMaster afin d’établir l’éligibilité de chaque article à des programmes d’aide publique tels que le Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, ou WIC, et le Supplemental Nutrition Assistance Program, ou SNAP, couramment appelé programme de bons alimentaires. Comme la réglementation évolue en permanence, Avalara joue un rôle essentiel pour aider McCaffrey’s à rester à jour.

 

Ben apprécie également la relation qu’il a développée avec sa responsable de compte Avalara. « Je peux la contacter à tout moment », explique-t-il. « Par exemple, le New Jersey a modifié ses codes fiscaux au cours des deux dernières années, et elle nous a aidés à identifier et à mettre en œuvre à l’avance les changements nécessaires afin que nous soyons en conformité dès l’entrée en vigueur des nouveaux taux. »

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