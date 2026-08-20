MCJ Supply Chain Solutions choisit AvaTax dès le départ

Le principal objectif de Necia était d’améliorer la conformité. « Je ne m’inquiète vraiment pas de l’application de taux incorrects », explique-t-elle. « Le système m’apporte une véritable tranquillité d’esprit. »

Elle souligne également que l’équipe d’assistance client d’Avalara constitue une excellente source d’expertise. « Chaque fois que nous avons une question, nous recevons une réponse rapide et complète. »

Et, point peut-être encore plus important pour une jeune entreprise, « Avalara est prête à faire évoluer sa solution pour accompagner notre croissance », ajoute Necia.