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Témoignages clients

MCJ Supply Chain Solutions choisit AvaTax dès le départ

Résultats

Conformité accrue

Croissance accélérée

Systèmes intégrés

Présentation de l'entreprise

MCJ Supply Chain Solutions a été créée en janvier 2019 et est basée à Houston, Texas. L’entreprise se consacre principalement à la distribution de véhicules à guidage automatique, essentiellement utilisés dans les entrepôts. Elle propose également des chariots élévateurs électriques à la location.

 

MCJ en est encore aux premiers stades de son développement. L’entreprise est actuellement immatriculée pour collecter et reverser la taxe sur les ventes dans une dizaine d’États et prévoit d’en ajouter rapidement d’autres.

Défis fiscaux

MCJ Supply Chain Solutions n’a encore rencontré aucune difficulté fiscale, et Necia Rebello, contrôleuse financière, compte bien faire en sorte que cela continue. Avant de rejoindre MCJ, Necia a travaillé pendant dix ans chez Mitsubishi Caterpillar avec deux systèmes différents de conformité en matière de taxes sur les ventes : l’un était intégré au système ERP, l’autre non.

 

« Lorsque votre système ERP n’est pas relié à un système fiscal automatisé, il devient très difficile de gérer l’évolution constante des taux de taxe », explique Necia. « Les 50 États modifient continuellement leurs lois et leurs seuils. Le simple fait de suivre ces changements était déjà très compliqué. Chez MCJ Supply Chain Solutions, je voulais éviter les problèmes fiscaux, et non devoir y remédier après leur apparition. »

 

En tant que jeune entreprise, MCJ disposait de ressources limitées. « Nous ne pouvions pas vraiment nous permettre qu’une personne consacre son temps à rechercher le dernier taux applicable pour chaque facture client », explique Necia. « Grâce à mon expérience chez Mitsubishi Caterpillar, je savais que nous avions besoin d’un système fiscal automatisé intégré à notre ERP, et nous avons pris cette décision dès le départ. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

Pendant son passage chez Mitsubishi Caterpillar, Necia a travaillé avec une filiale qui utilisait à la fois Avalara, intégré à son système ERP, et l’application d’un autre fournisseur, qui chargeait une table de taux de taxe dans l’ERP.

 

« Compte tenu de toutes les difficultés que j’avais observées avec cette seconde approche, je savais qu’Avalara représentait notre meilleur choix », se souvient-elle. « J’ai étudié une autre solution, moins chère qu’Avalara, mais qui présentait de nombreuses limites. J’ai trouvé les fonctionnalités de reporting d’AvaTax très complètes et ses temps de réponse avec le système ERP rapides. Notre consultant fiscal externe connaît également très bien Avalara, ce qui n’a fait que conforter notre décision. »

Client

MCJ Supply Chain Solutions

Secteur
Distribution

Type de taxe
Taxe de vente et d’utilisation

Intégration
SAP Business One

Défis fiscaux

  • Risque de conformité
  • Complexité fiscale
  • Inefficacité des processus

Produits utilisés

Avalara AvaTax
Fournit dynamiquement, au moment de l’achat, les calculs des taxes sur les ventes et d’utilisation à un panier d’achat ou à un système de facturation, sur la base des règles et des taux les plus récents intégrés à notre moteur fiscal.

Avantages

  • Conformité renforcée et plus grande tranquillité d’esprit
  • Processus plus précis et plus efficaces grâce à l’intégration à l’ERP
  • Mise en place de pratiques d’assistance client et de processus internes capables d’évoluer avec l’entreprise

Type d'industrie

Distribution
Répondez aux besoins de vos clients et améliorez votre conformité lors de la collecte des taxes sur les ventes ou des certificats d’exonération.

« Je voulais éviter les problèmes fiscaux, et non devoir y remédier après leur apparition. Grâce à mon expérience, je savais qu’Avalara représentait notre meilleur choix. »

  • — Necia Rebello
  • Contrôleur financier

Intégration

Selon Necia, la mise en œuvre d’AvaTax et son intégration à SAP Business One se sont déroulées sans difficulté.

 

« Nous avons eu plusieurs échanges avec SAP et Avalara », explique Necia. « Ils m’ont vraiment aidée à comprendre comment les deux systèmes communiquaient entre eux. Avalara a également pu nous fournir une matrice indiquant quels produits étaient taxables dans quelles juridictions, ce qui nous a été très utile. »

Résultats

Le principal objectif de Necia était d’améliorer la conformité. « Je ne m’inquiète vraiment pas de l’application de taux incorrects », explique-t-elle. « Le système m’apporte une véritable tranquillité d’esprit. »

 

Elle souligne également que l’équipe d’assistance client d’Avalara constitue une excellente source d’expertise. « Chaque fois que nous avons une question, nous recevons une réponse rapide et complète. »

 

Et, point peut-être encore plus important pour une jeune entreprise, « Avalara est prête à faire évoluer sa solution pour accompagner notre croissance », ajoute Necia.

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