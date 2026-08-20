MCJ Supply Chain Solutions choisit AvaTax dès le départ

Client
MCJ Supply Chain Solutions
Secteur
Type de taxe
Intégration
Défis fiscaux
- Risque de conformité
- Complexité fiscale
- Inefficacité des processus
Produits utilisés
Avalara AvaTax
Fournit dynamiquement, au moment de l’achat, les calculs des taxes sur les ventes et d’utilisation à un panier d’achat ou à un système de facturation, sur la base des règles et des taux les plus récents intégrés à notre moteur fiscal.
Avantages
- Conformité renforcée et plus grande tranquillité d’esprit
- Processus plus précis et plus efficaces grâce à l’intégration à l’ERP
- Mise en place de pratiques d’assistance client et de processus internes capables d’évoluer avec l’entreprise
Type d'industrie
Distribution
Répondez aux besoins de vos clients et améliorez votre conformité lors de la collecte des taxes sur les ventes ou des certificats d’exonération.