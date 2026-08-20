Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

Merle Norman Cosmetics évite les complications en matière de taxes sur les ventes grâce à Avalara

Customer story Merle Norman Cosmetics

Résultats

Processus améliorés

Exemptions gérées

Expertise fiscale

Présentation de l’entreprise

Depuis plus de 90 ans, Merle Norman Cosmetics propose des produits de beauté et de soins qui contribuent à transformer le quotidien de ses clients, notamment du maquillage, des produits de soin de la peau et des conseils spécialisés. Fondée à Santa Monica par Merle Nethercutt Norman, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 850 instituts aux États-Unis et au Canada, tous détenus et exploités de manière indépendante.

Défis fiscaux

Jusqu’en 2017, Merle Norman Cosmetics gérait ses activités au moyen d’un ordinateur central IBM vieux de 40 ans. Même si cette solution était loin d’être idéale, elle suffisait à répondre aux besoins du modèle commercial de l’époque, presque exclusivement fondé sur la vente en gros aux franchisés. « Les obligations de l’entreprise en matière de taxes sur les ventes et d’utilisation étaient relativement limitées », explique Michael Cassidy, directeur des opérations et directeur financier. « C’était une bonne chose, car nos seuls outils étaient un ordinateur central, des stylos, du papier et Excel. »

 

Lorsque l’entreprise a décidé de compléter son activité de vente en gros par un site de commerce en ligne destiné aux consommateurs, elle a déployé un ERP moderne en 2017, puis lancé son activité de commerce électronique en 2019. « C’était environ douze mois après la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., qui avait placé la question du lien économique au premier plan », se souvient Michael. « Du jour au lendemain, la gestion de nos taxes sur les ventes est devenue extrêmement complexe. Nous dépassions rapidement les seuils du lien social dans de nombreux États, et les règles diffèrent dans chacun d’eux. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

« Lorsque l’équipe de SYSPRO a évoqué les solutions possibles pour assurer la conformité en matière de taxes sur les ventes, elle a immédiatement recommandé Avalara », se souvient Michael. « Nous nous sommes largement appuyés sur les conseils de l’équipe SYSPRO. Lorsque nous avons choisi SYSPRO, nous avons donc également adopté les solutions Avalara. L’intégration s’est faite de manière parfaitement fluide, ce qui représente déjà un avantage considérable sur le plan de l’intégrité des données. »

« La plupart des services comptables cherchent à faire davantage avec moins de ressources, et Avalara nous permet de consacrer notre temps aux véritables enjeux de l’entreprise. »

  • — Michael Cassidy
  • Directeur des opérations/Directeur financier

 

Résultats

Quelques mois seulement après le lancement du site de Merle Norman Cosmetics, la pandémie de COVID-19 a frappé les entreprises du commerce de détail. Alors que de nombreux instituts Merle Norman Cosmetics commençaient à fermer, l’activité de commerce électronique est devenue une véritable bouée de sauvetage pour l’entreprise. L’investissement dans une solution automatisée de gestion des taxes sur les ventes, étroitement intégrée à son ERP, s’est alors révélé particulièrement judicieux.

 

« Nous vendons dans les 50 États ainsi que dans le district de Columbia », explique Michael. « Nous déposons des déclarations dans 37 États, selon une fréquence mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cela inclut certains des plus grands États du pays, qui comptent de très nombreuses villes et de très nombreux comtés. Les exigences de conformité y sont donc particulièrement lourdes. Il nous serait impossible de gérer tout cela en interne. Heureusement, Avalara était déjà en place. »

 

Michael souligne les gains de temps et la sérénité que l’automatisation et l’intégration ont apportés, notamment pour le dépôt des déclarations avec Avalara Returns. « Auparavant, le processus était extrêmement laborieux : il fallait littéralement remplir une déclaration fiscale, télécharger les informations depuis SYSPRO et passer beaucoup de temps à en vérifier l’exactitude. Nous avons environ 800 codes article actifs, dont la taxabilité varie d’une juridiction à l’autre. Tout cela a été correctement paramétré, ce qui simplifie considérablement les choses. La vie de mon contrôleur financier s’est radicalement améliorée depuis que le processus a été autant simplifié, car il peut désormais se concentrer essentiellement sur la vérification. »

 

« L’autre grande composante de notre activité est la vente en gros », ajoute Michael. « J’ai donc immédiatement pensé qu’il fallait aussi utiliser cette solution automatisée dans ce domaine. »

 

L’activité de vente en gros connaît à nouveau une forte croissance et représente une part importante du chiffre d’affaires de Merle Norman Cosmetics. Bon nombre de ces ventes sont exonérées de taxe.

 

« L’obtention et la gestion des certificats de revente étaient autrefois un véritable casse-tête », explique Michael. « Notre interlocuteur chez Avalara m’a présenté Avalara Exemption Certificate Management, et le processus est désormais entièrement automatisé. Nous avons mis en place plusieurs campagnes qui ont immédiatement permis de recueillir les certificats de revente auprès des propriétaires d’instituts, au lieu que je doive passer 800 appels téléphoniques pour les obtenir. Et bien sûr, Avalara AvaTax récupère ces données afin que les grossistes exonérés ne soient pas taxés sur les articles destinés à la revente. Ils seraient furieux si cela arrivait. »

 

« Le principal apport d’Avalara dans notre parcours de conformité fiscale est l’automatisation d’un processus extrêmement complexe », conclut Michael. « La conformité n’est pas négociable, mais il n’y a tout simplement pas assez d’heures dans une journée pour tout gérer, à moins de constituer une équipe fiscale complète. La plupart des services comptables cherchent à faire davantage avec moins de ressources, et Avalara nous permet de consacrer notre temps aux véritables enjeux de l’entreprise. C’est ainsi que je souhaite que mon équipe utilise son temps, et c’est précisément ce qu’Avalara nous a permis de faire. »

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux