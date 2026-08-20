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Témoignages clients

Micro Matic simplifie sa gestion des taxes sur les ventes

Résultats

Conformité accrue

Processus améliorés

Économies de coûts

Satisfaction client

Présentation de l’entreprise

Fondée en 1953 et présente dans plus de 120 pays, Micro Matic est le premier fournisseur mondial de solutions et d’équipements haut de gamme pour le service de boissons à la pression, notamment la bière, le vin, le café, les cocktails, l’eau, le thé et les boissons azotées.

 

Cette entreprise privée dessert le marché américain depuis ses centres de distribution situés en Floride, en Pennsylvanie, dans l’Illinois et en Californie. Sa clientèle comprend de petits restaurants indépendants et des brasseries artisanales, ainsi que de grandes chaînes nationales et des marques internationales. Une part importante des ventes de Micro Matic est réalisée auprès de grossistes exonérés de taxe et de revendeurs d’équipements.

Défis fiscaux

« Le système que nous utilisions pour assurer notre conformité fiscale n’était pas mis à jour assez fréquemment », se souvient Nick Carter, responsable comptable. « Nous avons fait l’objet de contrôles fiscaux dans plusieurs États, notamment au Texas et dans l’État de New York, et avons dû payer de lourdes pénalités. »

 

Le contrôle mené au Texas en 2015 portait sur une période de trois ans et a demandé un travail considérable à l’équipe de Micro Matic. « Tous les certificats d’exonération étaient rattachés aux dossiers clients dans Microsoft Dynamics », explique Nick. « Nous devions ouvrir chaque dossier, imprimer le certificat, le numériser, puis l’ajouter au fichier constitué en vue de son envoi à l’administration de l’État. »

 

Quel a été le résultat de toutes ces heures de travail manuel ? Le Texas a relevé des problèmes de conformité et nous a imposé une lourde pénalité, en plus des taxes dues. « Nous devions mieux protéger l’entreprise », explique Nick. « Nous avons commencé à rechercher une solution et avons très rapidement porté notre choix sur Avalara. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

« Nous avons été impressionnés par les fonctionnalités d’Avalara AvaTax et de CertCapture, ainsi que par la capacité d’Avalara à s’intégrer parfaitement à Microsoft Dynamics », explique Nick. « Les tests dans l’environnement de simulation se sont bien déroulés et peu de temps s’est écoulé entre notre premier échange et la mise en service. L’équipe d’Avalara a travaillé avec notre spécialiste Dynamics interne et a mené le projet à bien sans aucune difficulté. »

« Auparavant, mon directeur financier pouvait consacrer plusieurs jours à l’ajout d’un État : il fallait extraire du système les données nécessaires pour remplir un formulaire, envoyer celui-ci, puis émettre un chèque si besoin. Grâce à Avalara, tout ce temps a été supprimé. »

  • — Nick Carter
  • Responsable comptable

 

Résultats

Micro Matic dépose environ 350 déclarations chaque mois dans 31 États. Selon Nick, son directeur financier consacrait auparavant quatre à cinq jours par mois à préparer les déclarations pour chaque État. Avec Avalara Returns, il accomplit désormais cette même tâche en 15 à 20 minutes.

 

Le logiciel a également réduit le temps nécessaire à l’ajout d’un nouvel État. « Auparavant, mon directeur financier pouvait consacrer plusieurs jours à l’ajout d’un État », se souvient Nick. « Il fallait extraire du système les données nécessaires pour remplir un formulaire, envoyer celui-ci, puis émettre un chèque si besoin. Grâce à Avalara, tout ce temps a été supprimé. Désormais, quelques minutes suffisent pour ajouter un État. »

 

Le Texas a de nouveau contrôlé Micro Matic au début de l’année 2021, cette fois pour une période de trois ans postérieure à la mise en œuvre d’Avalara AvaTax, d’Avalara Returns et d’Avalara CertCapture. Ce contrôle a demandé beaucoup moins de travail. « Grâce à la mise en œuvre d’Avalara, nous avons pu répondre à ce contrôle environ 90 % plus rapidement », explique Nick. « Avec CertCapture, je peux facilement télécharger un fichier de certificats d’exonération selon les critères de recherche de mon choix. Si je veux tous les certificats pour le Texas, par exemple, cela ne prend quelques minutes. »

 

Nick a ainsi constaté qu’il pouvait avoir confiance dans la conformité de Micro Matic. « Cette fois, nous ne devions pas un centime au Texas », dit-il. « C’est un excellent indicateur de la manière dont Avalara nous aide à protéger l’entreprise. Le risque d’erreur humaine est presque totalement éliminé. »

 

Nick utilise également la fonction de campagne de CertCapture pour gérer les certificats d’exonération arrivant bientôt à expiration « Je travaille par exemple en Floride, où les certificats expirent chaque année », explique-t-il. « Nous commençons à envoyer des messages en octobre ou en novembre, et il est appréciable de pouvoir régler ces questions dès le début de l’année. C’est bien préférable à devoir établir ultérieurement des avoirs sur un grand nombre de factures lorsqu’un client s’aperçoit qu’une taxe sur les ventes lui a été facturée. Cela nous a également fait gagner du temps de cette façon. De plus, nos clients ont le sentiment que nous les aidons de manière proactive à éviter ce désagrément. Nous utilisons aussi cette fonction chaque mois afin de cibler les certificats qui arriveront prochainement à expiration. »

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