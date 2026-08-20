Metka a de nouveau fait appel à Avalara en 2019, lorsque les ventes réalisées aux États-Unis pendant le Black Friday et le Cyber Monday se sont envolées. Cette hausse sans précédent de la demande a entraîné le dépassement des seuils de taxe sur les ventes dans plusieurs États, obligeant Missoma à s’y immatriculer. « Nos ventes aux États-Unis progressaient, mais nous n’avions établi de lien économique dans aucun État avant le Black Friday. Les ventes réalisées pendant les fêtes ont alors dépassé toutes nos attentes et nous ont fait franchir les seuils dans plusieurs États », explique Metka.

La collecte des taxes sur les ventes nécessite des calculs précis en temps réel. Or, les États-Unis appliquent des milliers de taux et de règles, ce qui rend toute gestion manuelle particulièrement difficile. Metka a estimé que les solutions cloud d’Avalara, AvaTax et Avalara Returns, constituaient la réponse idéale.

AvaTax dispose d’une intégration prête à l’emploi avec Shopify Plus, la plateforme de commerce en ligne utilisée par Missoma. Cette intégration garantit l’application du taux exact de taxe sur les ventes au moment du paiement. Avalara Returns accède directement aux données d’AvaTax, ainsi qu’aux données de transaction issues d’autres sources, et les utilise pour déposer les déclarations de Missoma dans 25 États américains.

Satisfaite de maîtriser pleinement sa conformité en matière de TVA et de taxes sur les ventes, Metka a recommandé Avalara à plusieurs collègues et confrères. « Désormais, à l’approche du Black Friday, nous n’avons plus à redouter de difficultés de conformité. Je sais que nous sommes en règle et parfaitement préparés à la prochaine envolée des ventes », conclut-elle