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Témoignage client

Missoma fait briller le Black Friday avec Avalara

Lorsque ses ventes aux États-Unis ont explosé pendant les fêtes de fin d’année, la marque britannique de bijoux s’est tournée vers Avalara pour éviter que ce succès commercial ne se transforme en casse-tête fiscal.

Présentation de l’entreprise

Missoma est une marque britannique de bijoux contemporains, connue pour ses créations audacieuses ornées de pierres semi-précieuses colorées. Fondée en 2008, la marque a d’abord commercialisé ses produits par l’intermédiaire de boutiques spécialisées avant de lancer, trois ans plus tard, un site de commerce en ligne afin d’élargir sa clientèle.

 

Après une période de croissance régulière sur les marchés britannique et international, l’année 2016 a marqué le début d’une hausse durable de la demande étrangère. En 2018, l’activité export de Missoma a progressé de plus de 300 %. L’année suivante, la marque figurait dans le classement Fast Track 100 du Sunday Times, qui répertoriait les entreprises privées britanniques connaissant la croissance la plus rapide. Aujourd’hui, 95 % des ventes de Missoma sont réalisées en ligne et l’entreprise poursuit son développement à un rythme soutenu.

Une croissance rapide qui complique la conformité à la TVA

Metka Koskas a rejoint Missoma en 2017 en tant que contrôleuse financière. Elle a été la première personne recrutée par l’entreprise dans une fonction financière. Cette année-là, la croissance enregistrée dans l’Union européenne allait conduire l’entreprise à dépasser les seuils de vente à distance dans plusieurs pays, rendant nécessaire son immatriculation à la TVA. Metka savait que le dépôt de déclarations de TVA auprès d’administrations fiscales étrangères serait complexe. Elle a donc recherché un partenaire spécialisé dans la conformité. « Déposer des déclarations de TVA dans plusieurs juridictions prendrait beaucoup de temps. Chaque pays applique son propre calendrier déclaratif et dispose de ses propres systèmes et procédures, sans parler des contraintes linguistiques. Mon temps est bien mieux utilisé à travailler sur des tâches stratégiques qu’à suivre nos déclarations de TVA. »

 

Metka a contacté plusieurs entreprises pour se renseigner sur leurs services de conformité, avant de choisir Avalara. Selon elle, Avalara répondait à l’ensemble de ses critères tout en proposant des tarifs plus compétitifs. « Certains prestataires voulaient me facturer plusieurs milliers de livres sterling pour effectuer les demandes d’immatriculation. Comme nous dépassions les seuils dans de nombreux pays, je tenais à ne pas payer plus que nécessaire pour assurer notre conformité », précise-t-elle.

 

Aujourd’hui, Metka est épaulée par une petite équipe, qui utilise le portail en ligne d’Avalara pour gérer les obligations déclaratives de Missoma. Chaque mois, l’entreprise charge dans le système un fichier unique contenant ses données de transaction. Le moteur de TVA d’Avalara traite ensuite ces données afin de générer une déclaration pour chaque juridiction. L’équipe peut examiner les déclarations avant leur dépôt automatique.

« Nos ventes aux États-Unis progressaient, mais nous n’avions établi de lien économique dans aucun État avant le Black Friday. Les ventes réalisées pendant les fêtes ont alors dépassé toutes nos attentes et nous ont fait franchir les seuils dans plusieurs États. »

  • — Metka Koskas
  • Contrôleuse financière chez Missoma

 

Le boom du Black Friday

Metka a de nouveau fait appel à Avalara en 2019, lorsque les ventes réalisées aux États-Unis pendant le Black Friday et le Cyber Monday se sont envolées. Cette hausse sans précédent de la demande a entraîné le dépassement des seuils de taxe sur les ventes dans plusieurs États, obligeant Missoma à s’y immatriculer. « Nos ventes aux États-Unis progressaient, mais nous n’avions établi de lien économique dans aucun État avant le Black Friday. Les ventes réalisées pendant les fêtes ont alors dépassé toutes nos attentes et nous ont fait franchir les seuils dans plusieurs États », explique Metka.

 

La collecte des taxes sur les ventes nécessite des calculs précis en temps réel. Or, les États-Unis appliquent des milliers de taux et de règles, ce qui rend toute gestion manuelle particulièrement difficile. Metka a estimé que les solutions cloud d’Avalara, AvaTax et Avalara Returns, constituaient la réponse idéale.

 

AvaTax dispose d’une intégration prête à l’emploi avec Shopify Plus, la plateforme de commerce en ligne utilisée par Missoma. Cette intégration garantit l’application du taux exact de taxe sur les ventes au moment du paiement. Avalara Returns accède directement aux données d’AvaTax, ainsi qu’aux données de transaction issues d’autres sources, et les utilise pour déposer les déclarations de Missoma dans 25 États américains.

 

Satisfaite de maîtriser pleinement sa conformité en matière de TVA et de taxes sur les ventes, Metka a recommandé Avalara à plusieurs collègues et confrères. « Désormais, à l’approche du Black Friday, nous n’avons plus à redouter de difficultés de conformité. Je sais que nous sommes en règle et parfaitement préparés à la prochaine envolée des ventes », conclut-elle

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