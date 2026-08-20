L’équipe de Brenda peut désormais se concentrer sur des priorités financières plus stratégiques pour Moroch. Outre la suppression du besoin d’un poste de responsable fiscal à temps plein, l’équipe n’a pas eu à remplacer une collaboratrice partie à la retraite qui était chargée du dépôt des déclarations fiscales. « Une seule personne s’occupe désormais de tout en moins de quatre jours par mois », explique Brenda, « et il ne s’agit même pas de journées complètes. »

Depuis la mise en œuvre d’AvaTax et d’Avalara Returns, l’agence a fait l’objet de deux contrôles. Le premier était un audit d’entreprise réalisé par l’un de ses principaux clients. « Nous avons obtenu les meilleures notes possibles dans tous les domaines », se souvient fièrement Brenda. « Ils nous ont indiqué que nous étions l’une des seules agences avec lesquelles ils travaillaient à ventiler les taxes entre les différents États. Cet audit nous a permis de gagner considérablement la confiance du client. »

Lors du second contrôle, effectué par un auditeur externe, Brenda a transmis des rapports générés avec Avalara et n’a plus jamais eu de nouvelles de l’auditeur. « C’est le contrôle le plus simple que j’aie jamais eu à gérer », affirme-t-elle.

Mais le résultat auquel Brenda accorde le plus d’importance est la tranquillité d’esprit que procure une conformité maîtrisée. « Nous n’avons plus besoin de suivre l’évolution des obligations liées au lien fiscal, de rechercher ces informations ni de compter le nombre de transactions réalisées dans chaque juridiction », explique-t-elle. « Ces informations nous sont désormais fournies directement, ce qui nous fait gagner des heures de travail. »