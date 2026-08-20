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Témoignages clients

Moroch gagne en sérénité dans la gestion de sa conformité fiscale

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Basée à Dallas, au Texas, Moroch est une agence de marketing intégrée qui propose une gamme complète de services, notamment dans les domaines de la création, de la publicité, des relations publiques et des campagnes numériques. Au fil des années, l’agence a développé une expertise particulière dans la prise en charge des besoins spécifiques de marques nationales disposant de franchises implantées localement dans tout le pays, ce qui nécessitait une plateforme fiscale robuste.

Défis fiscaux

Travailler avec des franchises présente un niveau de complexité qui exige une grande souplesse en matière de facturation. « Certains de nos clients sont des franchisés indépendants, mais beaucoup appartiennent à des coopératives », explique Brenda Hodge, directrice des opérations financières chez Moroch. « Ces coopératives regroupent souvent plusieurs magasins situés dans des juridictions fiscales différentes. »

 

Dans de nombreux cas, Moroch adresse une facture unique à la coopérative, mais les biens livrés doivent être taxés en fonction de leur lieu d’expédition. Ces livraisons doivent être taxées différemment selon la juridiction, et comme les taux changent fréquemment, la conformité est un objectif mouvant.

 

« Nous avions auparavant une responsable fiscale à temps plein qui consacrait beaucoup de temps au suivi des changements de taux et à l’évaluation du lien fiscal », explique Brenda. « C’était pratiquement une tâche impossible : elle faisait de nombreuses heures supplémentaires pour suivre l’évolution constante des implantations de nos clients. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

Moroch avait besoin d’une solution capable de gérer automatiquement la complexité de la conformité fiscale et de s’intégrer facilement à son ERP pour agences, fourni par Advantage Software. « Advantage est partenaire d’Avalara et nous a recommandé sa solution en raison du connecteur intégré à son ERP. L’intégration était absolument essentielle », explique Brenda.

« Nous n’avons plus besoin de suivre l’évolution des obligations liées au lien fiscal, de rechercher ces informations ni de compter le nombre de transactions réalisées dans chaque juridiction. Ces informations nous sont désormais fournies directement, ce qui nous fait gagner des heures de travail. »

  • — Brenda Hodge
  • Directeur des opérations financières

 

Résultats

L’équipe de Brenda peut désormais se concentrer sur des priorités financières plus stratégiques pour Moroch. Outre la suppression du besoin d’un poste de responsable fiscal à temps plein, l’équipe n’a pas eu à remplacer une collaboratrice partie à la retraite qui était chargée du dépôt des déclarations fiscales. « Une seule personne s’occupe désormais de tout en moins de quatre jours par mois », explique Brenda, « et il ne s’agit même pas de journées complètes. »

 

Depuis la mise en œuvre d’AvaTax et d’Avalara Returns, l’agence a fait l’objet de deux contrôles. Le premier était un audit d’entreprise réalisé par l’un de ses principaux clients. « Nous avons obtenu les meilleures notes possibles dans tous les domaines », se souvient fièrement Brenda. « Ils nous ont indiqué que nous étions l’une des seules agences avec lesquelles ils travaillaient à ventiler les taxes entre les différents États. Cet audit nous a permis de gagner considérablement la confiance du client. »

 

Lors du second contrôle, effectué par un auditeur externe, Brenda a transmis des rapports générés avec Avalara et n’a plus jamais eu de nouvelles de l’auditeur. « C’est le contrôle le plus simple que j’aie jamais eu à gérer », affirme-t-elle.

 

Mais le résultat auquel Brenda accorde le plus d’importance est la tranquillité d’esprit que procure une conformité maîtrisée. « Nous n’avons plus besoin de suivre l’évolution des obligations liées au lien fiscal, de rechercher ces informations ni de compter le nombre de transactions réalisées dans chaque juridiction », explique-t-elle. « Ces informations nous sont désormais fournies directement, ce qui nous fait gagner des heures de travail. »

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