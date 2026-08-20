La première solution envisagée, et la plus évidente, consistait à mettre à niveau l’ensemble de la plateforme SAP afin d’y intégrer la gestion de la TVA. Cependant, comme l’explique Jos, cette démarche était loin d’être aussi simple qu’elle pouvait le paraître. « Nous disposons de filiales dans de nombreux pays où nous exerçons nos activités, et chacune utilise sa propre instance de SAP. Il aurait donc fallu adapter chaque instance afin de gérer les règles locales de TVA. Rassembler toutes ces exigences dans plusieurs langues afin de garantir une solution parfaitement cohérente aurait représenté un chantier considérable, probablement impossible sans une équipe dédiée. »

Nu Skin a donc étudié différentes solutions et recherché sur le marché un prestataire externe capable de couvrir l’ensemble de ses marchés. « Je connaissais déjà Avalara grâce à une expérience professionnelle précédente. Je l’ai donc invitée, aux côtés d’autres prestataires, à présenter une proposition. L’un de ses principaux atouts était sa capacité à couvrir tous les pays dans lesquels la TVA est déjà en vigueur ou en cours de déploiement. Nous n’avons donc pas à adapter les résultats aux différents formats, règles et régimes déclaratifs locaux. C’était une solution complète, réunissant tous nos besoins dans un seul outil efficace. »

« VAT Reporting fonctionne comme une horloge suisse. La solution fait exactement ce qu’elle promet, et de manière très efficace. »