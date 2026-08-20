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Témoignage client

Nu Skin choisit Avalara pour la gestion de la TVA à l'international

La couverture complète de la TVA proposée par Avalara permet à Nu Skin d’expédier ses marchandises en toute confiance dans plus de 30 pays

Présentation de l’entreprise

Nu Skin Enterprises est une entreprise de vente directe dont le chiffre d’affaires dépasse 2 milliards de dollars. Elle commercialise des produits haut de gamme dans les domaines des soins personnels, de la nutrition et des technologies par l’intermédiaire d’un réseau mondial de distributeurs indépendants. Basée à Provo, dans l’Utah, l’entreprise exerce aujourd’hui ses activités dans près de 50 pays. En tant qu’entreprise de vente directe, Nu Skin s’appuie sur le marketing relationnel pour promouvoir et vendre ses produits.

Toutes taxes comprises

Nu Skin expédie ses produits vers plus de 30 territoires dans lesquels la TVA s’applique. Le suivi des différents régimes de TVA et de leurs obligations déclaratives constitue donc une tâche considérable, qui peut à elle seule représenter un poste à temps plein, reconnaît Jos Verheijen, responsable de la fiscalité indirecte chez NSE Products Europe. « Il est difficile de suivre l’évolution permanente des règles, de comprendre comment elles doivent être appliquées et de respecter les obligations déclaratives propres à chaque territoire », poursuit-il. « C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un logiciel externe capable de fonctionner avec notre plateforme SAP, afin de garantir en permanence l’exactitude de nos traitements. »

 

« Notre principal défi consiste désormais à accompagner nos équipes dans les différents pays pour qu’elles comprennent comment exploiter au mieux le système. C’est un travail considérable, mais les bénéfices obtenus justifient largement l’investissement. »

« Avalara couvre tous les pays dans lesquels la TVA est déjà en vigueur ou en cours de déploiement. » « VAT Reporting fonctionne comme une horloge suisse. La solution fait exactement ce qu’elle promet, et de manière très efficace. »

  • — Jos Verheijen
  • Responsable de la fiscalité indirecte chez NSE Products Europe

 

Mise à niveau SAP trop complexe

La première solution envisagée, et la plus évidente, consistait à mettre à niveau l’ensemble de la plateforme SAP afin d’y intégrer la gestion de la TVA. Cependant, comme l’explique Jos, cette démarche était loin d’être aussi simple qu’elle pouvait le paraître. « Nous disposons de filiales dans de nombreux pays où nous exerçons nos activités, et chacune utilise sa propre instance de SAP. Il aurait donc fallu adapter chaque instance afin de gérer les règles locales de TVA. Rassembler toutes ces exigences dans plusieurs langues afin de garantir une solution parfaitement cohérente aurait représenté un chantier considérable, probablement impossible sans une équipe dédiée. »

 

Nu Skin a donc étudié différentes solutions et recherché sur le marché un prestataire externe capable de couvrir l’ensemble de ses marchés. « Je connaissais déjà Avalara grâce à une expérience professionnelle précédente. Je l’ai donc invitée, aux côtés d’autres prestataires, à présenter une proposition. L’un de ses principaux atouts était sa capacité à couvrir tous les pays dans lesquels la TVA est déjà en vigueur ou en cours de déploiement. Nous n’avons donc pas à adapter les résultats aux différents formats, règles et régimes déclaratifs locaux. C’était une solution complète, réunissant tous nos besoins dans un seul outil efficace. »

 

« VAT Reporting fonctionne comme une horloge suisse. La solution fait exactement ce qu’elle promet, et de manière très efficace. »

 

 

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