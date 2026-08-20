En 2016, lorsqu’Orbus a commencé à travailler avec Avalara, l’équipe devait uniquement gérer les taxes sur les ventes dans l’État de New York. Mais à mesure que l’entreprise s’est développée, AvaTax a pleinement démontré son utilité. Orbus vend désormais ses solutions dans 26 États américains, ce qui l’oblige à respecter plusieurs règles relatives au lien économique, ainsi que potentiellement des milliers de taux et d’exigences déclaratives différents.

Une telle croissance aurait été presque impossible à gérer pour l’équipe d’Orbus si elle avait continué à s’appuyer sur ses anciens processus manuels de conformité fiscale.

Dirk Grobelaar, responsable financier chez Orbus, explique : « Notre collaboration avec Avalara a été une très bonne expérience. AvaTax est très simple à utiliser et facilite la gestion de notre conformité fiscale, tout en nous permettant de calculer avec précision le taux de taxe sur les ventes applicable dans plusieurs juridictions. »