Orbus Software est un fournisseur indépendant de logiciels et de services dédiés à la transformation numérique. Fondée en 2004 et basée au Royaume-Uni, l’entreprise compte principalement parmi ses clients de grandes organisations de premier plan implantées en Amérique, EMEA, Australasie et dans les pays de l’ASEAN, dans tous les secteurs d’activité.
En 2016, la clientèle d’Orbus progressait en moyenne de 25 % par an et les États-Unis avaient été identifiés comme un marché clé pour sa croissance future. L’équipe financière a compris que ses processus manuels de calcul de la taxe sur les ventes aux États-Unis seraient trop lourds et trop chronophages pour accompagner une croissance aussi rapide.
Elle savait que, pour gérer la complexité de la taxe sur les ventes aux États-Unis, Orbus devait s’appuyer sur un partenaire spécialisé dans la conformité fiscale, disposant des outils et de l’expertise nécessaires pour automatiser les calculs et réduire le risque d’erreurs coûteuses.
L’entreprise a donc commencé à rechercher une solution automatisée offrant une couverture complète. Orbus voulait s’assurer que le partenaire choisi lui permettrait de suivre les principaux taux de taxe sur les ventes appliqués dans les différents États, ainsi que les nombreux taux locaux en vigueur dans les milliers d’administrations fiscales et de juridictions concernées.