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Témoignage client

Orbus Software choisit Avalara pour automatiser la gestion de la taxe sur les ventes aux États-Unis et soutenir sa croissance

AvaTax aide cette entreprise technologique britannique à rechercher de nouvelles opportunités de croissance en toute confiance, sans avoir à se soucier de la complexité de sa conformité fiscale.

La croissance internationale rend nécessaire l’automatisation de la gestion de la taxe sur les ventes

Orbus Software est un fournisseur indépendant de logiciels et de services dédiés à la transformation numérique. Fondée en 2004 et basée au Royaume-Uni, l’entreprise compte principalement parmi ses clients de grandes organisations de premier plan implantées en Amérique, EMEA, Australasie et dans les pays de l’ASEAN, dans tous les secteurs d’activité.

 

En 2016, la clientèle d’Orbus progressait en moyenne de 25 % par an et les États-Unis avaient été identifiés comme un marché clé pour sa croissance future. L’équipe financière a compris que ses processus manuels de calcul de la taxe sur les ventes aux États-Unis seraient trop lourds et trop chronophages pour accompagner une croissance aussi rapide.

 

Elle savait que, pour gérer la complexité de la taxe sur les ventes aux États-Unis, Orbus devait s’appuyer sur un partenaire spécialisé dans la conformité fiscale, disposant des outils et de l’expertise nécessaires pour automatiser les calculs et réduire le risque d’erreurs coûteuses.

 

L’entreprise a donc commencé à rechercher une solution automatisée offrant une couverture complète. Orbus voulait s’assurer que le partenaire choisi lui permettrait de suivre les principaux taux de taxe sur les ventes appliqués dans les différents États, ainsi que les nombreux taux locaux en vigueur dans les milliers d’administrations fiscales et de juridictions concernées.

Avantages de l'intégration de Quickbooks

Orbus utilise le système comptable QuickBooks Online et l’équipe savait que sa solution de conformité devait pouvoir s’y intégrer. Grâce à l’intégration prête à l’emploi d’Avalara pour QuickBooks, AvaTax a été simple à mettre en œuvre. L’équipe des services professionnels d’Avalara était par ailleurs disponible pour veiller au bon déroulement du déploiement. Après la mise en œuvre, l’équipe d’Orbus a facilement trouvé les réponses à ses questions auprès du service d’assistance d’Avalara et dans son centre de formation en ligne.

« Notre collaboration avec Avalara a été une très bonne expérience. AvaTax est très simple à utiliser et facilite la gestion de notre conformité fiscale [...] Nous pouvons calculer avec précision le taux de taxe sur les ventes applicable dans plusieurs juridictions. »

  • — Dirk Grobelaar
  • Responsable financier chez Orbus Software

Une plateforme au service de la croissance

En 2016, lorsqu’Orbus a commencé à travailler avec Avalara, l’équipe devait uniquement gérer les taxes sur les ventes dans l’État de New York. Mais à mesure que l’entreprise s’est développée, AvaTax a pleinement démontré son utilité. Orbus vend désormais ses solutions dans 26 États américains, ce qui l’oblige à respecter plusieurs règles relatives au lien économique, ainsi que potentiellement des milliers de taux et d’exigences déclaratives différents.

 

Une telle croissance aurait été presque impossible à gérer pour l’équipe d’Orbus si elle avait continué à s’appuyer sur ses anciens processus manuels de conformité fiscale.

 

Dirk Grobelaar, responsable financier chez Orbus, explique : « Notre collaboration avec Avalara a été une très bonne expérience. AvaTax est très simple à utiliser et facilite la gestion de notre conformité fiscale, tout en nous permettant de calculer avec précision le taux de taxe sur les ventes applicable dans plusieurs juridictions. »

Quel avenir pour Orbus et Avalara ?

Aujourd’hui, Orbus compte parmi ses clients plus de 500 organisations dans le monde, qui investissent toutes dans ses solutions afin de renforcer leur compétitivité grâce à la transformation de leurs activités et de leurs systèmes informatiques. Grâce à la couverture mondiale d’Avalara en matière de conformité aux taxes indirectes, l’équipe d’Orbus peut rechercher de nouvelles opportunités de croissance en sachant qu’elle pourra compter sur son partenariat avec Avalara.

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