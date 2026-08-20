Grâce aux fonctionnalités d’automatisation avancées de Managed Returns for Accountants, notamment son intégration directe avec les principales plateformes de commerce électronique, de comptabilité et d’ERP, les données de vente sont importées automatiquement et les déclarations ainsi que les rapports peuvent être générés pour chaque juridiction dans laquelle une obligation déclarative existe. PMBA libère ainsi davantage de ressources, qui n’ont plus à gérer les processus les plus lourds et les plus chronophages.

Chris souligne qu’avec Managed Returns for Accountants, son cabinet peut traiter plusieurs milliers de déclarations, voire davantage, chaque année. Au cours des deux premières années, PMBA a considérablement augmenté son nombre de clients dans le domaine de la fiscalité étatique et locale, tout en gérant également les déclarations des clients de cabinets partenaires. Selon Chris, PMBA prévoit une croissance d’au moins 50 % au cours de la deuxième année. Depuis la mise en œuvre de Managed Returns for Accountants, le cabinet a également amélioré ses marges sur ces services.

« D’après mon expérience, de nombreux cabinets comptables, quelle que soit leur taille, ont longtemps relégué la fiscalité étatique et locale au second plan : il s’agissait d’un service peu rémunérateur, mais à haut risque, dans lequel ils hésitaient à se lancer », explique-t-il. « Grâce aux nouveaux systèmes automatisés et cloud d’Avalara, les cabinets peuvent désormais répondre aux besoins de leurs clients, qu’ils disposent ou non d’une expertise en taxes sur les ventes, sans alourdir la charge de travail ni augmenter les effectifs, tout en réduisant les risques inhérents au dépôt des déclarations. » Les cabinets peuvent ainsi consacrer davantage de temps à des missions plus rentables et à leurs services de conseil.

Chris ajoute que ses collaborateurs apprécient particulièrement les fonctions d’automatisation, notamment pour les clients qui utilisent également le moteur de calcul Avalara AvaTax. « De nombreuses raisons peuvent inciter les cabinets comptables à intégrer Managed Returns for Accountants à leur activité, à commencer par la tranquillité d’esprit que procure la réduction des risques. Les fonctionnalités d’automatisation simplifient le suivi de toutes les échéances et de l’état des déclarations de tous les clients, tout en offrant l’assurance que celles-ci sont préparées et déposées par Avalara, qui dispose, selon moi, de l’expertise et des technologies les plus étendues du marché pour la gestion des taxes sur les ventes et d’utilisation. »

« Si votre cabinet propose des services de fiscalité ou de conseil aux entreprises, vos clients s’attendront à ce que vous puissiez les accompagner dans la gestion de leurs taxes sur les ventes et d’utilisation », explique Chris. « Managed Returns for Accountants est l’une des solutions les plus économiques et les plus évolutives du marché, tout en contribuant fortement à réduire les risques. »

Chris ajoute également : « Je m’attends à une véritable explosion de la demande de services de conseil et de dépôt des déclarations en matière de taxes sur les ventes et d’utilisation, à mesure que les entreprises prendront conscience des risques liés à la non-conformité. Les cabinets qui adopteront Avalara Managed Returns for Accountants seront prêts à accompagner ces clients et à bâtir une activité performante dans le domaine des taxes sur les ventes et d’utilisation, avec des revenus solides, des risques limités et aucune charge supplémentaire pour leurs équipes ou leurs ressources. »