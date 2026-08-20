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Créer une activité de nouvelle génération dédiée à la taxe sur les ventes

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Expertise fiscale

Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Fort de 25 ans d’expérience dans le domaine de la taxe sur les ventes, acquise aussi bien dans le secteur public que privé, Chris Vignone a fondé PM Business Advisors, un cabinet spécialisé dans la fiscalité étatique et locale, la fiscalité fédérale et la planification stratégique. À mesure que les enjeux liés à la taxe sur les ventes se complexifiaient, il a constaté une demande croissante de la part de ses clients pour les accompagner dans le dépôt de leurs déclarations.

 

Chris a su transformer ces difficultés fiscales en opportunité. Il a considérablement développé l’activité de conseil de PMBA dans le domaine des taxes sur les ventes ainsi que son chiffre d’affaires, tout en réduisant la charge de travail et les risques associés au dépôt des déclarations pour de nombreuses entreprises clientes.

Défis fiscaux

La gestion des obligations déclaratives liées à la taxe sur les ventes est complexe pour les petites entreprises depuis l’essor du commerce électronique dans les années 1990. Après la décision rendue en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., puis l’adoption par les États de nouvelles lois relatives au lien économique applicables aux entreprises de commerce en ligne, cette complexité s’est considérablement accrue.

 

Chris en a rapidement constaté les effets. « De petites entreprises qui n’avaient auparavant d’obligations déclaratives que dans quelques États ont découvert qu’elles devaient désormais déposer des déclarations dans 20 États ou plus, ainsi que dans leurs sous-juridictions », explique Chris. « Quant aux grandes entreprises, elles se sont retrouvées submergées par des centaines, voire davantage, de déclarations de taxe sur les ventes chaque mois. Elles n’étaient tout simplement pas préparées, ne disposaient pas des ressources nécessaires pour gérer ces tâches et ne savaient pas vers qui se tourner, si ce n’est vers leurs conseillers comptables, dont beaucoup ne possédaient pas non plus l’expertise requise. »

 

Chris rencontre fréquemment des entreprises qui devraient effectuer des déclarations dans plusieurs États, mais ne sont pas en conformité. Il estime que la situation est probablement encore plus difficile pour les entreprises internationales. « Ces entreprises se tournent vers nous parce que nous disposons de l’expérience et des ressources nécessaires pour les accompagner de manière stratégique dans ces démarches. »

 

PMBA était bien placé pour répondre à la hausse de la demande de services de dépôt des déclarations de taxes sur les ventes, puisqu’il les proposait depuis plus de vingt ans. Cependant, pour développer cette activité à plus grande échelle, le cabinet devait réduire la charge de travail et les risques supplémentaires liés aux processus manuels.

 

Après plus de vingt ans passés à utiliser divers logiciels de taxes sur les ventes, feuilles de calcul et autres systèmes assemblés tant bien que mal, Chris a compris qu’il leur fallait une solution unique pour gérer le dépôt des déclarations de plusieurs clients, comportant des dizaines, voire des centaines de formulaires, dans de multiples juridictions.

 

Le problème, explique-t-il, était qu’un tel système n’existait pas. « Notre processus comportait de nombreuses opérations manuelles. Il fallait souvent convertir les formats de fichiers et déposer séparément les déclarations de chaque client, généralement sur différents sites web d’administrations étatiques, qui étaient fastidieux et chronophages. Nous avions besoin d’une nouvelle technologie et d’un nouveau modèle de conformité. »

Pourquoi choisir Avalara ? 

En 2019, Chris a appris qu’Avalara développait deux nouveaux systèmes spécialement conçus pour les cabinets comptables. PMBA a participé au programme de test bêta d’Avalara Managed Returns for Accountants, une nouvelle solution qui aide les cabinets à créer ou à développer leurs services de gestion de la taxe sur les ventes en automatisant le processus.

 

« Avalara a compris qu’il existait différents types de cabinets », explique Chris. « Certains ne souhaitaient pas prendre en charge la taxe sur les ventes. Mais comme ce domaine devient de plus en plus essentiel pour leurs entreprises clientes, ils devaient soit s’associer à un cabinet spécialisé en fiscalité étatique et locale pour gérer ces fonctions, soit faire appel à Avalara pour préparer et déposer les déclarations. »

 

Chris poursuit : « D’autres cabinets, comme le mien, possèdent une expertise approfondie en matière de taxes sur les ventes et d’utilisation, mais savent que leurs clients sont mieux servis et que leur activité est plus performante si Avalara prend en charge les procédures de dépôt fastidieuses et sources de risques, tandis que nous nous concentrons sur le conseil. Il nous fallait toutefois un moyen simple et fluide de procéder ainsi. »

 

Avec Managed Returns for Accountants, Avalara assure la préparation et le dépôt de toutes les déclarations de taxes sur les ventes et d’utilisation pour les clients d’un cabinet comptable. Avalara gère également le reversement des taxes à l’ensemble des juridictions concernées. Les cabinets peuvent ainsi préserver et renforcer leurs relations avec leurs clients tout en conservant le contrôle du processus déclaratif.

« De nombreuses raisons peuvent inciter les cabinets comptables à intégrer Managed Returns for Accountants à leur activité, à commencer par la tranquillité d’esprit que procure la réduction des risques. »

  • — Chris Vignone
  • PDG

 

Résultats

Grâce aux fonctionnalités d’automatisation avancées de Managed Returns for Accountants, notamment son intégration directe avec les principales plateformes de commerce électronique, de comptabilité et d’ERP, les données de vente sont importées automatiquement et les déclarations ainsi que les rapports peuvent être générés pour chaque juridiction dans laquelle une obligation déclarative existe. PMBA libère ainsi davantage de ressources, qui n’ont plus à gérer les processus les plus lourds et les plus chronophages.

 

Chris souligne qu’avec Managed Returns for Accountants, son cabinet peut traiter plusieurs milliers de déclarations, voire davantage, chaque année. Au cours des deux premières années, PMBA a considérablement augmenté son nombre de clients dans le domaine de la fiscalité étatique et locale, tout en gérant également les déclarations des clients de cabinets partenaires. Selon Chris, PMBA prévoit une croissance d’au moins 50 % au cours de la deuxième année. Depuis la mise en œuvre de Managed Returns for Accountants, le cabinet a également amélioré ses marges sur ces services.

 

« D’après mon expérience, de nombreux cabinets comptables, quelle que soit leur taille, ont longtemps relégué la fiscalité étatique et locale au second plan : il s’agissait d’un service peu rémunérateur, mais à haut risque, dans lequel ils hésitaient à se lancer », explique-t-il. « Grâce aux nouveaux systèmes automatisés et cloud d’Avalara, les cabinets peuvent désormais répondre aux besoins de leurs clients, qu’ils disposent ou non d’une expertise en taxes sur les ventes, sans alourdir la charge de travail ni augmenter les effectifs, tout en réduisant les risques inhérents au dépôt des déclarations. » Les cabinets peuvent ainsi consacrer davantage de temps à des missions plus rentables et à leurs services de conseil.

 

Chris ajoute que ses collaborateurs apprécient particulièrement les fonctions d’automatisation, notamment pour les clients qui utilisent également le moteur de calcul Avalara AvaTax. « De nombreuses raisons peuvent inciter les cabinets comptables à intégrer Managed Returns for Accountants à leur activité, à commencer par la tranquillité d’esprit que procure la réduction des risques. Les fonctionnalités d’automatisation simplifient le suivi de toutes les échéances et de l’état des déclarations de tous les clients, tout en offrant l’assurance que celles-ci sont préparées et déposées par Avalara, qui dispose, selon moi, de l’expertise et des technologies les plus étendues du marché pour la gestion des taxes sur les ventes et d’utilisation. »

 

« Si votre cabinet propose des services de fiscalité ou de conseil aux entreprises, vos clients s’attendront à ce que vous puissiez les accompagner dans la gestion de leurs taxes sur les ventes et d’utilisation », explique Chris. « Managed Returns for Accountants est l’une des solutions les plus économiques et les plus évolutives du marché, tout en contribuant fortement à réduire les risques. »

 

Chris ajoute également : « Je m’attends à une véritable explosion de la demande de services de conseil et de dépôt des déclarations en matière de taxes sur les ventes et d’utilisation, à mesure que les entreprises prendront conscience des risques liés à la non-conformité. Les cabinets qui adopteront Avalara Managed Returns for Accountants seront prêts à accompagner ces clients et à bâtir une activité performante dans le domaine des taxes sur les ventes et d’utilisation, avec des revenus solides, des risques limités et aucune charge supplémentaire pour leurs équipes ou leurs ressources. »

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