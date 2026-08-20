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Témoignages clients

Preferred Long Distance fait appel à Avalara pour gérer la complexité fiscale

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Expertise fiscale

Croissance accélérée

Présentation de l’entreprise

Preferred Long Distance (PLD) a été fondée en 1995, ce qui en fait l’un des plus anciens revendeurs de services d’opérateurs de télécommunications du secteur. PLD propose des services d’appels longue distance, de voix sur IP (VoIP) et des technologies sans fil avancées aux petites entreprises qui ont besoin de fonctionnalités de niveau professionnel.

Défis fiscaux

Avec des clients répartis de la Floride à la Californie, PLD doit collecter de nombreuses taxes, surtaxes et redevances aux niveaux fédéral, étatique et local. « Chaque juridiction applique ses propres méthodes complexes de calcul des taxes », explique Jerry Nussbaum, PDG. La diversité des échéances déclaratives complique encore la situation. Jerry précise : « Certaines déclarations sont mensuelles, d’autres trimestrielles ou semestrielles… Il faut suivre énormément de choses. »

 

La combinaison du volume de transactions fiscales et de leur complexité représente une lourde charge pour PLD. Ancien expert-comptable, Jerry savait dès la création de PLD qu’il ne voulait pas assumer lui-même cette charge. « Je voulais gérer une entreprise de télécommunications, pas un cabinet comptable », explique-t-il.

Pourquoi choisir Avalara ? 

« Nous avons constaté qu’Avalara était capable de suivre toutes ces évolutions », explique Jerry. « Nous travaillons avec Avalara depuis le tout début. » Avalara AvaTax for Communications aide PLD à calculer les nombreuses taxes, redevances et surtaxes applicables, tandis qu’Avalara Returns for Communications garantit des déclarations très précises et déposées dans les délais, à raison d’environ 1 000 déclarations par mois.

 

« L’efficacité d'Avalara est remarquable », souligne Jerry. « Avalara prépare toutes les déclarations, envoie les chèques, effectue les rapprochements bancaires et répond aux éventuelles questions des administrations fiscales. »

« Nous n’avons jamais fait l’objet de pénalités. Grâce à Avalara, je n’ai absolument aucune inquiétude à ce sujet. »

  • — Jerry Nussbaum
  • PDG

 

Résultats

Jerry n'a plus à se soucier de la conformité. « Nous avons fait l’objet de plusieurs contrôles de la part de différentes juridictions », explique-t-il. « À chaque fois, nous avons fait appel à Avalara pour fournir les données nécessaires et, dans tous les cas, notre conformité a été confirmée. Nous n’avons jamais fait l’objet de pénalités. Grâce à Avalara, je n’ai absolument aucune inquiétude à ce sujet. »

 

Jerry s’appuie également sur l’expertise et les conseils d’Avalara. « Lorsque la réglementation évolue, en particulier au niveau fédéral, les informations détaillées ne sont pas toujours claires », précise-t-il. « Nous appelons Avalara pour obtenir des conseils sur la marche à suivre, plutôt que de faire des suppositions. C’est très simple, et leur aide est précieuse. »

 

Comment PLD pourrait-elle gérer toute cette complexité sans Avalara ? « Cela nous demanderait énormément de temps », répond Jerry. « Nous devrions recruter des personnes pour prendre en charge ces fonctions. Grâce à cette solution, nous évitons toutes ces contraintes tout en bénéficiant de l’expertise d’Avalara, qui nous est particulièrement utile. »

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