Jerry n'a plus à se soucier de la conformité. « Nous avons fait l’objet de plusieurs contrôles de la part de différentes juridictions », explique-t-il. « À chaque fois, nous avons fait appel à Avalara pour fournir les données nécessaires et, dans tous les cas, notre conformité a été confirmée. Nous n’avons jamais fait l’objet de pénalités. Grâce à Avalara, je n’ai absolument aucune inquiétude à ce sujet. »

Jerry s’appuie également sur l’expertise et les conseils d’Avalara. « Lorsque la réglementation évolue, en particulier au niveau fédéral, les informations détaillées ne sont pas toujours claires », précise-t-il. « Nous appelons Avalara pour obtenir des conseils sur la marche à suivre, plutôt que de faire des suppositions. C’est très simple, et leur aide est précieuse. »

Comment PLD pourrait-elle gérer toute cette complexité sans Avalara ? « Cela nous demanderait énormément de temps », répond Jerry. « Nous devrions recruter des personnes pour prendre en charge ces fonctions. Grâce à cette solution, nous évitons toutes ces contraintes tout en bénéficiant de l’expertise d’Avalara, qui nous est particulièrement utile. »