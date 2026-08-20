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Témoignages clients

ProviNET Solutions atténue les risques liés à sa croissance rapide

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Systèmes intégrés

Présentation de l’entreprise

ProviNET Solutions est une filiale détenue à 100 % par un grand prestataire de services d’hébergement et d’accompagnement pour personnes âgées. Ses services technologiques sur mesure vont du conseil aux services informatiques gérés, en passant par l’hébergement dans un cloud privé virtuel.

 

Basée dans la région de Chicago, ProviNET compte parmi ses clients des entreprises régionales, mais aussi des centaines d’organisations à but non lucratif réparties dans tous les États-Unis. À l’origine simple service informatique interne de sa société mère, ProviNET est devenue une entreprise prospère à part entière, dont la croissance ne cesse de s’accélérer.

Défis fiscaux

À mesure que ProviNET étendait sa présence géographique et élargissait son offre, ses obligations en matière de taxes sur les ventes se sont complexifiées, rendant la conformité plus difficile à assurer. Les processus manuels utilisés pour calculer les taxes sur les ventes et gérer les exonérations étaient devenus trop risqués et trop contraignants.

 

« C’était une tâche extrêmement laborieuse », explique Barb Cullinan, alors responsable des services aux entreprises chez ProviNET. Elle devait extraire les informations relatives aux transactions de l’ERP ConnectWise, puis transférer les données de taxe sur les ventes vers Microsoft Dynamics GP. Chaque mois, elle rapprochait les données des deux systèmes afin de vérifier que toutes les opérations imposables étaient correctement taxées et que les opérations exonérées ne l’étaient pas. La situation était d’autant plus complexe que ProviNET est également un revendeur assujetti à la taxe d’utilisation.

 

« Lorsque notre entreprise vendait des produits ou fournissait des services à des clients situés dans d’autres États, je constatais parfois des écarts », se souvient Barb. « Je devais alors rechercher leur origine et effectuer les corrections nécessaires. » Si, par exemple, une taxe sur les ventes avait été facturée par erreur à un client exonéré, il revenait à Barb de déterminer à quel niveau du processus l’erreur s’était produite.

 

Le principal risque en matière de conformité concernait toutefois la gestion des certificats d’exonération. « Je les conservais dans un gros classeur posé sur mon bureau », raconte Barb en riant. « J’avais même demandé à quelqu’un d’imprimer une feuille de calcul pour m’aider à suivre les clients exonérés et les motifs de leur exonération… C’était un peu désordonné. »

Pourquoi choisir Avalara ?

À l’été 2016, ProviNET est passée à une version plus récente de Microsoft Dynamics GP, ouvrant ainsi la voie à un système capable d’automatiser à la fois le calcul de la taxe sur les ventes et la gestion des exonérations.

 

L’entreprise a choisi Avalara AvaTax pour automatiser le calcul de la taxe sur les ventes et Avalara CertCapture pour gérer les certificats d’exonération et la conformité, principalement en raison de la facilité avec laquelle les solutions Avalara s’intègrent aux systèmes ERP et comptables existants.

Mise en œuvre

Du début à la fin, la mise en œuvre d’Avalara a pris moins de trois mois. « Le processus s’est déroulé de manière très fluide », explique Barb. « C’était un jeu d’enfant par rapport aux mises en œuvre auxquelles j’avais participé auparavant. Le responsable de la mise en œuvre chez Avalara m’a accompagnée à chaque étape et s’est assuré que les différents systèmes communiquaient entre eux de manière claire et fiable. »

« Les amendes peuvent être salées. Les États veulent percevoir les sommes qui leur sont dues, et mieux vaut prévenir que guérir. »

  • — Barb Cullinan
  • Ancienne responsable des services aux entreprises

 

Résultats

AvaTax a permis à ProviNET de supprimer les processus manuels potentiellement risqués utilisés pour calculer et appliquer la taxe sur les ventes. « Je dois désormais très rarement consacrer du temps à rechercher l’origine d’un écart », explique Barb.

 

Du côté des exonérations, CertCapture a rendu le classeur de Barb inutile. Une fois qu’un certificat d’exonération est chargé dans le système, CertCapture gère les renouvellements et communique automatiquement avec AvaTax. « Le classeur est toujours sur mon bureau, cela dit », plaisante Barb. « C’est devenu une sorte de souvenir. »

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