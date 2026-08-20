PXG attribue à Avalara d’importants gains de temps et une nette amélioration de son efficacité opérationnelle. « Nous n’avons plus besoin d’une personne dédiée au suivi des dates d’expiration des certificats d’exonération ni à la correction des transactions en arrière-plan lorsque notre système de vente facture par erreur une taxe à des clients exonérés. Nos calculs fiscaux sont désormais parfaitement exacts. » Depuis la mise en place d’Avalara, le retour sur investissement de l’entreprise a dépassé les attentes initiales. « Nous avons enregistré une croissance de 200 % d'une année sur l'autre. Sans la capacité d’Avalara et d’Acumatica à traiter des milliers de transactions par jour, nous n’aurions pas pu absorber le volume des ventes. »

PXG collecte désormais des données clients plus précises et suit les commandes de manière fluide, depuis leur saisie jusqu’à l’expédition et à l’exécution. « Nous disposons de toute l’automatisation nécessaire pour assurer le bon déroulement de nos opérations quotidiennes. C’est incroyable ! »