Pour simplifier pleinement ses opérations, la solution fiscale de l’entreprise devait fonctionner avec ses systèmes existants. Le nouvel ERP de PXG, Acumatica, offrait davantage de fonctionnalités ainsi qu’une intégration fluide au logiciel de conformité fiscale d’Avalara. Cette combinaison a permis de réduire le temps et les ressources consacrés aux tâches manuelles qui ralentissaient auparavant les équipes financières et comptables. « Tout est géré pour notre compte sur plusieurs plateformes de vente. Nous n’avons plus besoin d’intégrer manuellement des tables de taxes dans notre système de point de vente Square simplement pour pouvoir vendre directement aux consommateurs », explique Nikki.
Cette évolution a été déterminante, car le secteur du golf a connu une forte hausse d’activité ces dernières années. Pendant la pandémie, PXG est passée de 600 à 2 000 commandes par jour. « Le système ne s’est jamais arrêté et n’a connu aucun dysfonctionnement, heureusement. Sans un système performant, nous n’aurions pas pu répondre à la demande des clients », ajoute Nikki.