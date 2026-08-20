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Témoignages clients

PXG atteint une croissance de 200 % grâce à l’automatisation de la conformité fiscale

Résultats

Intégration ERP fluide

Gain de temps grâce à l'automatisation

Capture des données client

Registres financiers transparents

Flux de travail optimisé

Présentation de l’entreprise

Parsons Xtreme Golf (PXG) conçoit, commercialise et vend des clubs sur mesure, des équipements de golf et des vêtements. Fondée en 2013, PXG est depuis devenue une marque reconnue à l’échelle internationale dans l’univers du golf, présente auprès de magasins, de spécialistes du fitting, de détaillants et de distributeurs dans le monde entier.

Défis fiscaux

PXG utilisait un système de comptabilité basique pour gérer ses opérations. Nikki Nielsen, directrice des processus commerciaux chez PXG, se souvient : « Nous conservions littéralement l’ensemble de nos données de stock, de nos commandes clients et de nos données clients dans des fichiers extraits manuellement du système ERP, y compris pour les déclarations mensuelles. »

 

PXG recherchait une solution de conformité fiscale plus efficace, capable d’accompagner la croissance de son activité. L’entreprise avait besoin d’un outil permettant de classer les informations fiscales des clients, de simplifier les déclarations, de supprimer les corrections manuelles et de gérer plus de 5 000 certificats d’exonération par an, avec environ 100 nouveaux certificats reçus chaque mois.

Pourquoi choisir Avalara ?

Pour simplifier pleinement ses opérations, la solution fiscale de l’entreprise devait fonctionner avec ses systèmes existants. Le nouvel ERP de PXG, Acumatica, offrait davantage de fonctionnalités ainsi qu’une intégration fluide au logiciel de conformité fiscale d’Avalara. Cette combinaison a permis de réduire le temps et les ressources consacrés aux tâches manuelles qui ralentissaient auparavant les équipes financières et comptables. « Tout est géré pour notre compte sur plusieurs plateformes de vente. Nous n’avons plus besoin d’intégrer manuellement des tables de taxes dans notre système de point de vente Square simplement pour pouvoir vendre directement aux consommateurs », explique Nikki.

 

Cette évolution a été déterminante, car le secteur du golf a connu une forte hausse d’activité ces dernières années. Pendant la pandémie, PXG est passée de 600 à 2 000 commandes par jour. « Le système ne s’est jamais arrêté et n’a connu aucun dysfonctionnement, heureusement. Sans un système performant, nous n’aurions pas pu répondre à la demande des clients », ajoute Nikki.

« Nous disposons de toute l’automatisation nécessaire pour assurer le bon déroulement de nos opérations quotidiennes. C’est incroyable ! »

  • — Nikki Nielson
  • Directrice des processus métier, PXG

 

Résultats

PXG attribue à Avalara d’importants gains de temps et une nette amélioration de son efficacité opérationnelle. « Nous n’avons plus besoin d’une personne dédiée au suivi des dates d’expiration des certificats d’exonération ni à la correction des transactions en arrière-plan lorsque notre système de vente facture par erreur une taxe à des clients exonérés. Nos calculs fiscaux sont désormais parfaitement exacts. » Depuis la mise en place d’Avalara, le retour sur investissement de l’entreprise a dépassé les attentes initiales. « Nous avons enregistré une croissance de 200 % d'une année sur l'autre. Sans la capacité d’Avalara et d’Acumatica à traiter des milliers de transactions par jour, nous n’aurions pas pu absorber le volume des ventes. »

 

PXG collecte désormais des données clients plus précises et suit les commandes de manière fluide, depuis leur saisie jusqu’à l’expédition et à l’exécution. « Nous disposons de toute l’automatisation nécessaire pour assurer le bon déroulement de nos opérations quotidiennes. C’est incroyable ! »

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