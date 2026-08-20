Simplification du dépôt des déclarations

Avalara Returns dépose automatiquement les déclarations de R&B Wagner dans toutes les juridictions fiscales où l’entreprise est redevable de la taxe sur les ventes. R&B Wagner effectue un paiement unique sur un compte sécurisé afin de couvrir le montant total de taxes dues, puis Avalara se charge de répartir les paiements entre les différentes administrations.

Gestion de documents simplifiée

Dave a travaillé avec le responsable de compte Avalara attitré de R&B Wagner afin d’intégrer CertCapture aux formulaires de vente en ligne et de permettre aux clients de télécharger eux-mêmes leurs certificats d’exonération. « Le nouveau processus est jusqu’à 40 % plus efficace que l’ancien », explique Dave.

Surveillance fiable du lien fiscal

R&B Wagner utilise le service de suivi du lien fiscal d’Avalara pour réduire les risques en surveillant ses obligations en la matière. Lorsqu’une vente est réalisée dans une juridiction où R&B Wagner n’est pas immatriculée pour collecter et déclarer la taxe sur les ventes, la transaction est signalée et Avalara en informe l’entreprise. Si une immatriculation dans cette nouvelle juridiction est nécessaire, Dave peut s’en charger lui-même ou confier cette démarche à Avalara.

L’automatisation, un véritable atout

Sans l’aide d’Avalara, Dave devrait recruter une ou deux personnes supplémentaires pour prendre en charge les taxes sur les ventes. Il encadre actuellement une équipe de trois personnes qui travaillent dans d’autres domaines et qualifie Avalara de « quatrième collaborateur ». Grâce à Avalara, Dave ne consacre plus qu’un temps minimal à la gestion quotidienne des taxes sur les ventes. Il peut ainsi se concentrer davantage sur l’amélioration des processus de l’entreprise et sur la simplification du travail de ses trois collaborateurs. « Moins j’ai à me préoccuper des taxes sur les ventes, mieux je me porte », conclut-il.