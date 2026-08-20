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Témoignages clients

Avalara donne un coup de pouce à R&B Wagner dans la gestion de la taxe sur les ventes

Résultats

Gestion des exonérations
Processus améliorés
Conformité accrue

Présentation de l’entreprise

Depuis les années 1850, cette entreprise familiale basée dans le Wisconsin est spécialisée dans les mains courantes architecturales. L’entreprise, qui compte 150 salariés, est en pleine croissance. Elle a récemment étendu ses activités aux 50 États américains et poursuit son développement au Canada. R&B Wagner propose à ses clients différents canaux de vente, et bon nombre d’entre eux peuvent bénéficier d’une exonération de taxe sur les ventes.

Défis fiscaux

L’expansion de R&B Wagner a accru la complexité dans trois domaines principaux :

 

  • L’augmentation du nombre de certificats d’exonération sur l’ensemble des canaux, avec plus de 11 000 certificats enregistrés dans le système de l’entreprise
  • L’apparition de nouvelles obligations liées au lien fiscal, qui doivent chacune être gérées séparément, notamment l’immatriculation ainsi que le dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles
  • La gestion des ventes en ligne, qui crée des difficultés supplémentaires pour les clients exonérés

 

C’est à Dave Chermak, expert-comptable chez R&B Wagner, qu’il revient de résoudre l’ensemble de ces difficultés. Bien qu’il fasse appel à des cabinets comptables externes, Dave est le seul salarié à temps plein chargé de la conformité fiscale.

Pourquoi choisir Avalara ? 

Lorsque Dave a rejoint l’entreprise en 2014, Avalara AvaTax, Avalara Returns et Avalara CertCapture y étaient déjà utilisés, mais leur mise en œuvre était incomplète et leurs fonctionnalités n’étaient pas pleinement exploitées. Dave souhaitait tirer le meilleur parti de cette gamme de solutions et a constaté qu’il était étonnamment simple d’exploiter pleinement les offres d’Avalara. « La mise en œuvre a été dix fois plus simple que nous ne l’avions prévu », se souvient-il.

« Moins j’ai à me préoccuper de la taxe sur les ventes, mieux je me porte. »

  • — Dave Chermak
  • Responsable comptable et expert-comptable

Résultats

Simplification du dépôt des déclarations

 

Avalara Returns dépose automatiquement les déclarations de R&B Wagner dans toutes les juridictions fiscales où l’entreprise est redevable de la taxe sur les ventes. R&B Wagner effectue un paiement unique sur un compte sécurisé afin de couvrir le montant total de taxes dues, puis Avalara se charge de répartir les paiements entre les différentes administrations.

 

Gestion de documents simplifiée

 

Dave a travaillé avec le responsable de compte Avalara attitré de R&B Wagner afin d’intégrer CertCapture aux formulaires de vente en ligne et de permettre aux clients de télécharger eux-mêmes leurs certificats d’exonération. « Le nouveau processus est jusqu’à 40 % plus efficace que l’ancien », explique Dave.

 

Surveillance fiable du lien fiscal 

 

R&B Wagner utilise le service de suivi du lien fiscal d’Avalara pour réduire les risques en surveillant ses obligations en la matière. Lorsqu’une vente est réalisée dans une juridiction où R&B Wagner n’est pas immatriculée pour collecter et déclarer la taxe sur les ventes, la transaction est signalée et Avalara en informe l’entreprise. Si une immatriculation dans cette nouvelle juridiction est nécessaire, Dave peut s’en charger lui-même ou confier cette démarche à Avalara.

 

L’automatisation, un véritable atout

 

Sans l’aide d’Avalara, Dave devrait recruter une ou deux personnes supplémentaires pour prendre en charge les taxes sur les ventes. Il encadre actuellement une équipe de trois personnes qui travaillent dans d’autres domaines et qualifie Avalara de « quatrième collaborateur ». Grâce à Avalara, Dave ne consacre plus qu’un temps minimal à la gestion quotidienne des taxes sur les ventes. Il peut ainsi se concentrer davantage sur l’amélioration des processus de l’entreprise et sur la simplification du travail de ses trois collaborateurs. « Moins j’ai à me préoccuper des taxes sur les ventes, mieux je me porte », conclut-il.

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