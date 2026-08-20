À mesure que la pandémie de COVID-19 se développait et que de nouveaux publics redécouvraient les joies du cyclisme, les ventes en ligne de Rapha ont fortement progressé. Le chiffre d’affaires généré par le site web a augmenté et la clientèle s’est élargie. Comme la plupart des entreprises, Rapha a dû gérer l’évolution de ses priorités et adapter sa stratégie afin de sortir renforcée de la période post-pandémie.

Par ailleurs, l’automatisation de la taxe sur les ventes a permis de réduire la charge de travail de l’équipe financière de Rapha, qui peut ainsi consacrer davantage de temps à d’autres priorités tout en accompagnant la croissance de l’entreprise.

Rapha fait confiance à AvaTax pour appliquer à ses clients le taux de taxe sur les ventes approprié, tandis que le logiciel simplifie les déclarations. AvaTax Returns permet à l’équipe de consulter une feuille de calcul unique regroupant l’ensemble de ses obligations fiscales, puis de déposer ses déclarations dans chaque juridiction en un seul clic.

L’automatisation a joué un rôle important dans le développement numérique de Rapha et a produit des avantages dans toute l’entreprise. Dan Safe déclare : « Comme une grande partie de nos ventes est réalisée sur notre site web, nous avons constaté des avantages particuliers pour nos équipes technologiques, commerciales, financières et chargées de la conformité, ainsi que, indirectement, pour nos équipes en contact avec les clients, qui ont vu diminuer le nombre de questions relatives à la taxe sur les ventes. Mon conseil à toute entreprise qui envisage d’automatiser la gestion de sa taxe sur les ventes et de sa conformité est simple : faites-le ! »