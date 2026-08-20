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Témoignage client

Rapha s'associe à Avalara pour automatiser la gestion de la taxe de vente et soutenir sa croissance mondiale

Avalara AvaTax accompagne l’expansion internationale de Rapha en lui donnant la confiance nécessaire pour pénétrer de nouveaux marchés et développer de nouveaux canaux de vente. La solution permet également à cette marque de cyclisme très axée sur ses clients de répondre plus rapidement à leurs besoins.

La croissance mondiale nécessite l'automatisation de la taxe sur les ventes

Rapha a été fondée au Royaume-Uni en 2004 avec l’ambition de créer « les meilleurs vêtements de cyclisme au monde ». Outre la conception et la vente de vêtements et d’accessoires, l’entreprise sponsorise des équipes cyclistes de premier plan dans le monde entier et utilise des contenus numériques pour atteindre les cyclistes partout dans le monde et contribuer au développement de ce sport. Elle exploite 21 « clubhouses », qui servent de points de rencontre aux membres du Rapha Cycling Club et aux cyclistes locaux, dans 11 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.

 

À mesure que la popularité du cyclisme progressait dans le monde, Rapha s’est rapidement développée au-delà du Royaume-Uni. Aujourd’hui, les trois quarts de son chiffre d’affaires proviennent d’Europe continentale, des États-Unis et de la région Asie-Pacifique Cette croissance est en grande partie portée par les ventes en ligne, qui créent toute une série d’obligations fiscales complexes.

 

Comme l'explique Dan Safe, responsable financier du groupe : « L’automatisation de la taxe sur les ventes était absolument indispensable, car elle réduit la charge et la pression exercées sur les processus manuels et sur nos équipes internes. Elle nous apporte également une tranquillité d’esprit et la confiance nécessaire pour nous développer dans de nouvelles zones géographiques. »

L'intégration préconfigurée avec SAP Hybris permet de gagner du temps

En 2018, l’équipe de Rapha a choisi de s’associer à Avalara afin d’automatiser le calcul de la taxe sur les ventes dans sa solution SAP Hybris Omni-channel Commerce Cloud. AvaTax propose une intégration certifiée et préconfigurée avec SAP Hybris, et l’équipe de Rapha recherchait une solution mondiale assortie d’une assistance basée au Royaume-Uni.

 

Avec AvaTax, Rapha pouvait être certaine que l’intégration avec SAP Hybris lui offrirait une expérience fiscale intégrée directement à son logiciel, capable de calculer et d’appliquer automatiquement la taxe sur les ventes appropriée à chaque transaction. Sans l’accompagnement d’un partenaire spécialisé comme Avalara, suivre l’ensemble des taux de taxe applicables dans le monde aurait représenté une tâche extrêmement chronophage pour l’équipe de Rapha.

 

Dan Safe poursuit : « L’environnement fiscal est complexe et évolue constamment, et la conformité est souvent difficile à gérer pour les détaillants. Lorsque vous pouvez vous fier à l’automatisation de votre taxe sur les ventes, vous pouvez pénétrer de nouveaux marchés, développer de nouveaux canaux et, plus généralement, répondre plus rapidement aux besoins de vos clients. »

 

Cette réactivité est essentielle pour une entreprise aussi centrée sur ses clients que Rapha. Dans l’ensemble de l’entreprise, Rapha s’attache à renforcer sa marque et à offrir un service client d’excellence.

« Mon conseil à toute entreprise qui envisage d’automatiser la gestion de sa taxe sur les ventes et de sa conformité est simple : faites-le ! »

  • — Dan Safe
  • Directeur financier du groupe chez Rapha

 

Une réussite face au COVID-19

À mesure que la pandémie de COVID-19 se développait et que de nouveaux publics redécouvraient les joies du cyclisme, les ventes en ligne de Rapha ont fortement progressé. Le chiffre d’affaires généré par le site web a augmenté et la clientèle s’est élargie. Comme la plupart des entreprises, Rapha a dû gérer l’évolution de ses priorités et adapter sa stratégie afin de sortir renforcée de la période post-pandémie.

 

Par ailleurs, l’automatisation de la taxe sur les ventes a permis de réduire la charge de travail de l’équipe financière de Rapha, qui peut ainsi consacrer davantage de temps à d’autres priorités tout en accompagnant la croissance de l’entreprise.

 

Rapha fait confiance à AvaTax pour appliquer à ses clients le taux de taxe sur les ventes approprié, tandis que le logiciel simplifie les déclarations. AvaTax Returns permet à l’équipe de consulter une feuille de calcul unique regroupant l’ensemble de ses obligations fiscales, puis de déposer ses déclarations dans chaque juridiction en un seul clic.

 

L’automatisation a joué un rôle important dans le développement numérique de Rapha et a produit des avantages dans toute l’entreprise. Dan Safe déclare : « Comme une grande partie de nos ventes est réalisée sur notre site web, nous avons constaté des avantages particuliers pour nos équipes technologiques, commerciales, financières et chargées de la conformité, ainsi que, indirectement, pour nos équipes en contact avec les clients, qui ont vu diminuer le nombre de questions relatives à la taxe sur les ventes. Mon conseil à toute entreprise qui envisage d’automatiser la gestion de sa taxe sur les ventes et de sa conformité est simple : faites-le ! »

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