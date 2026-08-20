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Témoignages clients

Rea & Associates gagne en efficacité et développe ses capacités

Résultats

Croissance accélérée

Configuration flexible

Systèmes intégrés

Économies de coûts

Présentation de l'entreprise

Fondé en 1938, Rea & Associates, Inc. est un cabinet d’expertise comptable et de conseil aux entreprises proposant des services de comptabilité, de fiscalité et d’audit à des clients dans tout le pays.

 

Avec environ 400 professionnels, Rea & Associates figure parmi les 100 principaux cabinets d’expertise comptable des États-Unis.

Défis fiscaux

Kathy LaMonica, associée du cabinet, a rejoint Rea & Associates il y a quatre ans, alors que celui-ci existait déjà depuis 80 ans. Depuis son arrivée, la croissance du cabinet s’est accélérée. « Cela a été incroyable de voir le cabinet se développer », explique Kathy. « Une partie de cette croissance est liée à des acquisitions, mais nous avons également connu une croissance organique et créé de nouvelles lignes de services spécialisés. »

 

Quelques jours seulement après l’arrivée de Kathy, la Cour suprême des États-Unis a rendu son arrêt historique dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. « Du jour au lendemain, de nombreux clients qui n’avaient qu’une présence physique limitée dans d’autres États se sont retrouvés soumis à de nouvelles obligations de lien fiscal », se souvient Kathy. « Nous avons soudain dû faire face à de nouvelles responsabilités en matière de conformité. Comme j’ai travaillé dans le domaine de la taxe sur les ventes et de la taxe d’utilisation pendant l’essentiel de ma carrière, je savais que notre processus manuel n’était pas viable à long terme. »

 

« Si nous voulions réellement nous développer, ajoute-t-elle, nous avions besoin d’une solution qui nous permette de traiter davantage de déclarations, plus efficacement et avec une plus grande précision. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Dans un premier temps, Rea & Associates a mis en œuvre un programme proposé par un concurrent d’Avalara. Kathy a rapidement constaté que cette solution ne convenait pas à son cabinet. « Nous l’avons essayée pendant environ neuf mois, mais les résultats ne nous satisfaisaient pas », se souvient-elle. « Il était très important pour moi de conserver le contrôle et de traiter nous-mêmes ces déclarations. Je ne voulais pas externaliser cette activité. »

 

Fondé sur la même technologie de taxe sur les ventes qu’Avalara utilise pour déposer chaque année des millions de déclarations, Avalara Returns for Accountants a été conçu pour les cabinets comptables. La solution offre une visibilité sur l’état d’avancement des processus pour plusieurs clients et automatise le dépôt des déclarations en fonction des besoins du cabinet.

 

Avec Avalara Returns for Accountants, Rea & Associates peut continuer à développer ses activités tout en réduisant les risques de non-conformité pour le cabinet comme pour ses clients. « Avalara pouvait gérer l’augmentation de notre volume et nous offrir le niveau d’accompagnement dont nous avions besoin, mais que nous n’obtenions pas auprès du concurrent », explique Kathy. « C'était plus logique. »

« Avalara pouvait gérer l’augmentation de notre volume et nous offrir le niveau d’accompagnement dont nous avions besoin, mais que nous n’obtenions pas auprès du concurrent. »

  • — Kathy LaMonica
  • Directeur, Fiscalité nationale et locale

 

Résultats

Rea & Associates a mis en œuvre Avalara Returns for Accountants il y a près d’un an et, en si peu de temps, Kathy a déjà constaté des gains d’efficacité considérables pour son équipe.

 

Elle cite l’exemple d’une déclaration au Texas comportant un très grand nombre de lignes, dont le traitement manuel prendrait trois heures, mais qui, « avec Avalara, prend environ dix minutes ».

 

Ce niveau d’efficacité se répercute sur l’ensemble des activités du cabinet. « Auparavant, il nous fallait trois semaines complètes pour finaliser les déclarations mensuelles, explique Kathy, et nous en traitions pourtant moins qu’aujourd’hui. Le nombre de déclarations a augmenté de 42 % par an au cours des deux dernières années, et nous les finalisons désormais en une semaine et demie. »

 

Pour l’équipe de Kathy, Avalara libère davantage de temps à consacrer aux relations avec les clients. « L’objectif est de devenir leur conseiller de confiance », explique-t-elle. « Mes collaborateurs expérimentés peuvent consacrer plus de temps à comprendre l’activité de nos clients et à développer leur expertise sur des missions de conseil, telles que les études de lien fiscal et les analyses du caractère taxable, au lieu de déposer des déclarations. Alors que le recrutement est actuellement particulièrement difficile dans notre secteur, il est très utile de pouvoir élargir les capacités de notre équipe. C’est également avantageux pour le cabinet, car nous apportons davantage de valeur dans le domaine du conseil. Je préfère largement échanger avec mes clients plutôt que déposer des déclarations : tout le monde y gagne. »

 

Selon Kathy, les clients du cabinet en tirent eux aussi avantage. « Maintenant que nous n’avons plus à effectuer toutes ces tâches manuelles, nous pouvons proposer ce service à nos clients à un tarif plus avantageux. Ils conservent en outre la tranquillité d’esprit de savoir que leurs déclarations sont gérées par des personnes qui comprennent leur activité. »

 

Kathy est également satisfaite du niveau d’accompagnement fourni par Avalara. « Les équipes d’Avalara sont tout simplement remarquables », explique-t-elle. « Dès que nous avons une question ou besoin d’organiser une réunion, elles se montrent très réactives. Nous ne bénéficiions pas d’un tel niveau d’accompagnement avec les autres programmes. »

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