Rea & Associates a mis en œuvre Avalara Returns for Accountants il y a près d’un an et, en si peu de temps, Kathy a déjà constaté des gains d’efficacité considérables pour son équipe.

Elle cite l’exemple d’une déclaration au Texas comportant un très grand nombre de lignes, dont le traitement manuel prendrait trois heures, mais qui, « avec Avalara, prend environ dix minutes ».

Ce niveau d’efficacité se répercute sur l’ensemble des activités du cabinet. « Auparavant, il nous fallait trois semaines complètes pour finaliser les déclarations mensuelles, explique Kathy, et nous en traitions pourtant moins qu’aujourd’hui. Le nombre de déclarations a augmenté de 42 % par an au cours des deux dernières années, et nous les finalisons désormais en une semaine et demie. »

Pour l’équipe de Kathy, Avalara libère davantage de temps à consacrer aux relations avec les clients. « L’objectif est de devenir leur conseiller de confiance », explique-t-elle. « Mes collaborateurs expérimentés peuvent consacrer plus de temps à comprendre l’activité de nos clients et à développer leur expertise sur des missions de conseil, telles que les études de lien fiscal et les analyses du caractère taxable, au lieu de déposer des déclarations. Alors que le recrutement est actuellement particulièrement difficile dans notre secteur, il est très utile de pouvoir élargir les capacités de notre équipe. C’est également avantageux pour le cabinet, car nous apportons davantage de valeur dans le domaine du conseil. Je préfère largement échanger avec mes clients plutôt que déposer des déclarations : tout le monde y gagne. »

Selon Kathy, les clients du cabinet en tirent eux aussi avantage. « Maintenant que nous n’avons plus à effectuer toutes ces tâches manuelles, nous pouvons proposer ce service à nos clients à un tarif plus avantageux. Ils conservent en outre la tranquillité d’esprit de savoir que leurs déclarations sont gérées par des personnes qui comprennent leur activité. »

Kathy est également satisfaite du niveau d’accompagnement fourni par Avalara. « Les équipes d’Avalara sont tout simplement remarquables », explique-t-elle. « Dès que nous avons une question ou besoin d’organiser une réunion, elles se montrent très réactives. Nous ne bénéficiions pas d’un tel niveau d’accompagnement avec les autres programmes. »