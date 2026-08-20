Depuis longtemps à la pointe de l’automatisation fiscale, Avalara propose des solutions complètes de conformité qui permettent aux cabinets de gérer ces processus et bien d’autres pour leurs clients, tout en améliorant la précision, en réduisant la saisie manuelle et en limitant les risques. Dans le cas des formulaires 1099, le risque est considérable : en cas de non-respect de la date limite, les amendes peuvent dépasser 300 dollars par formulaire.

RubinBrown a mis en œuvre Avalara 1099 & W-9 afin de développer efficacement ce service pour des milliers de clients et de simplifier la conformité et les déclarations relatives aux formulaires 1099, W-9, 1095 et W-2. Le service cloud d’Avalara est facturé en fonction du volume traité. Les cabinets peuvent ainsi bénéficier des technologies d’automatisation les plus récentes, quelle que soit leur taille.

La solution simplifie chaque étape du processus, depuis la gestion des informations relatives aux fournisseurs et aux travailleurs indépendants des clients jusqu’au stockage des documents et à la détection des erreurs. Au moment du dépôt, la transmission électronique à l’IRS et aux États concernés est automatique. Des exemplaires des formulaires 1099 sont également envoyés aux destinataires appropriés.

« Nous avions besoin d’une plateforme homogène, accessible aux équipes de différents bureaux travaillant pour les mêmes clients », explique Lynnae. « Avalara a pu nous fournir cette plateforme unique, en parfaite adéquation avec notre approche de cabinet unifié, et nous permettre de mieux servir nos clients. »