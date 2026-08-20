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Témoignages clients

RubinBrown résout les défis liés au formulaire 1099

Un cabinet d’expertise comptable et de conseil s’associe à Avalara pour proposer des solutions à ses clients face à l’évolution des règles fiscales

Résultats

Risque réduit

Conformité accrue

Relations renforcées

Présentation de l'entreprise

RubinBrown est l’un des principaux cabinets d’expertise comptable et de conseil professionnel aux États-Unis. Il est également membre indépendant de Baker Tilly International, le neuvième réseau mondial de cabinets comptables et de conseil aux entreprises. Avec près de 1 000 collaborateurs, RubinBrown regroupe plusieurs pôles d’activité : services d’assurance, conseil aux entreprises, services aux entrepreneurs, services fiscaux et RubinBrown Advisors. Le cabinet compte sept bureaux à travers les États-Unis.

Défis fiscaux

Pour la plupart des gens, la « saison fiscale » évoque les formulaires 1040 et les échéances du mois d’avril. Mais pour les entreprises, ainsi que pour les cabinets fiscaux et comptables qui les accompagnent, cette période commence bien plus tôt. Le 31 janvier est notamment une date clé : il s’agit de la date limite à laquelle les employeurs doivent remettre un formulaire 1099 aux prestataires et aux autres travailleurs considérés comme non-salariés. Ils doivent également transmettre ces informations à des organismes tels que l’IRS.

 

Ce processus est déjà suffisamment complexe, mais dans le domaine fiscal, les règles restent rarement inchangées très longtemps. L’évolution de la réglementation accroît la complexité pour les entreprises de toutes tailles, qu’il s’agisse du nombre total de formulaires 1099 à déposer ou du processus de dépôt lui-même.

 

Selon Lynnae Robinson, experte-comptable et responsable du pôle Entrepreneurial Services de RubinBrown, le cabinet suit attentivement ces changements et collabore de manière proactive avec ses clients pour assurer leur conformité. Toutefois, de nombreuses petites entreprises qui gèrent encore ce processus manuellement risquent d’avoir une mauvaise surprise.

 

Pour les cabinets comptables, cette difficulté représente néanmoins une occasion de dialoguer avec leurs clients, de les informer et de renforcer leur relation en tant que conseiller de confiance. « Parmi nos petites entreprises clientes, souvent familiales, certaines sont plus à l’aise avec des méthodes essentiellement manuelles », explique Lynnae. « Nous avons donc dû les sensibiliser de manière proactive, les encourager à adopter un nouveau système et leur faire savoir que nous pouvions les aider à améliorer leur conformité. »

 

La plateforme automatisée d’Avalara dédiée à la conformité des formulaires 1099 et W-9 constitue un élément essentiel de ce nouveau système. RubinBrown l’utilise pour le compte de ses clients pendant la saison fiscale, mais aussi tout au long de l’année.

 

 

Pourquoi Avalara ?

Depuis longtemps à la pointe de l’automatisation fiscale, Avalara propose des solutions complètes de conformité qui permettent aux cabinets de gérer ces processus et bien d’autres pour leurs clients, tout en améliorant la précision, en réduisant la saisie manuelle et en limitant les risques. Dans le cas des formulaires 1099, le risque est considérable : en cas de non-respect de la date limite, les amendes peuvent dépasser 300 dollars par formulaire.

 

RubinBrown a mis en œuvre Avalara 1099 & W-9 afin de développer efficacement ce service pour des milliers de clients et de simplifier la conformité et les déclarations relatives aux formulaires 1099, W-9, 1095 et W-2. Le service cloud d’Avalara est facturé en fonction du volume traité. Les cabinets peuvent ainsi bénéficier des technologies d’automatisation les plus récentes, quelle que soit leur taille.

 

La solution simplifie chaque étape du processus, depuis la gestion des informations relatives aux fournisseurs et aux travailleurs indépendants des clients jusqu’au stockage des documents et à la détection des erreurs. Au moment du dépôt, la transmission électronique à l’IRS et aux États concernés est automatique. Des exemplaires des formulaires 1099 sont également envoyés aux destinataires appropriés.

 

« Nous avions besoin d’une plateforme homogène, accessible aux équipes de différents bureaux travaillant pour les mêmes clients », explique Lynnae. « Avalara a pu nous fournir cette plateforme unique, en parfaite adéquation avec notre approche de cabinet unifié, et nous permettre de mieux servir nos clients. »

 

« Nous avions besoin d’une plateforme homogène, accessible aux équipes de différents bureaux travaillant pour les mêmes clients. Avalara a pu nous fournir cette plateforme unique, en parfaite adéquation avec notre approche de cabinet unifié, et nous permettre de mieux servir nos clients. »

  • — Lynnae Robinson, CPA
  • RubinBrown

 

Résultats

RubinBrown utilise le système Avalara 1099 depuis maintenant trois périodes de déclaration. Celui-ci a considérablement amélioré les capacités de service et l’efficacité de l’équipe. « À mesure que notre cabinet s’est développé géographiquement aux États-Unis, nous utilisions de nombreux systèmes différents, voire des méthodes manuelles dans certains bureaux, et aucun de ces systèmes n’était véritablement accessible sur le web », explique Lynnae. Aujourd’hui, la solution intégrée d’Avalara permet à RubinBrown d’accompagner plus facilement différents types de clients.

 

Pour ses clients bénéficiant de services comptables courants ou de services de direction financière externalisée, RubinBrown dispose déjà des données relatives aux ventes et aux comptes fournisseurs. Le cabinet les synchronise donc directement avec le système Avalara 1099. Même lorsque les clients doivent eux-mêmes fournir ces informations, Avalara rend le processus fluide. « La plateforme Avalara propose d’excellents modèles, faciles à utiliser, qui permettent aux clients de saisir les informations dans un format précis. Ces données peuvent ensuite être importées et soumises à des processus de vérification », ajoute Lynnae. « Dans la plupart des cas, leur système de gestion des comptes fournisseurs peut également générer un rapport lisible et importable. »

 

Le bénéfice le plus tangible, peut-être ? Outre les gains de temps, la réduction des risques et l’amélioration du service client, le nombre de coupures causées par le papier a probablement lui aussi fortement diminué, puisque l’équipe de Lynnae n’a plus besoin, chaque mois de janvier, d’imprimer les formulaires 1099 destinés aux bénéficiaires et de les glisser dans des enveloppes.

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