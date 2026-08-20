Tony s’appuie sur Avalara MyLodgeTax Pro pour assurer la conformité de Sandpiper à mesure que l’entreprise poursuit sa croissance. Avec 60 propriétés, et ce nombre ne cessant d’augmenter, l’association d’Avalara et de Streamline a supprimé les tâches fiscales manuelles et rendu le dépôt mensuel des déclarations presque entièrement automatique. « Il me suffit de vérifier les réservations, de cliquer sur un bouton, puis Avalara prend le relais », explique-t-il.

Avant Avalara, Tony effectuait manuellement chaque déclaration, un processus qui lui prendrait aujourd’hui une journée entière chaque mois. Il estime qu’Avalara a permis à l’entreprise d’économiser plus de 2 000 heures par an. Il a pu réinvestir ce temps dans la croissance et le service aux clients sans avoir à recruter de personnel supplémentaire.

« Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps », explique-t-il. « Il s’agit aussi de réduire le stress lié à la conformité et de récupérer des heures que je peux consacrer à l’entreprise ou à ma famille. »

Tony considère Avalara comme un partenaire de confiance et un avantage concurrentiel. « Si vous cherchez à développer votre activité de location de courte durée tout en continuant à gérer vos taxes manuellement, je vous dirais que c’est de la folie. Vous aurez besoin de consacrer chaque minute disponible à votre croissance. Laissez Avalara vous libérer de cette charge. »