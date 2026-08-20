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Témoignages clients

Sandpiper accélère sa croissance avec MyLodgeTax Pro et Streamline VRS

Une entreprise de location de vacances gagne en efficacité en automatisant la conformité fiscale et le dépôt de ses déclarations

Résultats

Gain de temps sur les déclarations fiscales mensuelles

Réduction du travail manuel

Précision améliorée

Processus évolutif pour soutenir la croissance

Présentation de l'entreprise

Sandpiper Management est une société de location de vacances basée à Seabrook Island, en Caroline du Sud. En 2021, Tony Napolitano et son épouse se sont associés à un membre de leur famille pour reprendre l’entreprise et la développer. À l’origine, Sandpiper était une société traditionnelle de gestion immobilière et de services de nettoyage. Elle est ensuite devenue une entreprise de location de courte durée proposant une gamme complète de services, avec pour objectif d’offrir aux propriétaires une gestion professionnelle et une plus grande tranquillité d’esprit.

 

« Nous avons décidé de nous consacrer entièrement à la location », explique Tony. « Nous avons progressivement abandonné la gestion immobilière pour nous concentrer sur le développement d’une véritable activité de location de vacances. »

 

En tant que directeur financier de Sandpiper, Tony gère la comptabilité et les finances. Face à l’augmentation des exigences fiscales, il s’est tourné vers Avalara. « Lorsque notre activité a commencé à se développer, nous avons compris qu’il nous fallait une meilleure solution pour gérer la conformité fiscale », explique-t-il. « C’est à ce moment-là que nous avons adopté Streamline et Avalara. »

Défis fiscaux

Avant de s’associer à Avalara, Tony gérait manuellement la conformité fiscale, un processus long et sujet aux erreurs. « Chaque mois, j’examinais chaque réservation, calculais les taxes applicables au niveau de l’État, du comté et de la collectivité locale, puis déposais les déclarations de chaque propriétaire », explique-t-il. « En Caroline du Sud, certaines juridictions exigent encore l’envoi postal de coupons papier. J’avais l’impression de faire des déclarations fiscales comme dans les années 1960. »

 

L’augmentation du nombre de biens proposés à la location ne faisait qu’amplifier le problème. La gestion de 60 propriétés réparties dans plusieurs juridictions impliquait de suivre les taux de taxe, les calendriers de déclaration et les règles de reversement en constante évolution, souvent différents selon la ville ou le comté.

 

À cette complexité s’ajoutaient les politiques fiscales changeantes de places de marché comme Airbnb et Vrbo.

 

« Un mois, elles déclarent la taxe de l’État, et le mois suivant, elles ne déclarent pas les taxes du comté ou les taxes locales. Cela change constamment », explique Tony. « Suivre toutes ces évolutions devenait un travail à temps plein, alors que j’en avais déjà un. »

 

La gestion manuelle de toutes ces variables créait des risques et limitait la capacité de Sandpiper à se développer. Tony avait besoin d’externaliser la charge liée à la conformité pour pouvoir se concentrer sur la croissance de l’entreprise.

Pourquoi choisir Avalara ?

À mesure que Sandpiper devenait une entreprise entièrement spécialisée dans la location de courte durée, l’automatisation de la conformité fiscale devenait de plus en plus urgente. Tony a évalué Avalara MyLodgeTax Pro et a rapidement compris comment la solution pouvait réduire la complexité et libérer du temps au profit de la croissance.

 

« L'offre d'Avalara s'est tout de suite démarquée », déclare Tony. « Dès le départ, il était évident que la solution avait été conçue spécialement pour les entreprises de location de courte durée comme la nôtre. Je ne recherchais pas un outil générique. J’avais besoin d’une solution qui comprenne réellement les difficultés fiscales auxquelles nous sommes confrontés. »

 

Même si Sandpiper utilisait déjà Streamline pour la gestion de ses propriétés, le choix d’Avalara ne reposait pas uniquement sur l’intégration. « Nous avons choisi Avalara pour ses fonctionnalités et son accompagnement, avant même que l’intégration à Streamline ne soit disponible. Une fois cette intégration disponible, tout est devenu beaucoup plus facile. »

 

Tony a également été impressionné par la capacité d’Avalara à prendre en charge l’ensemble du processus fiscal. « Le principal avantage était de savoir que je n’aurais plus à gérer moi-même les déclarations. Cela signifiait moins de stress, moins d’erreurs et davantage de temps pour développer l’entreprise. »

 

« Avalara nous a fait gagner des milliers d’heures et nous a libérés du stress lié à la conformité fiscale. »

  • — Tony Napolitano,
  • Directeur financier, Sandpiper Management

 

Résultats

Tony s’appuie sur Avalara MyLodgeTax Pro pour assurer la conformité de Sandpiper à mesure que l’entreprise poursuit sa croissance. Avec 60 propriétés, et ce nombre ne cessant d’augmenter, l’association d’Avalara et de Streamline a supprimé les tâches fiscales manuelles et rendu le dépôt mensuel des déclarations presque entièrement automatique. « Il me suffit de vérifier les réservations, de cliquer sur un bouton, puis Avalara prend le relais », explique-t-il.

 

Avant Avalara, Tony effectuait manuellement chaque déclaration, un processus qui lui prendrait aujourd’hui une journée entière chaque mois. Il estime qu’Avalara a permis à l’entreprise d’économiser plus de 2 000 heures par an. Il a pu réinvestir ce temps dans la croissance et le service aux clients sans avoir à recruter de personnel supplémentaire.

 

« Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps », explique-t-il. « Il s’agit aussi de réduire le stress lié à la conformité et de récupérer des heures que je peux consacrer à l’entreprise ou à ma famille. »

 

Tony considère Avalara comme un partenaire de confiance et un avantage concurrentiel. « Si vous cherchez à développer votre activité de location de courte durée tout en continuant à gérer vos taxes manuellement, je vous dirais que c’est de la folie. Vous aurez besoin de consacrer chaque minute disponible à votre croissance. Laissez Avalara vous libérer de cette charge. »

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