Avant de s’associer à Avalara, Tony gérait manuellement la conformité fiscale, un processus long et sujet aux erreurs. « Chaque mois, j’examinais chaque réservation, calculais les taxes applicables au niveau de l’État, du comté et de la collectivité locale, puis déposais les déclarations de chaque propriétaire », explique-t-il. « En Caroline du Sud, certaines juridictions exigent encore l’envoi postal de coupons papier. J’avais l’impression de faire des déclarations fiscales comme dans les années 1960. »
L’augmentation du nombre de biens proposés à la location ne faisait qu’amplifier le problème. La gestion de 60 propriétés réparties dans plusieurs juridictions impliquait de suivre les taux de taxe, les calendriers de déclaration et les règles de reversement en constante évolution, souvent différents selon la ville ou le comté.
À cette complexité s’ajoutaient les politiques fiscales changeantes de places de marché comme Airbnb et Vrbo.
« Un mois, elles déclarent la taxe de l’État, et le mois suivant, elles ne déclarent pas les taxes du comté ou les taxes locales. Cela change constamment », explique Tony. « Suivre toutes ces évolutions devenait un travail à temps plein, alors que j’en avais déjà un. »
La gestion manuelle de toutes ces variables créait des risques et limitait la capacité de Sandpiper à se développer. Tony avait besoin d’externaliser la charge liée à la conformité pour pouvoir se concentrer sur la croissance de l’entreprise.