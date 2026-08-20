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Témoignages clients

Senergy trouve une solution à ses problèmes récurrents de taxe d'utilisation

Résultats

Économies de coûts

Processus améliorés

Expertise fiscale

Favoriser la croissance

Présentation de l'entreprise

Basé à Irving, au Texas, Senergy Medical Group distribue le BioModulator du Dr Tennant et propose des appareils à utiliser à domicile ainsi que des produits nutritionnels destinés à aider les patients à prendre en charge les douleurs chroniques et à préserver leur santé cellulaire. L’entreprise commercialise ses produits lors d’événements en présentiel et sur un site de commerce électronique.

Défis fiscaux

La taxe d'utilisation à la charge du consommateur est due par l’acheteur lorsque le vendeur n’a pas perçu l’intégralité de la taxe sur les ventes. Contrairement à la taxe sur les ventes, la taxe sur l'utilisation peut devenir exigible après une transaction, selon la manière dont l’acheteur utilise les produits et le lieu où il les utilise.

 

Senergy assurait en interne le suivi et le paiement de cette taxe, mais a rapidement constaté que cette tâche mobilisait beaucoup de ressources et était sujette aux erreurs. En raison de la complexité de certains de ses processus d’achat et de l’idée qu’il suffisait de payer la taxe figurant sur les factures de ses fournisseurs pour être en règle, Senergy a découvert qu’elle n’évaluait pas correctement le montant de la taxe d’utilisation.

 

« Malheureusement, nous avons fini par faire l’objet d’un contrôle fiscal », explique Linda Taylor, directrice financière de l’entreprise. « Les contrôleurs ont découvert qu’il nous manquait plusieurs milliers de dollars de taxe d’utilisation. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Déjà utilisatrice d’Avalara AvaTax et d’Avalara Returns, Linda savait que l’automatisation constituerait une solution plus efficace et plus intelligente que la gestion de feuilles de calcul complexes ou le développement de solutions personnalisées coûteuses.

 

« Lorsque l’entreprise m’a recrutée, je leur ai dit que je ne m’occupais pas des taxes », plaisante-t-elle. « Ce n’est tout simplement pas mon domaine d’expertise. J’ai contacté Avalara pour éviter que nous nous retrouvions une nouvelle fois plongés dans la complexité de la taxe d’utilisation. »

 

Comme la vérification manuelle des taux de taxe sur chaque facture reçue peut être difficile, Avalara Consumer Use contrôle les taux en fonction de la juridiction, de la taxabilité du produit et de toute règle particulière susceptible de s’appliquer à la vente.

« Dans l’ensemble, je trouve qu’AvaTax, Avalara Returns et, désormais, Avalara Consumer Use sont d’excellents produits. »

  • — Linda Taylor
  • Directrice financière

 

Résultats

Linda constate qu’Avalara Consumer Use permet d’éviter des problèmes potentiels de plusieurs façons. « La solution détecte des éléments auxquels je n’aurais jamais pensé », explique-t-elle. « Je pensais que tout était en ordre dès lors que nos fournisseurs nous avaient facturé la taxe sur les ventes. Elle repère également les transactions effectuées auprès de fournisseurs situés dans d’autres États, qui n’ont peut-être pas de lien fiscal au Texas et ne facturent donc aucune taxe. ».

 

En ce qui concerne les contrôles fiscaux, Linda est convaincue que Senergy est désormais prête. « Nous savons qu’une fois qu’un contrôle a eu lieu, les contrôleurs finiront par revenir », explique-t-elle « Nous sommes préparés maintenant, car nous pouvons leur montrer que nous faisons un effort de bonne foi pour nous assurer d'aborder correctement la taxe sur l'utilisation. Nos justificatifs sont également enregistrés dans le système et nous pouvons les retrouver immédiatement, sans avoir à effectuer de longues recherches. »

 

Linda a également découvert d’autres avantages liés à l’utilisation d’Avalara Consumer Use. « Nous avons acheté sur Internet des articles que nous intégrons au coût des marchandises vendues, et la personne qui a passé la commande a payé la taxe sur les ventes sans savoir qu’elle n’était pas due », explique-t-elle. « Je ne dispose pas toujours de toutes les réponses lorsque je reçois une facture, mais Avalara Consumer Use nous a permis d’examiner ces transactions de près et de constater que nous devions fournir notre certificat d’exonération de taxe sur les ventes. Nous pouvons désormais éviter de payer cette taxe sur ce type d’article lors de nos prochains achats. »

 

« J’ai été vraiment reconnaissante lorsqu’Avalara a proposé ce produit », conclut Linda. « Je me tourmentais en essayant de comprendre comment résoudre ce problème, sans vraiment parvenir à le maîtriser. Je savais que j’avais besoin de l’aide d’experts, mais je n’aurais jamais imaginé qu’Avalara puisse intervenir et tout prendre en charge. J’ai été absolument impressionnée et j’en suis très reconnaissante. »

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