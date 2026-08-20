Linda constate qu’Avalara Consumer Use permet d’éviter des problèmes potentiels de plusieurs façons. « La solution détecte des éléments auxquels je n’aurais jamais pensé », explique-t-elle. « Je pensais que tout était en ordre dès lors que nos fournisseurs nous avaient facturé la taxe sur les ventes. Elle repère également les transactions effectuées auprès de fournisseurs situés dans d’autres États, qui n’ont peut-être pas de lien fiscal au Texas et ne facturent donc aucune taxe. ».

En ce qui concerne les contrôles fiscaux, Linda est convaincue que Senergy est désormais prête. « Nous savons qu’une fois qu’un contrôle a eu lieu, les contrôleurs finiront par revenir », explique-t-elle « Nous sommes préparés maintenant, car nous pouvons leur montrer que nous faisons un effort de bonne foi pour nous assurer d'aborder correctement la taxe sur l'utilisation. Nos justificatifs sont également enregistrés dans le système et nous pouvons les retrouver immédiatement, sans avoir à effectuer de longues recherches. »

Linda a également découvert d’autres avantages liés à l’utilisation d’Avalara Consumer Use. « Nous avons acheté sur Internet des articles que nous intégrons au coût des marchandises vendues, et la personne qui a passé la commande a payé la taxe sur les ventes sans savoir qu’elle n’était pas due », explique-t-elle. « Je ne dispose pas toujours de toutes les réponses lorsque je reçois une facture, mais Avalara Consumer Use nous a permis d’examiner ces transactions de près et de constater que nous devions fournir notre certificat d’exonération de taxe sur les ventes. Nous pouvons désormais éviter de payer cette taxe sur ce type d’article lors de nos prochains achats. »

« J’ai été vraiment reconnaissante lorsqu’Avalara a proposé ce produit », conclut Linda. « Je me tourmentais en essayant de comprendre comment résoudre ce problème, sans vraiment parvenir à le maîtriser. Je savais que j’avais besoin de l’aide d’experts, mais je n’aurais jamais imaginé qu’Avalara puisse intervenir et tout prendre en charge. J’ai été absolument impressionnée et j’en suis très reconnaissante. »