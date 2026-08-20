Set Solutions a commencé à utiliser Avalara dans un seul État, puis est passée à quatorze États dès la première année. Quatre ans plus tard, l’entreprise dépose des déclarations dans 27 États. « Nous utilisons Avalara AvaTax pour calculer en temps réel les taxes applicables aux devis et aux factures, ainsi qu’Avalara Returns pour déposer les déclarations de taxe sur les ventes et reverser les montants dus », explique Missy. « Nous utilisons également Avalara Exemption Certificate Management, Avalara Tax Research et Avalara Professional Services. »

« En travaillant avec Avalara et Sage, Set Solutions économise plus de 300 000 dollars par an et 30 heures par semaine sur les tâches liées à la conformité fiscale. Ce gain de temps et de ressources est particulièrement précieux pour notre entreprise en pleine croissance », explique Missy.

Lorsque les auditeurs se présentent, Missy et son équipe peuvent désormais rester sereins. « J’ai déjà subi un contrôle de la taxe sur les ventes au Texas qui a duré près d’un an », se souvient-elle. « Avec Avalara, j’ai immédiatement accès à toutes les informations et à tous les justificatifs nécessaires. Cela représente un gain considérable de temps et d’énergie, ainsi qu’une véritable tranquillité d’esprit. »

Set Solutions travaille avec de nombreuses organisations exonérées de taxe sur les ventes. Grâce à Avalara Exemption Certificate Management, Missy n’a plus à se soucier du suivi des certificats d’exonération et de leurs dates d’expiration. « Avalara s'occupe de tout cela », dit-elle.

Avec Avalara Returns, le dépôt des déclarations dans 27 États n’impose pas une charge excessive à l’équipe de Missy. « Avalara se charge pour nous du dépôt des déclarations et du reversement des taxes », explique-t-elle. « Nous comptons également sur Avalara pour déterminer à quel moment nous devons nous immatriculer dans un nouvel État. La solution nous avertit lorsque nous sommes sur le point de franchir un seuil de lien fiscal. Nous faisons alors appel à Avalara pour nous aider à nous immatriculer dans cet État, avec la certitude que tout sera correctement configuré. »

Même si Missy apprécie les économies de temps et d’argent réalisées, c’est avant tout la relation de partenariat qu’elle valorise. « Notre collaboration avec Avalara est parfaite », explique-t-elle. « Nous nous appuyons sur son expertise de nombreuses façons, notamment en utilisant Avalara Tax Research pour déterminer le caractère taxable d’un produit dans différentes juridictions. Pouvoir compter sur cette expertise fait gagner énormément de temps à mon équipe ; je ne sais pas comment nous pourrions nous en passer. »

« Travailler avec Avalara, ainsi qu’avec QuoteWerks et Sage Intacct, m’a permis de retrouver du temps à consacrer à ma famille et la tranquillité d’esprit nécessaire pour en profiter pleinement », conclut-elle. « Quand je suis avec ma famille maintenant, je suis pleinement présente. »