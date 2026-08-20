Snowflake s’est tournée vers Avalara pour trouver une solution. Riaan du Preez, directeur principal des systèmes financiers, déclare : « [Nous avions besoin d’une solution capable de prendre en charge les services web fiscaux développés en interne par Snowflake, sans nécessiter de personnalisations, de règles spécifiques complexes ni de dérogations importantes. »
À propos de l’intégration technique avec les systèmes administratifs existants, Riaan précise : « En s’appuyant sur le Workday Tax Framework, Avalara a développé une intégration en temps réel, grâce au connecteur v5, qui prend en charge aussi bien les biens que les services. » Cette intégration améliore la précision des calculs fiscaux et renforce l’efficacité opérationnelle.
Le partenariat avec Avalara contribue également à consolider les relations de Snowflake avec ses clients, en renforçant leur confiance et leur satisfaction grâce à une gestion fiscale fiable et précise, essentielle à la croissance de l’entreprise.