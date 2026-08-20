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Témoignages clients

Snowflake simplifie sa fiscalité à l'échelle mondiale avec Avalara

Résultats

Meilleure conformité

Gains d'efficacité

Coûts réduits

Présentation de l'entreprise

La solution Data Cloud de Snowflake Inc. permet aux organisations de réunir des données cloisonnées, de les partager en toute sécurité et d’alimenter des applications de données destinées à divers usages analytiques et d’intelligence artificielle ou d’apprentissage automatique. Quel que soit l’endroit où se trouvent les données ou les utilisateurs, Snowflake propose une expérience unifiée couvrant plusieurs environnements cloud et zones géographiques.

Défis fiscaux

À mesure de son expansion internationale, Snowflake a rencontré d’importantes difficultés avec son ancien prestataire de conformité fiscale. Le système générait un taux d’erreur élevé en raison d’une validation imprécise des adresses et de processus inefficaces. La correction de ces erreurs mobilisait beaucoup de temps pour l’équipe de facturation de Snowflake. Ricardo Rodriguez, Senior Manager de la taxe indirecte chez Snowflake, explique : « Nous nous sommes rendu compte que notre équipe de facturation assurait la maintenance de notre moteur fiscal et effectuait des recherches et des travaux de correspondance qui dépassaient largement son domaine de responsabilité principal. » Cette mauvaise répartition des responsabilités liées à la gestion et à la correction des erreurs entraînait des risques de non-conformité et des inefficacités, rendant un changement nécessaire.

 

À mesure que les activités internationales se développaient, le système existant peinait à gérer la complexité des différentes réglementations fiscales applicables dans de nombreuses juridictions. Snowflake a donc constaté le besoin urgent d’une solution fiscale plus robuste, plus fluide et évolutive, capable de faire gagner du temps, d’éviter les blocages opérationnels et de garantir efficacement la conformité.

Pourquoi choisir Avalara ?

Snowflake s’est tournée vers Avalara pour trouver une solution. Riaan du Preez, directeur principal des systèmes financiers, déclare : « [Nous avions besoin d’une solution capable de prendre en charge les services web fiscaux développés en interne par Snowflake, sans nécessiter de personnalisations, de règles spécifiques complexes ni de dérogations importantes. »

 

À propos de l’intégration technique avec les systèmes administratifs existants, Riaan précise : « En s’appuyant sur le Workday Tax Framework, Avalara a développé une intégration en temps réel, grâce au connecteur v5, qui prend en charge aussi bien les biens que les services. » Cette intégration améliore la précision des calculs fiscaux et renforce l’efficacité opérationnelle.

 

Le partenariat avec Avalara contribue également à consolider les relations de Snowflake avec ses clients, en renforçant leur confiance et leur satisfaction grâce à une gestion fiscale fiable et précise, essentielle à la croissance de l’entreprise.

« Avalara a grandement simplifié notre travail en réduisant les tâches manuelles, les risques d’erreurs et la complexité des réglementations spécifiques. Cela nous a permis de consacrer beaucoup moins de temps à la gestion des flux de données ».

  • — Ricardo Rodríguez
  • Directeur principal de la fiscalité indirecte

 

Résultats

L’intégration d’Avalara a simplifié les processus de Snowflake en automatisant les calculs fiscaux et en mettant à jour les factures en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité et la conformité dans plusieurs juridictions. Cette automatisation accompagne l’expansion de Snowflake sans accroître les risques.

 

Ricardo ajoute : « Avalara a considérablement réduit les tâches manuelles, les erreurs ainsi que la gestion de règles personnalisées et complexes, ce qui limite le temps consacré par notre équipe à la maintenance des flux de données. » Snowflake pensait initialement que la mise en œuvre prendrait un an, mais celle-ci a finalement été achevée en seulement six mois. L’entreprise a ensuite pu déployer l’intégration dans trois pays bien plus rapidement que prévu.

 

Avalara a renforcé les relations de Snowflake avec ses clients en garantissant une gestion fiscale précise et fiable, comprenant des outils complets de reporting et de déclaration. Grâce à des analyses détaillées des performances fiscales et de la conformité, Snowflake peut prendre des décisions éclairées. Les améliorations marquées en matière d’efficacité des processus, de précision de la conformité et de satisfaction des utilisateurs démontrent la valeur des solutions Avalara pour gérer les exigences fiscales complexes auxquelles sont confrontées les entreprises internationales comme Snowflake.

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