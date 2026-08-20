L’intégration d’Avalara a simplifié les processus de Snowflake en automatisant les calculs fiscaux et en mettant à jour les factures en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité et la conformité dans plusieurs juridictions. Cette automatisation accompagne l’expansion de Snowflake sans accroître les risques.

Ricardo ajoute : « Avalara a considérablement réduit les tâches manuelles, les erreurs ainsi que la gestion de règles personnalisées et complexes, ce qui limite le temps consacré par notre équipe à la maintenance des flux de données. » Snowflake pensait initialement que la mise en œuvre prendrait un an, mais celle-ci a finalement été achevée en seulement six mois. L’entreprise a ensuite pu déployer l’intégration dans trois pays bien plus rapidement que prévu.

Avalara a renforcé les relations de Snowflake avec ses clients en garantissant une gestion fiscale précise et fiable, comprenant des outils complets de reporting et de déclaration. Grâce à des analyses détaillées des performances fiscales et de la conformité, Snowflake peut prendre des décisions éclairées. Les améliorations marquées en matière d’efficacité des processus, de précision de la conformité et de satisfaction des utilisateurs démontrent la valeur des solutions Avalara pour gérer les exigences fiscales complexes auxquelles sont confrontées les entreprises internationales comme Snowflake.