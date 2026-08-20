Les start-up qui bénéficient, ou cherchent à bénéficier, de financements externes sont généralement soumises à des exigences de déclaration plus strictes que les entreprises familiales ou les sociétés de personnes. Ces exigences sont souvent imposées par les investisseurs, les établissements financiers ou les autorités de réglementation. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles ces entreprises font appel à des cabinets tels que Stage 1 afin d’obtenir de l’aide pour des fonctions essentielles, notamment la comptabilité, les services de direction financière et la conformité fiscale des entreprises.
Cet accompagnement porte de plus en plus souvent sur la fiscalité étatique et locale. À la suite de l’arrêt rendu en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, les différents États ont commencé à adopter des lois sur le lien fiscal économique. Celles-ci obligent les entreprises à percevoir et à reverser la taxe sur les ventes et la taxe d’usage en fonction de leur activité économique dans une juridiction donnée, élargissant ainsi considérablement les obligations fiscales de nombreuses entreprises, en particulier celles qui vendent en ligne.
Face à un environnement fiscal qui compte plus de 12 000 juridictions compétentes en matière de taxe sur les ventes et de taxe d’usage rien qu’aux États-Unis, et afin de réduire à la fois le risque de pénalités pour non-conformité et la charge administrative liée à la conformité, un nombre croissant de start-up sollicitent l’aide de cabinets comme Stage 1.
Le cabinet propose deux grandes options à ses clients pour la gestion de la taxe sur les ventes et de la taxe sur l'utilisation. Pour les start-up disposant d’une équipe interne capable de gérer la conformité, Stage 1 intervient en tant que conseiller et les oriente directement vers Avalara afin qu’elles puissent adopter des solutions d’automatisation.
Pour les clients qui préfèrent externaliser entièrement le processus de conformité, Stage 1 prend tout en charge à l’aide d’Avalara Managed Returns for Accountants. Le client n’a ainsi pratiquement rien à gérer, puisque Stage 1 s’occupe pour son compte de la mise en œuvre, du dépôt des déclarations et des besoins de conformité courants. Les clients peuvent même lui transmettre les avis ou les courriers reçus des administrations fiscales, en sachant que Stage 1 s’en chargera.
Dans les deux cas, selon Andrea Sallie, comptable principale spécialisée en fiscalité étatique et locale chez Stage 1, les clients apprécient de pouvoir accéder à la puissante solution de bout en bout d’Avalara. Celle-ci couvre l’immatriculation à la taxe sur les ventes, la perception des taxes, le dépôt des déclarations, le reversement des fonds et même la gestion des exonérations, tout en tenant compte de l’évolution constante de la réglementation.