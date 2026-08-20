Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

Stage 1 Financial allie conformité et liberté de choix

Un cabinet de conseil aux entreprises s’appuie sur les solutions Avalara pour permettre à ses clients de choisir entre une prise en charge complète et une gestion autonome de leurs besoins de conformité.

Résultats

Flexibilité

Options de service complet

Conformité efficace

Présentation de l'entreprise

Stage 1 Financial est un cabinet professionnel de conseil aux entreprises qui propose aux start-up financées par des investisseurs divers services de gestion financière, de reporting, d’exploitation et de conformité. La gestion de la taxe sur les ventes constitue l’un des principaux services proposés par le cabinet pour accompagner la croissance de ses clients. Stage 1 travaille avec des entreprises allant de la phase précommerciale jusqu’à 100 millions de dollars de chiffre d’affaires, ce qui signifie que le degré de complexité fiscale varie considérablement d’un client à l’autre. Le cabinet possède des bureaux à Dallas, Anaheim, Denver et New York. Ses principaux secteurs d’activité sont notamment la santé et la beauté, l’alimentation et les boissons, ainsi que la mode.

Défis fiscaux

Les start-up qui bénéficient, ou cherchent à bénéficier, de financements externes sont généralement soumises à des exigences de déclaration plus strictes que les entreprises familiales ou les sociétés de personnes. Ces exigences sont souvent imposées par les investisseurs, les établissements financiers ou les autorités de réglementation. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles ces entreprises font appel à des cabinets tels que Stage 1 afin d’obtenir de l’aide pour des fonctions essentielles, notamment la comptabilité, les services de direction financière et la conformité fiscale des entreprises.

 

Cet accompagnement porte de plus en plus souvent sur la fiscalité étatique et locale. À la suite de l’arrêt rendu en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, les différents États ont commencé à adopter des lois sur le lien fiscal économique. Celles-ci obligent les entreprises à percevoir et à reverser la taxe sur les ventes et la taxe d’usage en fonction de leur activité économique dans une juridiction donnée, élargissant ainsi considérablement les obligations fiscales de nombreuses entreprises, en particulier celles qui vendent en ligne.

 

Face à un environnement fiscal qui compte plus de 12 000 juridictions compétentes en matière de taxe sur les ventes et de taxe d’usage rien qu’aux États-Unis, et afin de réduire à la fois le risque de pénalités pour non-conformité et la charge administrative liée à la conformité, un nombre croissant de start-up sollicitent l’aide de cabinets comme Stage 1.

 

Le cabinet propose deux grandes options à ses clients pour la gestion de la taxe sur les ventes et de la taxe sur l'utilisation. Pour les start-up disposant d’une équipe interne capable de gérer la conformité, Stage 1 intervient en tant que conseiller et les oriente directement vers Avalara afin qu’elles puissent adopter des solutions d’automatisation.

 

Pour les clients qui préfèrent externaliser entièrement le processus de conformité, Stage 1 prend tout en charge à l’aide d’Avalara Managed Returns for Accountants. Le client n’a ainsi pratiquement rien à gérer, puisque Stage 1 s’occupe pour son compte de la mise en œuvre, du dépôt des déclarations et des besoins de conformité courants. Les clients peuvent même lui transmettre les avis ou les courriers reçus des administrations fiscales, en sachant que Stage 1 s’en chargera.

 

Dans les deux cas, selon Andrea Sallie, comptable principale spécialisée en fiscalité étatique et locale chez Stage 1, les clients apprécient de pouvoir accéder à la puissante solution de bout en bout d’Avalara. Celle-ci couvre l’immatriculation à la taxe sur les ventes, la perception des taxes, le dépôt des déclarations, le reversement des fonds et même la gestion des exonérations, tout en tenant compte de l’évolution constante de la réglementation.

Pourquoi choisir Avalara ?

Depuis longtemps à la pointe de l’automatisation fiscale, Avalara propose des solutions complètes de conformité qui permettent aux cabinets de gérer les processus de conformité à la taxe sur les ventes pour tous types de clients, tout en améliorant la précision, en réduisant la saisie manuelle et en limitant le risque d’erreurs et de pénalités coûteuses en cas de contrôle.

 

Adrian Rivers, avocat fiscaliste chez Stage 1 et responsable d’une équipe de spécialistes de la taxe sur les ventes, a perçu le potentiel des solutions Avalara après avoir rejoint le cabinet en 2021. Comme elles s’intègrent aux principales applications de gestion et importent directement les données fiscales depuis les plateformes comptables, de commerce électronique, de point de vente et autres systèmes des clients, ces solutions offrent la flexibilité indispensable pour répondre aux besoins très variés des clients de Stage 1. Elles peuvent également évoluer et monter en puissance au même rythme qu’eux.

« La plupart de nos clients ne souhaitent pas vraiment s’occuper de la taxe sur les ventes. Ils sont très pris par les levées de fonds, le financement et tous les aspects plus valorisants de leur activité. La taxe sur les ventes n’est pas vraiment considérée comme la partie la plus prestigieuse  »

  • — Andrea Sallie
  • Comptable principale fiscalité d'État et locale, Stage 1 Financial

 

Résultats

Selon Andrea, la plupart des clients de Stage 1 souhaitent externaliser entièrement le processus de conformité, ce qui est compréhensible. Certains ne disposent ni des ressources internes ni de l’expertise nécessaires pour le gérer efficacement, tandis que d’autres préfèrent consacrer leurs moyens à des activités ayant davantage d’impact, comme les ventes et la croissance.

 

Stage 1 leur offre la liberté de faire ce choix, avec la certitude que leur conformité est entre de bonnes mains. De son côté, Avalara Managed Returns for Accountants permet au cabinet de proposer efficacement une prise en charge complète, de mettre en avant auprès de ses clients une solution globale et de soutenir sa propre croissance.

 

Le cabinet bénéficie également des recommandations directes de clients à Avalara, qui renforcent son positionnement de conseiller de confiance capable d’apporter une expertise pointue.

 

« Notre objectif est d’aider nos clients à améliorer et à préserver leur efficacité opérationnelle et financière jusqu’à ce qu’ils réussissent à franchir la première phase de leur croissance », explique Adrian. « Cela signifie soit qu’ils sont rachetés par une entreprise plus importante, soit qu’ils ont atteint une taille suffisante pour reprendre en interne la gestion de leurs finances. »

 

Grâce aux gains d’efficacité rendus possibles par l’automatisation d’Avalara, Stage 1 et ses clients sont bien préparés pour la prochaine étape.

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux