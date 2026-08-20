Selon Andrea, la plupart des clients de Stage 1 souhaitent externaliser entièrement le processus de conformité, ce qui est compréhensible. Certains ne disposent ni des ressources internes ni de l’expertise nécessaires pour le gérer efficacement, tandis que d’autres préfèrent consacrer leurs moyens à des activités ayant davantage d’impact, comme les ventes et la croissance.

Stage 1 leur offre la liberté de faire ce choix, avec la certitude que leur conformité est entre de bonnes mains. De son côté, Avalara Managed Returns for Accountants permet au cabinet de proposer efficacement une prise en charge complète, de mettre en avant auprès de ses clients une solution globale et de soutenir sa propre croissance.

Le cabinet bénéficie également des recommandations directes de clients à Avalara, qui renforcent son positionnement de conseiller de confiance capable d’apporter une expertise pointue.

« Notre objectif est d’aider nos clients à améliorer et à préserver leur efficacité opérationnelle et financière jusqu’à ce qu’ils réussissent à franchir la première phase de leur croissance », explique Adrian. « Cela signifie soit qu’ils sont rachetés par une entreprise plus importante, soit qu’ils ont atteint une taille suffisante pour reprendre en interne la gestion de leurs finances. »

Grâce aux gains d’efficacité rendus possibles par l’automatisation d’Avalara, Stage 1 et ses clients sont bien préparés pour la prochaine étape.