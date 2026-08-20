À mesure que l’entreprise s’implante dans de nouveaux territoires et doit gérer de nouveaux types de taxes, Avalara License Management aide SWIPEBY à comprendre les exigences applicables en matière de licences et d’autorisations aux niveaux fédéral, étatique, du comté et local. La solution rassemble également les formulaires, demandes et frais requis afin de préparer et de soumettre les dossiers.

Avalara AvaTax calcule la taxe sur les ventes dans plus de 12 000 juridictions américaines appliquant des taxes sur les ventes et l’usage. Sans technologie d’automatisation, ce processus peut mobiliser beaucoup de temps pour certaines entreprises.

SWIPEBY réalise également des économies supplémentaires en participant au programme Streamlined Sales Tax, ou SST, qui couvre le coût de ses services Avalara dans 24 États.

Avec Avalara Returns, SWIPEBY n’a plus besoin d’effectuer un paiement séparé à chaque juridiction. SWIPEBY effectue désormais un seul paiement automatisé auprès d’une chambre de compensation, qu’Avalara utilise ensuite pour reverser les taxes aux différentes juridictions pour son compte.

« Avalara nous libère de toutes les difficultés liées à la conformité fiscale et aux licences d'exploitation, ce qui nous permet d’économiser du temps et des frais comptables considérables », déclare Travis. « Nos équipes peuvent consacrer ces ressources à des activités qui satisfont nos clients et favorisent la croissance de notre entreprise. »