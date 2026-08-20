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Témoignages clients

SWIPEBY s'appuie sur Avalara pour accélérer sa croissance

Résultats

Conformité accrue

Processus améliorés

Économies de coûts

Présentation de l'entreprise

La plateforme SaaS de SWIPEBY permet à tout établissement de restauration physique de rivaliser avec les grandes chaînes proposant un service de drive, en offrant une expérience de retrait à l’extérieur avec un minimum de contact. Sa solution clé en main permet de gérer facilement les commandes en ligne, la livraison, le retrait, la relance marketing, ainsi que les notifications d’arrivée et les messages personnalisables en fonction de la localisation.

Défis fiscaux

« Nos clients sont de petites et moyennes entreprises », explique Travis Benoit, directeur des opérations et du développement de l’entreprise chez SWIPEBY. « Il ne serait pas pertinent pour eux de développer leur propre application. Nous faisons donc également office de place de marché afin de leur apporter une valeur supplémentaire. Du point de vue de la taxe sur les ventes, cela nous fait entrer dans la catégorie des facilitateurs de places de marché. »

 

Les lois applicables aux facilitateurs de places de marché imposent à des entreprises telles que SWIPEBY de collecter et de reverser la taxe sur les ventes pour le compte des vendeurs présents sur leur plateforme. Ces lois sont importantes, car elles transfèrent l’obligation de collecter et de reverser la taxe sur les ventes du vendeur vers la plateforme qui facilite la transaction.

 

« Avant l’entrée en vigueur des lois sur les facilitateurs de places de marché, nous ne gérions pas la taxe sur les ventes », poursuit Travis. « Lorsque cela était nécessaire, nos clients s’en chargeaient eux-mêmes : ils définissaient le taux de taxe, la collectaient et la reversaient de leur côté. Exercer nos activités dans plusieurs États et dans différents secteurs ajoute encore de la complexité à un défi de conformité fiscale déjà considérable pour notre entreprise. »

 

 

Pourquoi choisir Avalara ?

SWIPEBY avait besoin d’une solution capable de calculer la taxe sur les ventes au niveau local dans des municipalités réparties dans l’ensemble des États-Unis, tout en prenant également en charge des taxes particulières, notamment celles applicables au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. « Avec Avalara, nous avons trouvé une solution capable de gérer de bout en bout l’ensemble de nos besoins en matière de conformité fiscale », explique Travis.

 

L’équipe de SWIPEBY prévoit de se développer dans l’ensemble des États-Unis contigus. À mesure que l’entreprise grandit, de grandes entreprises commencent à s’intéresser à sa plateforme, ce qui accroîtra encore la complexité de la gestion de la conformité en matière de taxe sur les ventes.

« Nous avons choisi Avalara pour répondre aux besoins que nous avons aujourd’hui, mais aussi à ceux que nous aurons demain à mesure de notre croissance. »

  • — Travis Benoît
  • Directeur des opérations et du développement commercial

 

Résultats

À mesure que l’entreprise s’implante dans de nouveaux territoires et doit gérer de nouveaux types de taxes, Avalara License Management aide SWIPEBY à comprendre les exigences applicables en matière de licences et d’autorisations aux niveaux fédéral, étatique, du comté et local. La solution rassemble également les formulaires, demandes et frais requis afin de préparer et de soumettre les dossiers.

 

Avalara AvaTax calcule la taxe sur les ventes dans plus de 12 000 juridictions américaines appliquant des taxes sur les ventes et l’usage. Sans technologie d’automatisation, ce processus peut mobiliser beaucoup de temps pour certaines entreprises.

 

SWIPEBY réalise également des économies supplémentaires en participant au programme Streamlined Sales Tax, ou SST, qui couvre le coût de ses services Avalara dans 24 États.

 

Avec Avalara Returns, SWIPEBY n’a plus besoin d’effectuer un paiement séparé à chaque juridiction. SWIPEBY effectue désormais un seul paiement automatisé auprès d’une chambre de compensation, qu’Avalara utilise ensuite pour reverser les taxes aux différentes juridictions pour son compte.

 

« Avalara nous libère de toutes les difficultés liées à la conformité fiscale et aux licences d'exploitation, ce qui nous permet d’économiser du temps et des frais comptables considérables », déclare Travis. « Nos équipes peuvent consacrer ces ressources à des activités qui satisfont nos clients et favorisent la croissance de notre entreprise. »

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