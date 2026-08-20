Dans le cadre de ses services de fiscalité étatique et locale, TaxOps associe réflexion stratégique et conseils pratiques afin de nouer des relations plus étroites avec ses clients. Judy et son équipe sont fières de leur connaissance approfondie des études portant sur le lien fiscal et le caractère taxable des produits et services, des analyses de répartition fiscale, de l’assistance en cas de contrôle et de l’automatisation de la taxe sur les ventes.
La conformité en matière de fiscalité étatique et locale a toujours constitué une source de risque potentiel pour la quasi-totalité des entreprises. Toutefois, l’arrêt rendu en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. a considérablement accru les enjeux. « Les entreprises sont le système de facturation du gouvernement », déclare Judy. « Le calcul de la taxe doit être effectué avec exactitude et rigueur, faute de quoi quelqu’un finit par avoir des problèmes. Depuis l’arrêt Wayfair, personne ne sait vraiment comment déterminer facilement l’étendue de ses obligations fiscales. »