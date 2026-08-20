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Témoignages clients

TaxOps adopte l'automatisation de la taxe sur les ventes

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Systèmes intégrés

Présentation de l'entreprise

Depuis le Colorado, Judy Vorndran a développé au sein de TaxOps une activité florissante de conseil spécialisée dans la fiscalité étatique et locale, ou SALT, qui accompagne des entreprises aux États-Unis et au-delà.

 

Si tous les clients du cabinet disposent d’équipes financières compétentes, peu d’entre eux possèdent l’expertise spécifique nécessaire pour garantir la conformité fiscale, l’optimisation de la charge fiscale et la planification indispensables aux entreprises axées sur la croissance.

Défis fiscaux

Dans le cadre de ses services de fiscalité étatique et locale, TaxOps associe réflexion stratégique et conseils pratiques afin de nouer des relations plus étroites avec ses clients. Judy et son équipe sont fières de leur connaissance approfondie des études portant sur le lien fiscal et le caractère taxable des produits et services, des analyses de répartition fiscale, de l’assistance en cas de contrôle et de l’automatisation de la taxe sur les ventes.

 

La conformité en matière de fiscalité étatique et locale a toujours constitué une source de risque potentiel pour la quasi-totalité des entreprises. Toutefois, l’arrêt rendu en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. a considérablement accru les enjeux. « Les entreprises sont le système de facturation du gouvernement », déclare Judy. « Le calcul de la taxe doit être effectué avec exactitude et rigueur, faute de quoi quelqu’un finit par avoir des problèmes. Depuis l’arrêt Wayfair, personne ne sait vraiment comment déterminer facilement l’étendue de ses obligations fiscales. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Il existe autant de systèmes de perception des taxes étatiques que d’États, et chacun possède ses propres particularités. Les exigences de conformité évoluent constamment, et leur suivi dans plusieurs États peut rapidement devenir écrasant.

 

Judy et son équipe chez TaxOps sont de ferventes partisanes de l’automatisation de la taxe sur les ventes pour leurs clients. « Il est difficile de devoir maîtriser toutes ces règles », explique Judy. « Le Colorado compte par exemple près de 900 villes et comtés régis par la loi pour la perception de la taxe sur les ventes. Si vous les sélectionniez tous, vous commettriez une erreur. Il existe une multitude de détails, notamment différents types de licences selon le déroulement des transactions, que beaucoup de clients ne comprennent pas. Nous les aidons à effectuer dans Avalara les sélections adaptées au lien fiscal qu’ils ont créé.

L’un des principaux arguments en faveur d’Avalara, selon Judy, réside dans ses plus de 1 400 intégrations partenaires établies avec des ERP, des logiciels de comptabilité et d’autres systèmes de gestion. Judy recommande généralement à ses clients de mettre en œuvre Avalara AvaTax, Avalara CertCapture et Avalara Returns. TaxOps les aide ensuite à gérer l’ensemble de ces solutions grâce à un accès sécurisé à Avalara.

 

Outre la réduction évidente des risques, Judy estime que l’automatisation avec Avalara permet à ses clients de gagner au moins une journée de traitement dans chaque juridiction. « Je me souviens avoir préparé une offre pour une chaîne internationale de restaurants comptant 76 entités », raconte-t-elle. « Plusieurs personnes travaillaient sans interruption pendant trois semaines chaque mois pour déposer leurs déclarations de taxe sur les ventes. »

« S’ils doivent percevoir des taxes dans de nombreux endroits, ils ne vont pas s’en charger eux-mêmes. Je leur propose de résoudre le problème grâce à une solution à la fois extrêmement abordable et efficace. C’est là qu’Avalara intervient. »

  • — Judy Vorndran, Esq.
  • Propriétaire et experte-comptable

 

Avantages

L’automatisation de la taxe sur les ventes pour ses clients présente un avantage considérable pour TaxOps. Judy explique : « Avalara nous permet de nous concentrer sur les aspects plus stratégiques de notre activité. Pour générer des revenus, il faut apporter de la valeur aux clients, comprendre leurs difficultés et les résoudre. En adoptant l’automatisation, vous pouvez libérer des ressources afin de développer les activités à plus forte marge de votre cabinet. Lorsqu’un changement intervient, nous avons du travail à accomplir. C’est beaucoup plus intéressant, et cela enrichit à la fois votre expérience et votre relation avec vos clients. »

 

Judy reconnaît que la plupart des cabinets d’expertise comptable devraient adopter une nouvelle façon d’envisager leur activité pour suivre cette approche. « Il s’agit d’un changement de culture », explique-t-elle. « Il est préférable de gagner en efficacité et d’élargir la gamme de services proposés. Faites preuve de curiosité, comprenez les subtilités et continuez toujours à apprendre. Cette approche améliore l’expérience client et rend le travail plus intéressant. »

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