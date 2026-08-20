L’automatisation de la taxe sur les ventes pour ses clients présente un avantage considérable pour TaxOps. Judy explique : « Avalara nous permet de nous concentrer sur les aspects plus stratégiques de notre activité. Pour générer des revenus, il faut apporter de la valeur aux clients, comprendre leurs difficultés et les résoudre. En adoptant l’automatisation, vous pouvez libérer des ressources afin de développer les activités à plus forte marge de votre cabinet. Lorsqu’un changement intervient, nous avons du travail à accomplir. C’est beaucoup plus intéressant, et cela enrichit à la fois votre expérience et votre relation avec vos clients. »

Judy reconnaît que la plupart des cabinets d’expertise comptable devraient adopter une nouvelle façon d’envisager leur activité pour suivre cette approche. « Il s’agit d’un changement de culture », explique-t-elle. « Il est préférable de gagner en efficacité et d’élargir la gamme de services proposés. Faites preuve de curiosité, comprenez les subtilités et continuez toujours à apprendre. Cette approche améliore l’expérience client et rend le travail plus intéressant. »