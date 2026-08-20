La simplicité d’utilisation du système a constitué un autre avantage important. Les équipes n’ont pas eu besoin de suivre de longues formations : une fois intégré, AvaTax fonctionne tout simplement.

Harry Bembridge, responsable fiscal chez Tenth Revolution Group, a déclaré : « Lorsque nous recherchions la meilleure solution, nous savions que nous voulions travailler avec un partenaire expert, digne de confiance, et disposant des intégrations nécessaires pour fonctionner parfaitement avec nos systèmes. Avalara a coché toutes les cases. Le choix de la solution cloud AvaTax d’Avalara a permis aux membres du service fiscal de libérer du temps pour se consacrer à des tâches plus intéressantes et plus valorisantes. »

« Les taux par juridiction sont fiables et toujours à jour. Les données sont organisées de manière très logique et facile à comprendre. Notre équipe a pu utiliser le système immédiatement, sans formation complexe ni longue période d’adaptation. Nous avons pu réaffecter certaines personnes à des fonctions plus intéressantes et à des tâches apportant une réelle valeur ajoutée à notre entreprise, au lieu de leur faire consacrer du temps à des opérations répétitives de traitement des données. Nous sommes très satisfaits de notre décision et travaillons désormais avec Avalara depuis plus de quatre ans. »