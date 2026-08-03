L’expansion rapide de Therabody après le succès de Theragun a fait apparaître de nombreux défis fiscaux. L’entreprise a commencé à vendre par l’intermédiaire de multiples canaux, notamment son site de commerce électronique, Amazon, les grandes enseignes, le secteur hôtelier et des distributeurs, auprès d’une clientèle internationale soumise à des règles fiscales et à des obligations déclaratives variables.

En outre, la décision rendue en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair a introduit les règles de lien économique. Celles-ci obligent les entreprises à collecter et à reverser la taxe sur les ventes en fonction du lieu où les ventes sont réalisées, et non plus uniquement des États dans lesquels elles disposent d’une présence physique.

Les obligations déclaratives de Therabody aux États-Unis sont ainsi passées de huit États en 2019 à 32 États en 2020. L’entreprise s’est retrouvée confrontée à un ensemble complexe de taux de taxe et de règles locales difficiles à gérer. Comme l'explique Vivek Dadhania, responsable fiscal chez Therabody : « Avec la généralisation du lien économique aux États-Unis, j’ai dû déterminer les taux applicables dans chaque juridiction locale, alors que ces taux changent tous les trimestres, voire plus fréquemment. »

Parallèlement, l’expansion internationale de Therabody a soulevé des difficultés de conformité en matière de taxe sur les produits et services et de taxe sur la valeur ajoutée. L’immatriculation dans plusieurs pays impliquait de composer avec des structures fiscales, des exigences déclaratives et des taux variables, ce qui représentait une lourde charge administrative pour l’équipe.

« Il faut tenir compte des places de marché Amazon, des entrepôts Amazon, de nos propres sites internet, des points de vente en consignation… Il ne s’agit pas seulement de savoir quel montant de TVA facturer, mais aussi de comprendre comment déposer correctement les déclarations de TVA dans chacun des pays concernés. »

En 2023, Therabody a procédé à une importante reconfiguration de son progiciel de gestion intégré, ce qui a perturbé le processus de gestion des certificats d’exonération. Des milliers de certificats ont alors dû être rapidement validés à nouveau. Les processus manuels ne permettaient pas de suivre le rythme. Par ailleurs, plusieurs grands comptes étant connectés par échange de données informatisé, une simple erreur de calcul fiscal pouvait perturber les activités et retarder l’encaissement des paiements.

« En février 2023, toutes nos dérogations existantes ont disparu… Nous avons dû reprendre la gestion des certificats d’exonération depuis le début. », déclare Vivek.