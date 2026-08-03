Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignage client

Therabody simplifie la gestion d’une conformité fiscale internationale complexe grâce à Avalara

Résultats

Meilleure conformité

Efficacité améliorée

Coûts réduits

Présentation de l'entreprise

Therabody développe des technologies dédiées au bien-être, conçues pour réduire les tensions musculaires, accélérer la récupération et améliorer les performances. Depuis le lancement de son produit Theragun en 2008, l’entreprise s’est imposée comme pionnière de la thérapie par massage percussif. Elle propose aujourd’hui plus de 30 appareils, ainsi que des centres de bien-être et des programmes éducatifs à travers les États-Unis.

Défis fiscaux

L’expansion rapide de Therabody après le succès de Theragun a fait apparaître de nombreux défis fiscaux. L’entreprise a commencé à vendre par l’intermédiaire de multiples canaux, notamment son site de commerce électronique, Amazon, les grandes enseignes, le secteur hôtelier et des distributeurs, auprès d’une clientèle internationale soumise à des règles fiscales et à des obligations déclaratives variables.

 

En outre, la décision rendue en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair a introduit les règles de lien économique. Celles-ci obligent les entreprises à collecter et à reverser la taxe sur les ventes en fonction du lieu où les ventes sont réalisées, et non plus uniquement des États dans lesquels elles disposent d’une présence physique.

 

Les obligations déclaratives de Therabody aux États-Unis sont ainsi passées de huit États en 2019 à 32 États en 2020. L’entreprise s’est retrouvée confrontée à un ensemble complexe de taux de taxe et de règles locales difficiles à gérer. Comme l'explique Vivek Dadhania, responsable fiscal chez Therabody : « Avec la généralisation du lien économique aux États-Unis, j’ai dû déterminer les taux applicables dans chaque juridiction locale, alors que ces taux changent tous les trimestres, voire plus fréquemment. »

 

Parallèlement, l’expansion internationale de Therabody a soulevé des difficultés de conformité en matière de taxe sur les produits et services et de taxe sur la valeur ajoutée. L’immatriculation dans plusieurs pays impliquait de composer avec des structures fiscales, des exigences déclaratives et des taux variables, ce qui représentait une lourde charge administrative pour l’équipe.

 

« Il faut tenir compte des places de marché Amazon, des entrepôts Amazon, de nos propres sites internet, des points de vente en consignation… Il ne s’agit pas seulement de savoir quel montant de TVA facturer, mais aussi de comprendre comment déposer correctement les déclarations de TVA dans chacun des pays concernés. »

 

En 2023, Therabody a procédé à une importante reconfiguration de son progiciel de gestion intégré, ce qui a perturbé le processus de gestion des certificats d’exonération. Des milliers de certificats ont alors dû être rapidement validés à nouveau. Les processus manuels ne permettaient pas de suivre le rythme. Par ailleurs, plusieurs grands comptes étant connectés par échange de données informatisé, une simple erreur de calcul fiscal pouvait perturber les activités et retarder l’encaissement des paiements.

 

« En février 2023, toutes nos dérogations existantes ont disparu… Nous avons dû reprendre la gestion des certificats d’exonération depuis le début. », déclare Vivek.

Pourquoi Avalara ?

Vivek a découvert Avalara pour la première fois en 2018, alors qu’il travaillait pour une maison d’édition et devait gérer les conséquences de la décision South Dakota v. Wayfair. En recherchant des taux de taxe fiables par code postal, il est tombé sur une ressource Avalara au format CSV.

 

Il a alors compris que les systèmes internes de la maison d’édition n’étaient pas conçus pour gérer l’extrême complexité de la conformité fiscale après la décision Wayfair, et que la mise à jour manuelle des taux ne constituait pas une solution viable à long terme.

 

Plus tard, alors qu’il travaillait pour une entreprise du secteur de la remise en forme, Vivek a pu constater directement les avantages des solutions d’automatisation fiscale d’Avalara : rapports détaillés, obligations simplifiées, réduction des tâches manuelles, amélioration de la précision et gestion plus efficace de la conformité.

 

Lorsqu’il a rejoint Therabody en 2022, l’entreprise connaissait une forte expansion sur plusieurs canaux de vente et marchés internationaux. Face à la complexité croissante des déclarations dans plusieurs États, aux risques liés à la conformité internationale et à la gestion des certificats d’exonération, il a rapidement identifié la nécessité d’automatiser les processus fiscaux manuels.

 

Therabody était cliente d’Avalara depuis 2018, mais Vivek a estimé qu’il était possible d’optimiser davantage l’utilisation de ses solutions à l’échelle mondiale. Fort de son expérience antérieure, il savait qu’Avalara pouvait simplifier la conformité, améliorer la précision et réduire la charge de travail de plusieurs équipes, notamment la facturation, le service client, la finance et l’informatique.

 

Avec 2 600 clients exonérés de taxe aux États-Unis, la gestion des certificats d’exonération constituait une priorité majeure pour Therabody. Au-delà de l’allègement de la charge pesant sur les équipes en contact direct avec les clients, l’automatisation était essentielle pour permettre à l’entreprise d’être prête en cas de contrôle dans plusieurs juridictions.

 

Le fait que Therabody utilise NetSuite comme progiciel de gestion, l’un des principaux partenaires d’intégration d’Avalara, a également facilité le déploiement à grande échelle. Avec plus de dix intégrations Avalara disponibles, l’extension de la solution à d’autres plateformes constituait une évolution naturelle.

 

Début 2023, Vivek a mis en place Avalara Exemption Certificate Management, ou ECM. Plus de 2 500 clients ont été intégrés et plus de 5 200 certificats validés, ce qui représentait une réussite majeure après la refonte du progiciel de gestion.

 

À la mi-2024, Therabody a commencé à utiliser Shopify Plus pour son portail interentreprises ainsi que pour ses points de vente physiques. Vivek a dirigé la mise en œuvre d’Avalara sur les deux systèmes, en les reliant de manière fluide à NetSuite et à Avalara AvaTax afin de garantir l’exactitude du calcul des taxes et des déclarations. Il a également utilisé la base de données de codes fiscaux et les outils d’intelligence artificielle d’Avalara pour classer les références produits et appliquer efficacement les exonérations dans Shopify.

 

Début 2025, Therabody a étendu l’intégration à son site de vente aux particuliers à l’aide d’Avalara pour Shopify, afin que les taux de taxe applicables dans le monde entier soient calculés correctement lors du paiement.

« Notre partenariat avec Avalara a joué un rôle déterminant dans la gestion de notre conformité en matière de fiscalité indirecte, dans un contexte de croissance rapide et d’expansion internationale. L’automatisation et l'assistance fournis par Avalara ont transformé nos processus fiscaux, nous permettant de nous concentrer sur notre cœur de métier et notre croissance future. »

  • — Vivek Dadhania
  • Responsable fiscal, Therabody

 

Résultats

Avalara a permis à Therabody de rendre sa gestion de la conformité fiscale plus fluide et plus efficace à l’échelle mondiale. Avant la mise en œuvre d’ECM, la gestion des certificats d’exonération était un processus manuel et chronophage. La validation de seulement deux ou trois certificats pouvait auparavant prendre une journée entière en raison des nombreux échanges nécessaires entre les équipes. Aujourd’hui, Therabody peut valider entre 25 et 30 nouveaux certificats par jour, ce qui évite les heures supplémentaires et réduit les difficultés opérationnelles.

 

Cette efficacité dans la gestion des exonérations s’est révélée particulièrement importante lors de la reconfiguration du progiciel de gestion, qui avait supprimé les dérogations fiscales existantes.  Avec 2 500 clients et 5 200 certificats à valider, Vivek s’est appuyé sur la fonctionnalité d’importation groupée d’Avalara et sur ses outils de validation fondés sur l’intelligence artificielle pour rétablir rapidement la conformité.

 

« La technologie de reconnaissance optique de caractères d’ECM nous a permis d’économiser de la main-d’œuvre et plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de travail manuel », se souvient Vivek. Nous avons réalisé 95 % du traitement en masse en deux jours. Cela a semblé presque instantané. » 

 

Dans toute l’entreprise, l’automatisation a permis de réduire les erreurs fiscales et le temps consacré à la coordination. En simplifiant les processus fiscaux, Therabody a économisé l’équivalent d’au moins un mois de travail. Les équipes commerciales ont ainsi pu se concentrer sur la génération de revenus, les équipes de facturation sur l’optimisation des encaissements, et le service fiscal sur des activités plus stratégiques.

 

Therabody a également réalisé d’importants gains de temps et amélioré la précision de ses déclarations fiscales. En réduisant les interventions manuelles et en automatisant les déclarations de taxe sur les ventes, l’équipe fiscale a gagné un temps considérable et diminué le nombre d’erreurs dans plus de 50 juridictions américaines.

 

« Effectuer manuellement 50 déclarations de taxe sur les ventes aurait coûté deux à trois fois plus cher qu’Avalara. », déclare Vivek.

 

Avant 2025, Therabody faisait appel à un tiers agissant en tant que vendeur officiel pour calculer et reverser la TVA en Europe. Cette organisation exigeait la création manuelle de codes fiscaux et de scripts afin de comptabiliser correctement les ventes. Grâce à Avalara, Therabody a internalisé le calcul de la TVA, ce qui lui permet d’économiser près de 500 000 dollars par an.

 

Plus important encore, Avalara a renforcé la confiance de Therabody dans ses processus de conformité, en garantissant leur précision, leur préparation aux contrôles et leur capacité à évoluer dans un environnement réglementaire de plus en plus changeant.

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux