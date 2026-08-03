Vivek a découvert Avalara pour la première fois en 2018, alors qu’il travaillait pour une maison d’édition et devait gérer les conséquences de la décision South Dakota v. Wayfair. En recherchant des taux de taxe fiables par code postal, il est tombé sur une ressource Avalara au format CSV.
Il a alors compris que les systèmes internes de la maison d’édition n’étaient pas conçus pour gérer l’extrême complexité de la conformité fiscale après la décision Wayfair, et que la mise à jour manuelle des taux ne constituait pas une solution viable à long terme.
Plus tard, alors qu’il travaillait pour une entreprise du secteur de la remise en forme, Vivek a pu constater directement les avantages des solutions d’automatisation fiscale d’Avalara : rapports détaillés, obligations simplifiées, réduction des tâches manuelles, amélioration de la précision et gestion plus efficace de la conformité.
Lorsqu’il a rejoint Therabody en 2022, l’entreprise connaissait une forte expansion sur plusieurs canaux de vente et marchés internationaux. Face à la complexité croissante des déclarations dans plusieurs États, aux risques liés à la conformité internationale et à la gestion des certificats d’exonération, il a rapidement identifié la nécessité d’automatiser les processus fiscaux manuels.
Therabody était cliente d’Avalara depuis 2018, mais Vivek a estimé qu’il était possible d’optimiser davantage l’utilisation de ses solutions à l’échelle mondiale. Fort de son expérience antérieure, il savait qu’Avalara pouvait simplifier la conformité, améliorer la précision et réduire la charge de travail de plusieurs équipes, notamment la facturation, le service client, la finance et l’informatique.
Avec 2 600 clients exonérés de taxe aux États-Unis, la gestion des certificats d’exonération constituait une priorité majeure pour Therabody. Au-delà de l’allègement de la charge pesant sur les équipes en contact direct avec les clients, l’automatisation était essentielle pour permettre à l’entreprise d’être prête en cas de contrôle dans plusieurs juridictions.
Le fait que Therabody utilise NetSuite comme progiciel de gestion, l’un des principaux partenaires d’intégration d’Avalara, a également facilité le déploiement à grande échelle. Avec plus de dix intégrations Avalara disponibles, l’extension de la solution à d’autres plateformes constituait une évolution naturelle.
Début 2023, Vivek a mis en place Avalara Exemption Certificate Management, ou ECM. Plus de 2 500 clients ont été intégrés et plus de 5 200 certificats validés, ce qui représentait une réussite majeure après la refonte du progiciel de gestion.
À la mi-2024, Therabody a commencé à utiliser Shopify Plus pour son portail interentreprises ainsi que pour ses points de vente physiques. Vivek a dirigé la mise en œuvre d’Avalara sur les deux systèmes, en les reliant de manière fluide à NetSuite et à Avalara AvaTax afin de garantir l’exactitude du calcul des taxes et des déclarations. Il a également utilisé la base de données de codes fiscaux et les outils d’intelligence artificielle d’Avalara pour classer les références produits et appliquer efficacement les exonérations dans Shopify.
Début 2025, Therabody a étendu l’intégration à son site de vente aux particuliers à l’aide d’Avalara pour Shopify, afin que les taux de taxe applicables dans le monde entier soient calculés correctement lors du paiement.