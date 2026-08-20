Aaron compte sur Avalara pour assurer sa conformité face à la complexité fiscale et aux variations constantes des taux propres au secteur des télécommunications. « Je n'aspire pas à être un expert fiscal. Je veux simplement ne plus avoir à m’en occuper », explique-t-il. Qui a vraiment envie de savoir comment tout cela fonctionne ? L’essentiel est d’être en conformité et de procéder correctement. »

En 2017, thinQ a fait l’objet d’un contrôle fiscal de trois ans mené par l’État de New York. Pendant une année entière, le contrôleur a consacré d’innombrables heures à examiner minutieusement les documents de thinQ. L’enjeu portait sur une supposée insuffisance de paiement de 150 000 dollars. « Vous êtes présumé coupable tant que vous n’avez pas prouvé que tout est correct », explique Aaron. « Je disposais des données nécessaires pour prouver que nous n'avions pas fait d'erreur, et le montant finalement réclamé s’est révélé nettement inférieur. Au bout du compte, grâce aux données historiques fournies par Avalara, l’écart n’était en réalité que d’environ 1 700 dollars. »