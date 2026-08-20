Le secteur des télécommunications est l’un des plus réglementés aux États-Unis. Les services sont soumis à des taxes et redevances aux niveaux fédéral, étatique et local, dont les règles varient selon les juridictions.
« J’ai déjà vu des taxes destinées aux bibliothèques, des taxes liées aux services pour les personnes malentendantes et toutes sortes d’autres prélèvements », explique Aaron Leon, cofondateur et PDG de thinQ. « C’est pour cette raison qu’un forfait de téléphonie mobile annoncé à 99 dollars par mois finit par vous coûter 140 dollars chaque mois. »
Pour compliquer encore la situation, les taux et les prélèvements évoluent constamment, et il peut être difficile de rester à jour.