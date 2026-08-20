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Témoignages clients

thinQ donne un signal clair en faveur de la conformité fiscale

Résultats

Conformité accrue
Processus améliorés
Favoriser la croissance

Présentation de l'entreprise

Basée à Raleigh, en Caroline du Nord, thinQ propose une plateforme complète de communications en tant que service, ou CPaaS, à des partenaires répartis dans l’ensemble des États-Unis et dans plus de dix pays. Sa plateforme permet d’intégrer des fonctionnalités vocales et de messagerie dans une large gamme d’applications couvrant les télécommunications traditionnelles, l’automatisation des ventes et l’assistance client.

Défis fiscaux

Le secteur des télécommunications est l’un des plus réglementés aux États-Unis. Les services sont soumis à des taxes et redevances aux niveaux fédéral, étatique et local, dont les règles varient selon les juridictions.

 

« J’ai déjà vu des taxes destinées aux bibliothèques, des taxes liées aux services pour les personnes malentendantes et toutes sortes d’autres prélèvements », explique Aaron Leon, cofondateur et PDG de thinQ. « C’est pour cette raison qu’un forfait de téléphonie mobile annoncé à 99 dollars par mois finit par vous coûter 140 dollars chaque mois. »

 

Pour compliquer encore la situation, les taux et les prélèvements évoluent constamment, et il peut être difficile de rester à jour.

Pourquoi choisir Avalara ?

Aaron entretient une relation de longue date avec Avalara. « J’utilise cette solution depuis 16 ans et je préférerais ne pas avoir à apprendre à en utiliser une nouvelle », plaisante-t-il.

 

« Je ne veux pas savoir comment tout cela fonctionne », explique Aaron. « Je veux simplement être en conformité sans avoir à m’en préoccuper. Avalara surveille et calcule l’ensemble des taxes et redevances, réglementaires ou non, que nous sommes tenus de reverser », ajoute-t-il. « Cela me facilite la vie. »

« Avalara surveille et calcule l’ensemble des taxes et redevances, réglementaires ou non, que nous sommes tenus de reverser. Cela me facilite la vie. »

  • — Aaron Leon
  • PDG

Résultats

Aaron compte sur Avalara pour assurer sa conformité face à la complexité fiscale et aux variations constantes des taux propres au secteur des télécommunications. « Je n'aspire pas à être un expert fiscal. Je veux simplement ne plus avoir à m’en occuper », explique-t-il. Qui a vraiment envie de savoir comment tout cela fonctionne ? L’essentiel est d’être en conformité et de procéder correctement. »

 

En 2017, thinQ a fait l’objet d’un contrôle fiscal de trois ans mené par l’État de New York. Pendant une année entière, le contrôleur a consacré d’innombrables heures à examiner minutieusement les documents de thinQ. L’enjeu portait sur une supposée insuffisance de paiement de 150 000 dollars. « Vous êtes présumé coupable tant que vous n’avez pas prouvé que tout est correct », explique Aaron. « Je disposais des données nécessaires pour prouver que nous n'avions pas fait d'erreur, et le montant finalement réclamé s’est révélé nettement inférieur. Au bout du compte, grâce aux données historiques fournies par Avalara, l’écart n’était en réalité que d’environ 1 700 dollars. »

Au-delà de la confiance qu’il accorde au logiciel, Aaron a également reconnu la valeur particulière d’Avalara, qui associe une plateforme automatisée performante à une expertise d’assistance approfondie et spécialisée « Le logiciel ne comprend pas comme par magie le fonctionnement de votre entreprise », explique-t-il. « Vous devez pouvoir compter sur les bonnes personnes pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Sans ce type d’expertise humaine, même le meilleur logiciel ne suffit pas. »

 

Sans AvaTax for Communications, Aaron estime qu’il devrait recruter une équipe entièrement consacrée à la conformité fiscale. « Je pense qu’une équipe de trois à cinq personnes pourrait probablement s’en charger », explique-t-il. « Et il me faudrait également quelqu’un possédant une bonne connaissance du secteur pour les encadrer. »

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