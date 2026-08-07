En 2017, Threadless a acquis une entreprise appelée Bucketfeet, qui utilisait le connecteur Avalara avec son site Shopify. « Nous avons pu voir concrètement ce qu’Avalara était capable de faire », explique Jason. « Après avoir constaté à quel point son utilisation était simple, j’ai appelé Avalara pour discuter d’une intégration plus étendue avec notre plateforme développée en interne. »

Jason souhaitait également qu’Avalara prenne en charge l’immatriculation fiscale de Threadless dans chaque État. « Pour être honnête, ce n'est pas une utilisation productive de notre temps », plaisante Jason. « Le questionnaire d'Avalara était facile à comprendre et a vraiment simplifié les choses. Certains États ont traité nos demandes d’immatriculation plus lentement que d’autres, mais, dans l’ensemble, la mise en œuvre du logiciel s’est déroulée aussi bien que celle d’autres solutions. »

« Compte tenu de la simplicité et de la réussite de notre déploiement d’AvaTax, nous avons sollicité une assistance supplémentaire pour la perception des taxes sur les ventes à l’international, les droits de douane et d’autres sujets similaires », explique Jason. « Nous expédions des produits dans le monde entier. « Le fait de pouvoir percevoir ces taxes et droits en amont représente un vrai plus pour ce segment de clientèle. » L’entreprise a mis en œuvre Avalara Item Classification, désormais appelé Avalara Managed Tariff Code Classification. Cette solution associe l’apprentissage automatique à l’expertise de spécialistes afin d’attribuer les codes appropriés du Système harmonisé, ou codes SH, pour chaque pays. La classification correcte des marchandises en amont permet aux entreprises d’importer et d’exporter plus rapidement et avec davantage de confiance.

Outre Avalara pour le calcul des taxes nationales et internationales, Threadless utilise Avalara Returns afin d’automatiser le dépôt de ses déclarations dans les 50 États.