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Témoignages clients

Une place de marché en ligne trouve la tranquillité d'esprit et la capacité de se développer avec Avalara

Résultats

Conformité accrue
Processus améliorés
Favoriser la croissance

Présentation de l'entreprise

Fondée en 2000 par un étudiant en art de Chicago qui se décrit lui-même comme un passionné de technologie, Threadless est à la fois une communauté d’artistes en ligne et une place de marché de commerce électronique. Chaque semaine, des créations destinées aux vêtements, aux accessoires, aux œuvres d’art et à la décoration sont soumises au vote de la communauté. Les créations qui obtiennent les meilleurs résultats sont ensuite produites, vendues et expédiées directement aux clients par les fournisseurs.

Défis fiscaux

L’équipe de Threadless a pour mission de soutenir les artistes indépendants et de les aider à tirer des revenus de leur travail. Développer une expertise en matière de conformité à la taxe sur les ventes ne s’inscrit pas dans cette mission. « Nous sommes encore une entreprise relativement petite et chacun d’entre nous assume de nombreuses responsabilités », explique Jason Macatangay, directeur financier de l’entreprise. « La dernière chose que je souhaite, c’est consacrer mon temps précieux à des tâches telles que la comptabilisation des débits et crédits fiscaux dans nos registres comptables. »

 

« Nous ne voulons pas créer en interne un service de comptabilité fiscale de tout premier plan », ajoute Jason. « Nous voulons développer une fonction de direction financière de premier plan, capable de comprendre et d’analyser l’activité, puis de formuler des recommandations qui permettent à l’entreprise d’atteindre ses objectifs. »

 

Jusqu’alors, Threadless fonctionnait sans difficulté en percevant uniquement la taxe sur les ventes dans l’Illinois. Selon Jason, l’entreprise se contentait de laisser Amazon mener le combat contre la perception de la taxe sur les ventes au nom de l’ensemble des places de marché en ligne. « Dès qu’Amazon a cédé et commencé à percevoir la taxe sur les ventes partout, nous avons compris ce qui nous attendait », se souvient Jason. « L’arrêt South Dakota v. Wayfair, Inc. a clairement établi que nous devrions commencer à percevoir la taxe sur les ventes. »

 

Jason a commencé à recevoir des demandes de renseignements de plusieurs États, ainsi que des questions d’artistes concernant leur responsabilité fiscale. « Nous ne voulions pas devoir échanger avec chaque État à chaque modification de ses exigences », se souvient-il. « Nous avons décidé de déclarer volontairement l’existence d’un lien fiscal dans tous les États. » En interne, cela envoyait un message clair : nous adoptions une position ferme en faveur de la conformité. »

Pourquoi choisir Avalara ?

En 2017, Threadless a acquis une entreprise appelée Bucketfeet, qui utilisait le connecteur Avalara avec son site Shopify. « Nous avons pu voir concrètement ce qu’Avalara était capable de faire », explique Jason. « Après avoir constaté à quel point son utilisation était simple, j’ai appelé Avalara pour discuter d’une intégration plus étendue avec notre plateforme développée en interne. »

 

Jason souhaitait également qu’Avalara prenne en charge l’immatriculation fiscale de Threadless dans chaque État. « Pour être honnête, ce n'est pas une utilisation productive de notre temps », plaisante Jason. « Le questionnaire d'Avalara était facile à comprendre et a vraiment simplifié les choses. Certains États ont traité nos demandes d’immatriculation plus lentement que d’autres, mais, dans l’ensemble, la mise en œuvre du logiciel s’est déroulée aussi bien que celle d’autres solutions. »

 

« Compte tenu de la simplicité et de la réussite de notre déploiement d’AvaTax, nous avons sollicité une assistance supplémentaire pour la perception des taxes sur les ventes à l’international, les droits de douane et d’autres sujets similaires », explique Jason. « Nous expédions des produits dans le monde entier. « Le fait de pouvoir percevoir ces taxes et droits en amont représente un vrai plus pour ce segment de clientèle. » L’entreprise a mis en œuvre Avalara Item Classification, désormais appelé Avalara Managed Tariff Code Classification. Cette solution associe l’apprentissage automatique à l’expertise de spécialistes afin d’attribuer les codes appropriés du Système harmonisé, ou codes SH, pour chaque pays. La classification correcte des marchandises en amont permet aux entreprises d’importer et d’exporter plus rapidement et avec davantage de confiance.

 

Outre Avalara pour le calcul des taxes nationales et internationales, Threadless utilise Avalara Returns afin d’automatiser le dépôt de ses déclarations dans les 50 États.

« Il faudrait que j’engage au moins trois personnes spécialisées dans la fiscalité pour faire le travail qu’Avalara accomplit pour nous. »

  • — Jason Macatangay
  • PDG

Résultats

Jason cite la tranquillité d'esprit parmi les principaux avantages d'Avalara. « Je n’en perds jamais le sommeil », dit-il. « La solution fonctionne comme une horloge : on ne l’entend pas, on ne la voit pas, mais elle est toujours là et fonctionne avec précision. »

 

À cette sérénité s’ajoutent les économies inhérentes à une solution automatisée. « Je devrais recruter au moins trois personnes possédant une expérience fiscale pour accomplir le travail qu’Avalara réalise pour nous », explique Jason.

 

Threadless n’a pas non plus besoin de ralentir sa croissance en raison de préoccupations liées à la conformité. « Nous sommes sur le point de commencer à travailler avec un nouveau fabricant pratiquant l’expédition directe, basé en République tchèque, et nous discutons avec un autre fabricant établi au Canada », explique Jason. « Je n’ai pas besoin de connaître les implications en matière de conformité fiscale. Il me suffit d’en parler avec Avalara, qui me conseille. Avoir Avalara à nos côtés de cette manière favorise notre croissance. »

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