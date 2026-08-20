Les taxes sur les télécommunications sont notoirement complexes et peuvent parfois inclure une taxe sur une autre taxe, c’est-à-dire qu’une taxe ou une redevance peut elle-même être soumise à une autre taxe. Par exemple, les contributions au Fonds fédéral de service universel peuvent s’appliquer aux contributions à un fonds de service universel d’un État, ainsi qu’à certaines redevances et majorations réglementaires locales.
Pour compliquer encore les choses, les règles et les taux de taxe évoluent constamment. Généralement réglementées au niveau des États, les redevances e911 peuvent également être imposées par les villes et les comtés. Respecter ces exigences en constante évolution peut s’avérer complexe et mobiliser beaucoup de ressources.
Les enjeux étaient importants pour Unified Office, qui devait également s’adapter à une croissance rapide tout en gardant le cap sur l’avenir. « Nous pensons qu’un jour notre entreprise pourra devenir une cible d’acquisition particulièrement intéressante », explique Peter White, directeur financier. « Notre conseil d’administration est très avisé et nous a rapidement avertis qu’il fallait veiller à ce qu’aucune dette fiscale ne figure dans nos comptes lorsque ce jour arriverait. Ses membres ont clairement indiqué que plus nous nous y prendrions tôt, mieux nous nous porterions à long terme. »
Après avoir reçu d’un conseiller une liste restreinte de solutions recommandées, Peter a contacté Avalara. Lorsqu’il a demandé à parler à des clients de référence, il a pu échanger avec le responsable de la fiscalité d’un grand fournisseur de télécommunications qui préparait son entreprise à une introduction en bourse. Dans ce cas précis, l’entreprise contactée par Peter n’avait pas anticipé la gestion des taxes sur les télécommunications et affichait, au moment de son introduction en bourse, une dette fiscale de 25 millions de dollars correspondant à des taxes, des pénalités et des intérêts.
« Notre entreprise réalisait alors moins d’un million de dollars de chiffre d’affaires, mais nous prenions déjà des mesures pour nous mettre en conformité et éviter ces dettes et ces risques inutiles », explique Peter. « Nous voulons que notre situation soit parfaitement saine. »