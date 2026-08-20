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Témoignages clients

L’externalisation de la conformité fiscale atténue les conséquences fiscales d’une croissance rapide

Résultats

Conformité accrue

Favoriser la croissance

Expertise fiscale

Présentation de l'entreprise

Basée à Nashua, dans le New Hampshire, Unified Office fournit aux petites et moyennes entreprises des services de communication professionnels, notamment des services gérés de voix sur IP et d’Internet des objets. Lancée en 2011, l'entreprise a connu une croissance rapide. En 2016, Unified Office fournissait des services de communication à la demande à l’un des plus grands franchisés Domino’s Pizza du pays, dont les établissements étaient répartis d’un bout à l’autre des États-Unis.

Défis fiscaux

Les taxes sur les télécommunications sont notoirement complexes et peuvent parfois inclure une taxe sur une autre taxe, c’est-à-dire qu’une taxe ou une redevance peut elle-même être soumise à une autre taxe. Par exemple, les contributions au Fonds fédéral de service universel peuvent s’appliquer aux contributions à un fonds de service universel d’un État, ainsi qu’à certaines redevances et majorations réglementaires locales.

 

Pour compliquer encore les choses, les règles et les taux de taxe évoluent constamment. Généralement réglementées au niveau des États, les redevances e911 peuvent également être imposées par les villes et les comtés. Respecter ces exigences en constante évolution peut s’avérer complexe et mobiliser beaucoup de ressources.

 

Les enjeux étaient importants pour Unified Office, qui devait également s’adapter à une croissance rapide tout en gardant le cap sur l’avenir. « Nous pensons qu’un jour notre entreprise pourra devenir une cible d’acquisition particulièrement intéressante », explique Peter White, directeur financier. « Notre conseil d’administration est très avisé et nous a rapidement avertis qu’il fallait veiller à ce qu’aucune dette fiscale ne figure dans nos comptes lorsque ce jour arriverait. Ses membres ont clairement indiqué que plus nous nous y prendrions tôt, mieux nous nous porterions à long terme. »

 

Après avoir reçu d’un conseiller une liste restreinte de solutions recommandées, Peter a contacté Avalara. Lorsqu’il a demandé à parler à des clients de référence, il a pu échanger avec le responsable de la fiscalité d’un grand fournisseur de télécommunications qui préparait son entreprise à une introduction en bourse. Dans ce cas précis, l’entreprise contactée par Peter n’avait pas anticipé la gestion des taxes sur les télécommunications et affichait, au moment de son introduction en bourse, une dette fiscale de 25 millions de dollars correspondant à des taxes, des pénalités et des intérêts.

 

« Notre entreprise réalisait alors moins d’un million de dollars de chiffre d’affaires, mais nous prenions déjà des mesures pour nous mettre en conformité et éviter ces dettes et ces risques inutiles », explique Peter. « Nous voulons que notre situation soit parfaitement saine. »

Pourquoi choisir Avalara ?

L’équipe d’Avalara spécialisée dans la fiscalité des télécommunications surveille les lois applicables, les règles réglementaires et l’évolution des taux, afin de renforcer la confiance des clients dans leur conformité.

 

L'approche globale d'Avalara a convaincu Peter. « Ils nous ont dit : 'Nous allons nous occuper de tout, de A à Z. Vous n’avez qu’à nous fournir les données.' C’est exactement ce que je recherchais, et c’est exactement ce qu’ils ont fait », affirme-t-il. « Mon équipe consacre très peu de temps aux taxes sur les télécommunications. »

« Ils nous ont dit : 'Nous allons nous occuper de tout, de A à Z. Vous n’avez qu’à nous fournir les données.' C’est exactement ce que je recherchais, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. »

  •  — Peter White 
  • Directeur financier

 

Résultats

Aujourd'hui, Unified Office compte 1 300 clients dans 37 États. L’équipe d’Avalara l’a accompagnée dans l’ensemble des déclarations initiales. « Ils ont fait preuve à la fois de patience et de persévérance et nous ont accompagnés jusqu’au bout. « Ils ont géré l'intégralité du projet », déclare Peter.

 

Le fait de ne plus avoir à se préoccuper de la conformité fiscale ni des risques qui y sont associés a renforcé la confiance de Peter dans la poursuite de la croissance de l’entreprise. « Nous avons connu une croissance considérable en cinq ans, ce qui a rapidement accru notre exposition potentielle », explique-t-il. « Il est impensable que la gestion de la conformité en interne aurait fonctionné pour nous. »

 

« En définitive, Avalara me libère entièrement de cette charge, à un coût raisonnable, et me permet d’être plus serein quant à nos obligations fiscales », poursuit Peter.
Le conseil d’administration de l’entreprise est également satisfait. « Lors de chaque réunion du conseil d’administration, je fais le point sur notre conformité », explique Peter. « Ses membres veulent savoir que nous prenons les mesures nécessaires. Même si nous sommes une petite entreprise, la gouvernance d'entreprise est très importante ici »

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