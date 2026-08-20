Aujourd'hui, Unified Office compte 1 300 clients dans 37 États. L’équipe d’Avalara l’a accompagnée dans l’ensemble des déclarations initiales. « Ils ont fait preuve à la fois de patience et de persévérance et nous ont accompagnés jusqu’au bout. « Ils ont géré l'intégralité du projet », déclare Peter.

Le fait de ne plus avoir à se préoccuper de la conformité fiscale ni des risques qui y sont associés a renforcé la confiance de Peter dans la poursuite de la croissance de l’entreprise. « Nous avons connu une croissance considérable en cinq ans, ce qui a rapidement accru notre exposition potentielle », explique-t-il. « Il est impensable que la gestion de la conformité en interne aurait fonctionné pour nous. »

« En définitive, Avalara me libère entièrement de cette charge, à un coût raisonnable, et me permet d’être plus serein quant à nos obligations fiscales », poursuit Peter.

Le conseil d’administration de l’entreprise est également satisfait. « Lors de chaque réunion du conseil d’administration, je fais le point sur notre conformité », explique Peter. « Ses membres veulent savoir que nous prenons les mesures nécessaires. Même si nous sommes une petite entreprise, la gouvernance d'entreprise est très importante ici »