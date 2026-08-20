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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE

VARC Solutions aide ses clients à externaliser la conformité en matière de taxe de vente

Résultats

Processus améliorés

Conformité accrue

Expertise fiscale

Présentation de l'entreprise

À la fin des années 1990, Robin Hall a créé un cabinet destiné à aider d’autres petites entreprises à gérer leurs opérations. D’abord spécialisé dans les services de tenue de livres et de paie, le cabinet VARC Solutions a ensuite élargi son offre à l’externalisation complète de services de paiement, de facturation, de conseil, de mise en œuvre et de formation. Chaque mois, l’entreprise accompagne plus de 500 entreprises aux États-Unis, au Canada et aux Bahamas.

Défis fiscaux

Depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc., puis l’adoption de lois sur le lien fiscal économique dans la plupart des États, Robin constate que les entreprises prennent progressivement conscience de leur exposition accrue au risque de non-conformité.

 

L’arrêt Wayfair impose à la plupart des entreprises, quelle que soit leur taille, de respecter les lois sur la taxe sur les ventes dans tous les États où elles ont des clients, dès lors qu’elles atteignent ou dépassent certains seuils. Les États-Unis comptent plus de 12 000 juridictions compétentes en matière de taxe sur les ventes et de taxe d’utilisation, chacune appliquant ses propres règles relatives au caractère taxable et aux déclarations. Cette tâche peut donc être considérable pour les grandes entreprises et pratiquement impossible à gérer pour les plus petites.

Pourquoi Avalara ?

Robin souligne que la plupart des logiciels de comptabilité d’entreprise ne peuvent pas gérer aussi efficacement ni avec autant de précision que le moteur automatisé d’Avalara la complexité liée au suivi de la taxe sur les ventes dans plusieurs juridictions. Ce système basé dans le cloud s’intègre à la plupart des logiciels de comptabilité d’entreprise afin d’appliquer automatiquement les taux et les règles de taxe sur les ventes. Il peut ensuite préparer et déposer les déclarations, puis reverser les montants dus à l’ensemble des juridictions fiscales concernées. Ses fonctionnalités complètes de déclaration permettent à l’entreprise et à ses comptables de renforcer leur conformité.

 

« Nous avions un nouveau client important qui venait d’acquérir une entreprise vendant à des clients dans plus de 40 États. Apparemment, cette entreprise ne facturait ni ne reversait la taxe sur les ventes. Heureusement, le client a compris qu’il devait régler ce problème au plus vite, et nous avons pu le diriger vers Avalara. »

 

Robin ajoute que de nombreuses petites entreprises pensent, à tort, que la taxe sur les ventes est simple à gérer dès lors qu’elles ne vendent que dans un ou deux États. Pourtant, elle peut malgré tout s’avérer complexe. Robin explique : « Le Texas compte 254 comtés, chacun appliquant des taux différents. Et les paroisses de Louisiane appliquent souvent des règles très différentes. Le simple fait de suivre les exigences de quelques juridictions peut demander beaucoup de travail, avec des pénalités importantes en cas d’erreur. »

« Notre partenariat avec Avalara nous permet de proposer à nos clients une solution complète pour leur conformité fiscale. »

  • — Robin Hall
  • Président et consultant principal

 

Résultats

Pour aider ses clients à relever ce défi, Robin et l’équipe de VARC leur recommandent Avalara. Grâce à son partenariat avec Avalara for Accountants, VARC Solutions peut proposer des services de recommandation afin d’aider ses clients à adopter les technologies fiscales les mieux adaptées pour réduire les risques et gagner en efficacité.

 

Les membres de l’équipe VARC sont devenus intégrateurs certifiés Avalara et sont désormais habilités à mettre directement en œuvre les logiciels Avalara pour leurs clients.

 

La plupart des clients de VARC sont de petites entreprises qui ignorent parfois leur exposition au risque ou commencent tout juste à en prendre conscience, notamment après avoir reçu un avis d’une administration fiscale. L’équipe VARC commence généralement par une évaluation des risques liés à la taxe sur les ventes.

 

« Lorsque des clients nous sollicitent pour les aider dans des domaines comme la tenue de livres, la facturation ou la paie, nous élargissons également la discussion à d’autres aspects essentiels de leurs opérations, notamment, de plus en plus souvent, à la conformité à la taxe sur les ventes », explique-t-elle. « Beaucoup d’entreprises ne sont toujours pas en conformité et subiraient de lourdes conséquences en cas de contrôle de la taxe sur les ventes. Lorsqu’elles en prennent conscience, la plupart sont prêtes à agir. Je pense que le fait d’aider nos clients de manière proactive à gérer leurs besoins en matière de taxe sur les ventes contribuera largement à notre croissance future. »

 

Robin ajoute que les fonctionnalités de déclaration d’Avalara AvaTax permettent de montrer clairement aux clients existants, notamment lorsqu’ils étendent leurs activités à de nouveaux États, les avantages d’une gestion automatisée de la conformité à la taxe sur les ventes.

 

« Confier cette gestion à Avalara est vraiment très avantageux financièrement », explique-t-elle. « La solution s’intègre parfaitement aux logiciels de comptabilité, se configure facilement et gère les taxes des États, des collectivités locales et même des juridictions spéciales. Si vous consacrez une heure à la gestion de vos taxes sur les ventes, Avalara peut ramener ce temps à environ cinq minutes. Et si cela vous prend deux jours, pourquoi ne pas passer à une heure avec Avalara ? »

 

C’est précisément ce que Robin apprécie le plus : en recommandant Avalara, elle permet à ses clients de se recentrer sur les activités qui font progresser leur entreprise, plutôt que de consacrer du temps à la conformité fiscale.

 

« Avalara réduit votre charge de travail et diminue considérablement vos risques », explique-t-elle. « Grâce à son intégration éprouvée avec QuickBooks, Avalara s’impose tout naturellement. Notre partenariat avec Avalara nous permet de proposer à nos clients une solution complète pour leur conformité fiscale, et je sais que mon responsable de compte dédié est toujours disponible pour m’aider. »

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