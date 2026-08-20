Pour aider ses clients à relever ce défi, Robin et l’équipe de VARC leur recommandent Avalara. Grâce à son partenariat avec Avalara for Accountants, VARC Solutions peut proposer des services de recommandation afin d’aider ses clients à adopter les technologies fiscales les mieux adaptées pour réduire les risques et gagner en efficacité.

Les membres de l’équipe VARC sont devenus intégrateurs certifiés Avalara et sont désormais habilités à mettre directement en œuvre les logiciels Avalara pour leurs clients.

La plupart des clients de VARC sont de petites entreprises qui ignorent parfois leur exposition au risque ou commencent tout juste à en prendre conscience, notamment après avoir reçu un avis d’une administration fiscale. L’équipe VARC commence généralement par une évaluation des risques liés à la taxe sur les ventes.

« Lorsque des clients nous sollicitent pour les aider dans des domaines comme la tenue de livres, la facturation ou la paie, nous élargissons également la discussion à d’autres aspects essentiels de leurs opérations, notamment, de plus en plus souvent, à la conformité à la taxe sur les ventes », explique-t-elle. « Beaucoup d’entreprises ne sont toujours pas en conformité et subiraient de lourdes conséquences en cas de contrôle de la taxe sur les ventes. Lorsqu’elles en prennent conscience, la plupart sont prêtes à agir. Je pense que le fait d’aider nos clients de manière proactive à gérer leurs besoins en matière de taxe sur les ventes contribuera largement à notre croissance future. »

Robin ajoute que les fonctionnalités de déclaration d’Avalara AvaTax permettent de montrer clairement aux clients existants, notamment lorsqu’ils étendent leurs activités à de nouveaux États, les avantages d’une gestion automatisée de la conformité à la taxe sur les ventes.

« Confier cette gestion à Avalara est vraiment très avantageux financièrement », explique-t-elle. « La solution s’intègre parfaitement aux logiciels de comptabilité, se configure facilement et gère les taxes des États, des collectivités locales et même des juridictions spéciales. Si vous consacrez une heure à la gestion de vos taxes sur les ventes, Avalara peut ramener ce temps à environ cinq minutes. Et si cela vous prend deux jours, pourquoi ne pas passer à une heure avec Avalara ? »

C’est précisément ce que Robin apprécie le plus : en recommandant Avalara, elle permet à ses clients de se recentrer sur les activités qui font progresser leur entreprise, plutôt que de consacrer du temps à la conformité fiscale.

« Avalara réduit votre charge de travail et diminue considérablement vos risques », explique-t-elle. « Grâce à son intégration éprouvée avec QuickBooks, Avalara s’impose tout naturellement. Notre partenariat avec Avalara nous permet de proposer à nos clients une solution complète pour leur conformité fiscale, et je sais que mon responsable de compte dédié est toujours disponible pour m’aider. »