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Témoignages clients

The Vitamin Shoppe trouve une solution avec Avalara MatrixMaster

Résultats

Conformité accrue

Processus améliorés

Expertise fiscale

Présentation de l'entreprise

Avec plus de 780 magasins répartis dans 45 États et à Porto Rico, The Vitamin Shoppe vend une large gamme de produits de nutrition et de santé digestive conçus pour aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être. Quelle est l'étendue de leur gamme ? L’entreprise propose plus de 25 000 références dans ses magasins physiques et en ligne.

Défis fiscaux

Déterminer la taxabilité d’une aussi grande variété de produits peut être complexe : les exigences sont très détaillées, diffèrentes d’une juridiction à l’autre et évoluent constamment. « Je ne possède pas l’expertise nécessaire pour examiner chaque État et chaque article, analyser les ingrédients et déterminer le traitement fiscal applicable à chacun », explique Diana Rancy, responsable de la taxe sur les ventes. « Il m’a déjà fallu trois jours pour rechercher et classer seulement 100 articles. Imaginez le temps qu’il me faudrait pour en traiter plus de 20 000. »

 

Par ailleurs, les contrôleurs fiscaux étant des personnes, leur appréciation de la taxabilité d’un article peut être subjective. « Certains contrôleurs fiscaux m’ont expliqué que, puisque notre entreprise s’appelle The Vitamin Shoppe, ils partent du principe que nous ne vendons aucun produit alimentaire », précise Diana. « Ainsi, même si nous vendons certains produits d’épicerie, le contrôleur peut considérer leur traitement fiscal de la même manière que celui des compléments alimentaires. Et si l’étiquette du produit laisse place à l’interprétation, le contrôleur peut se montrer particulièrement pointilleux. »

 

The Vitamin Shoppe avait donc besoin d’une solution permettant de réduire les risques.

Pourquoi choisir Avalara ? 

Après avoir étudié les offres de trois prestataires différents, The Vitamin Shoppe a choisi Avalara MatrixMaster.   Nous les avons choisis parce qu’ils comptaient parmi leurs clients des entreprises ayant une activité similaire à la nôtre », explique Diana.

 

Les spécialistes fiscaux d’Avalara connaissent bien la part de subjectivité liée à la fiscalité des produits et enrichissent leur expertise à chaque nouveau cas. Ils s’appuient sur les décisions législatives des différents États pour étayer leurs recommandations concernant le traitement fiscal à appliquer. « Nous leur avons transmis notre liste d’articles et leur avons demandé des recommandations, puis nous les avons comparées aux résultats de contrôles précédents », explique Diana.

 

Selon Diana, la nouvelle matrice fiscale de The Vitamin Shoppe était prête à être examinée seulement 30 jours après la signature du contrat.

« Il me faudrait trois jours pour rechercher et classer seulement 100 articles. Imaginez le temps qu’il me faudrait pour en traiter plus de 20 000. »

  • — Diana Rancy
  • Responsable de la taxe sur la vente

 

Résultats

Diana apprécie les économies de temps et d’efforts réalisées, la réduction des risques fiscaux ainsi que l’assistance prévue en cas de contrôle. « Savoir que je peux m’appuyer sur Avalara pour obtenir des conseils lors d’un contrôle fiscal est très rassurant », explique-t-elle « Si un article est contesté, Avalara est très efficace pour expliquer pourquoi nous le traitons comme taxable ou non taxable. Et si nous devons effectuer une modification, nous disposons d’un processus permettant de le faire très efficacement. »

 

La relation de longue date entre Diana et l'analyste d'Avalara spécialisée dans la fiscalité des produits identifiés par code UPC représente une part importante de la valeur qu’elle retire du service « J’ai la même interlocutrice depuis huit ans », explique Diana. « Elle connaît bien The Vitamin Shoppe. C’est très important. »

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