Après avoir étudié les offres de trois prestataires différents, The Vitamin Shoppe a choisi Avalara MatrixMaster. Nous les avons choisis parce qu’ils comptaient parmi leurs clients des entreprises ayant une activité similaire à la nôtre », explique Diana.

Les spécialistes fiscaux d’Avalara connaissent bien la part de subjectivité liée à la fiscalité des produits et enrichissent leur expertise à chaque nouveau cas. Ils s’appuient sur les décisions législatives des différents États pour étayer leurs recommandations concernant le traitement fiscal à appliquer. « Nous leur avons transmis notre liste d’articles et leur avons demandé des recommandations, puis nous les avons comparées aux résultats de contrôles précédents », explique Diana.

Selon Diana, la nouvelle matrice fiscale de The Vitamin Shoppe était prête à être examinée seulement 30 jours après la signature du contrat.